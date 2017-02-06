6 февраля 2017
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Найден, возможно, единственный прижизненный портрет Ксении Петербургской

В фондах санкт-петербургского Эрмитажа, предположительно, найден единственный прижизненный портрет блаженной Ксении Петербургской.

Масляный портрет отреставрирован специалистами музея и выставлен в публичной зоне реставрационно-хранительского центра «Старая деревня», сообщает сайт «Известий».

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— Когда у музея такое колоссальное собрание, естественно, что какие-то предметы не сразу входят в научный оборот. В процессе систематизации фондов мы остановились на портрете, на который раньше никто не обращал особого внимания, — рассказал хранитель отдела истории русской культуры Дмитрий Гусев.

Отмечается, что небольшое полотно поступило в Эрмитаж из расформированного перед войной историко-бытового отдела Русского музея, в который картину в 1930 году привез со Смоленского кладбища собиратель Федор Морозов.

Именно он, доставив картину в Русский музей, задокументировал ее как портрет блаженной Ксении Петербургской.

Со своей стороны сотрудники Эрмитажа, проведя исследования, выяснили, что полотно было создано в конце XVIII или в самом начале XIX века, что соответствует времени жизни святой Ксении.

— Портрет написан как-то спонтанно — быстро и уверенно, за один прием. Вероятно, художник набросал черты Ксении, пока она сидела. В любом случае, портрет предельно индивидуален, это не фантазия и не обобщение. Глаза художника явно видели того, кого он изобразил, — отметил художник-реставратор Николай Малиновский.

Как отмечает издание, уникальность портрета заключается в том, что иконография блаженной начала активно развиваться только после канонизации Ксении Петербургской в 1988 году, так что, возможно, найденное полотно — единственный сохранившийся первообраз святой.

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Изображение с сайта tvkultura.ru

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#Церковь и общество #Искусство #Православие #святой #живопись
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