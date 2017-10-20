Патриарх Кирилл возглавил вручение Макариевских премий за 2016-17 годы
В конференц-зале Президиума Российской академии наук в Москве Первосвятитель лично вручил награду в номинации «История Православной Церкви», сообщает сайт «Патриархия.ru».
Также были вручены награды в номинациях «История России», «История православных стран и народов», «За достижения в популяризации научно-исторических знаний» и «История Москвы и историческое краеведение». Каждому лауреату были вручены диплом и знак лауреата премии.
В номинации «История Православной Церкви» I премии удостоилась Мария Маханько, кандидат искусствоведения, старший редактор Церковно-научного центра «Православная энциклопедия», за труд «Почитание и собирание древних икон в истории и культуре Московской Руси XVI века».
В номинации «История России» I премия присуждена Анатолию Иванову, доктору исторических наук, главному научному сотруднику Института российской истории РАН, г. Москва, за труд «Ученое достоинство в Российской империи XVIII начало XX века».
По номинации «История православных стран и народов»: премия – Сергей Полехов, кандидат исторических наук, ученый секретарь Института российской истории РАН, за труд «Наследники Витовта. Династическая война в Великом княжестве Литовском в 30-е годы XV века».
По номинации «За достижения в популяризации научно-исторических знаний»: премия – Сергей Дашков, ген. директор ООО «Энергосервис», за труд «Византия и ее императоры».
По номинации «История Москвы и историческое краеведение»: I премия – Владимир Козлов, кандидат исторических наук, доцент, главный редактор Издательского центра «Москвоведение», председатель Московского краеведческого общества, за труд «Епархиальный дом в Москве. Хроника жизни дома и Князь-Владимирского храма».
Полный список лауреатов премии можно посмотреть здесь.
На вручении премий также было анонсировано начало нового конкурса памяти митрополита Московского и Коломенского Макария за 2018/2019 годов. Прием работ будет проводиться с 1 февраля 2018 по 1 февраля 2019 года.
Митрополит Московский и Коломенский Макарий (Булгаков) (1816-1882) – выдающийся русский мыслитель, богослов, историк и общественный деятель. Автор многотомных трудов «Православно-догматическое богословие» и «История Русской Церкви», которые систематизировали всю церковную литературу.
В память митрополита Макария и согласно его завещанию, в 1867 году была учреждена Макарьевская премия с целью «поощрения отечественных талантов, посвящающих себя делу науки и общеполезных занятий».
Прерванное революцией 1917-го вручение премии продолжилось в 1997 году. В настоящее время она является главной наградой в области российской истории и истории Русской Церкви.
Фото: С. Власов/patriarchia.ru
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