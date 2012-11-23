23 ноября 2012
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Скорбь: тесный путь

В одной из статей нашего Толкового словаря было слово «искушение». Древнегреческое слово πειρασμός (peirasmos) на русском языке значит не только искушение, но и испытание. Поскольку в нём совмещены два этих значения, можно сделать вывод, что в искушениях человек испытывается на решимость в следовании Божиим заповедям. Как благородные металлы очищаются в огне от посторонних примесей, так и искушение позволяет отличить сильных духом людей от людей слабых или духовно еще неопытных: «Не подумай, что можно стяжать добродетель без скорби: жительствующий в отраде пребывает чуждым духовной опытности», — говорил Марк Подвижник.

Очень часто настигающие человека искушения состоят в тех или иных скорбях, которые он испытывает. Это могут быть телесные болезни, утраты, обиды, наносимые другими людьми. И духовная высота христианства состоит не просто в том, чтобы благодушно и с терпением их переносить. Более того, Новый Завет говорит о том, что «многими скорбями надлежит войти нам в Царство Божие» (Деян 14, 22), что скорби и умение их переносить – это единственный путь, по которому можно достичь спасения.

По-древнегречески «скорбь» — это θλῖψις (thlipsis). Дословно оно значит «давление», «сжимание», «стеснение». Оно является однокоренным с глаголом θλίβω (thlibō), что значит «жать», «давить», «стеснять», «вытеснять», «мучить».

Таким образом, скорбь в древнегреческом языке звучит как то, что давит, теснит и поэтому мучит. Оно схоже с нашим словом «утеснение». И в полном созвучии с этими смысловыми оттенками слова θλῖψις находятся следующие слова Христа: «Входите узкими вратами, ибо широки врата и просторен путь, ведущий в гибель, и многие идут им. Ибо узки врата и тесен путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» (Мф 7, 14).

Что это за широкий путь, ведущий в погибель? Жизнь в собственное удовольствие, жизнь для себя, когда человек бежит от испытаний и трудностей. Таким путем идти легко, поэтому, согласно Евангелию, им идет большинство. Но путь христианина должен быть путем несения креста, то есть – путем избрания и принятия скорбей и страданий, когда человек сам, добровольно вступает на теснящий и давящий путь скорбей и лишений. Или, хотя бы, не уклоняется от них. А это, конечно, противоречит нашим так называемым естественным желаниям, влечениям и привычкам. Идти таким путём очень трудно, и лишь немногие способны  находить в скорбях радость спасения и хвалиться ими, потому что они полезны в духовном смысле, многому учат. Так апостол Павел говорит: «Хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает» (Рим 5, 3).

Христианский философ Серен Кьеркегор говорил, что в духовном смысле жизненный путь значит то, как этим путем идут. Поэтому, с точки зрения Кьеркегора, теснота пути христианина означает даже не то, что этот путь тесен, «…но сама теснота пути является путем… Теснота есть как, которое указывает путь совершенства». А теснота, которой следует идти, как мы видим из Евангелия, это и есть скорби и страдания.

 

На заставке фрагмент фото christopher.woo 

 

ПУЩАЕВ Юрий
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#Культура #Крест
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