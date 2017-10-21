Православие: о “верном знании” греков
и спорах относительно нашей "отсталости"
Два основных значения слова ἡ δόξα– представление или знание и слава – очень важны для правильного понимания Православия. Оно видит себя и как правильное Богопознание, и как правильное Богопочитание и прославление Бога. Так что Православие – это не только истинное и неискаженное учение о Боге, которое содержится в церковных догматах. Это также правильная духовная практика (опыт Богопознания), которая неотделима от жизни в Церкви, участия в церковных Таинствах, и, следовательно, от правильного прославления Бога и причастности к Его славе.
В связи с жизненным смыслом Православия русский религиозный философ Н. А. Бердяев говорил, что «Православие есть, прежде всего, ортодоксия жизни, а не ортодоксия учения. Еретики для него не столько те, кто исповедует ложную доктрину, сколько те, кто имеет ложную духовную жизнь и идет ложным духовным путем» (Н. А. Бердяев. «Истина Православия»).
Из трех основных христианских конфессий Православие в наибольшей степени держится Предания. Оно бережно сохраняет литургическую и обрядовую практику. После Вселенских Соборов Православие не добавило к христианскому вероучению никаких новых догматов – в отличие от Римо-Католической Церкви, которая внесла добавление даже в Символ веры (знаменитое filioque).
Благодаря своей «консервативности» Православие избежало той секуляризации и обмирщения, которой подверглось западное христианство. Правда, некоторые известные публичные люди весьма критически относятся к Православию, ставя ему в упрек именно его несовременность. Вот что, например, по поводу Православия сказал известный телеведущий Владимир Познер: «Я думаю, что одна из величайших трагедий для России – принятие православия… Если оттолкнуться от таких определений, как демократия, качество жизни, и распределить страны по этим показателям, то на первом месте будут именно протестантские страны, все. Потом католические. И лишь потом такие, как Россия, Греция, Болгария и т.д. И это совершенно не случайные вещи, потому что более темной и закрытой религией является православие… Я считаю, что Русская православная церковь нанесла колоссальный вред России».
Между прочим, Владимир Познер не так уж не прав в том отношении, что по «качеству жизни» перечисленные им страны уступают прочим европейским странам. Впрочем, сформулированный им критерий весьма размыт, и непонятно, что точно имеется в виду. Однако, так или иначе, давайте скажем честно: «качество жизни» в смысле материального достатка и счастья в этой, земной жизни действительно не может считаться целью жизни христианина. И то, что кажется замечательным успехом «здесь и сейчас», на Земле, возможно, будет сочтено в конечном итоге совершенной неудачей – Тем, Кто в конце времен будет выносить Последний Суд (кстати, например, по-французски Страшный Суд так и звучит – Jugement Dernier – Последний Суд). Поэтому, возможно, правильной реакцией на слова Познера было бы лишь пожать плечами и сказать «Да не очень-то и хотелось». А относительно прогресса и важности следования за ним, напомнить популярному тележурналисту слова русского философа Владимира Соловьева: «Времена настолько передовые, что им впору стать и последними».
На заставке фрагмент фото Spyros Papaspyropoulos
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