30 апреля 2016
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Пасхальное богослужение: «Миру спасение!»

Текст пасхальной службы скачать

Приближается Пасха, и скоро православные христиане будут приветствовать друг друга радостным возгласом «Христос Воскресе». Об особенностях самого радостного богослужения в году рассказывает игумен Силуан (Туманов)

***

TumanРаз в год, по весне, когда земля сбрасывает с себя снежный покров и воздух наполняется прохладной свежестью и чириканьем решивших наконец-то вернуться на родину птиц, многие люди независимо от того, ходят ли они в храм и молятся ли дома, начинают взволнованно спрашивать: «Когда?!»«Когда в этом году будут праздновать Пасху? Успеем ли мы?!! А то ведь хлопот много. Надо не ударить лицом в грязь и покрасить-таки яйца и напечь куличи по рецептам, претендующим на строгое следование старинным традициям. А потом отпраздновать как полагается: съездить на кладбище к родным, всплакнуть на могилке, оставить там водочки с краюшкой хлеба, и домой: накрыть стол, опять же выпить водочки, но перед этим обязательно съесть освященное яйцо, иначе грех!».

Неделя перед Пасхой у большинства проходит в приятных кулинарных хлопотах, «чтоб всё как у людей», и накануне пасхального воскресенья вереницы верующих в душе людей впервые за год переступают церковную ограду и выкладывают свои кулинарные шедевры на стол, ожидая заметно приуставшего батюшку с кропилом и глазами, ожидающими чего-то гораздо более главного, чем освящение куличей.

Очередь большая, пока батюшку дождемся, успеем поговорить с соседями. И тут выясняется: освящением пищи праздник не заканчивается и не ограничивается. Особая праздничная служба начинается в полночь, а закончится около трех ночи.

Да что же в храме так долго делать? Ну ладно, крестный ход обойдет вокруг церкви с колокольным звоном – это все знают, но это минут пятнадцать. А потом что? И зачем?

Интересно. Раз все пойдут, пойдем и мы.

 

****

На ночное пасхальное богослужение лучше приходить заранее. И заранее подумать, в какой храм. Народ будет везде, но там, где лучше хор или храм центральный, давно открытый, людей будет больше.

Лучше всего принести с собой… себя. То есть своё внимание, свою готовность к радости, свою готовность не отвлекаться на неудобства и искушения ради того, чтобы встретить как положено Праздник Праздников и Торжество из Торжеств.

Самое правильное, конечно, накануне исповедаться, чтобы затем причаститься на ночной Пасхальной литургии Святых Христовых Таин. Но, даже если по каким-либо причинам, вы не смогли подготовиться к Причастию,  попробуйте просто вслушаться в то, что предлагает нам Церковь в эту ночь. Ведь пасхальная служба — самое радостное событие в жизни каждого верующего человека. Она полна ликованием о Христе Воскресшем. Вслушиваясь в ее слова, проникая в ее смыслы, мы сами наполняемся этой великой радостью.

Пасхальная полунощница

Праздничное богослужение начинается не сразу в полночь с субботы на воскресенье, а чуть раньше, немного позже 23.00.

Мы входим в наполненный народом полутемный храм. Паникадила – большие люстры – выключены. Перед закрытыми Царскими вратами на амвоне стоит большая подставка в виде гробницы. На ней лежит Плащаница – украшенный вышитый плат с изображением Христа, лежащего во гробе.

Тихо выходят из алтаря священник и диакон в белых одеждах и начинается особое богослужение — полунощница, перемежаемое негромким пением хора. Её основная часть – это чтение священником канона Великой Субботы, повествующего о погребении Христа. В конце чтения вокруг Плащаницы кадят и на словах «востану бо и прославлюся» через открытые Царские врата Плащаницу заносят в алтарь.

Еще несколько молитв – и полунощница заканчивается.

Снова тишина.

Крестный ход

Есть разные традиции. Где-то пасхальная заутреня начинается ровно в полночь, и предваряющий её крестный ход начинается, соответственно, минут за 15 до неё. Где-то в полночь начинается сам крестный ход.

В любом случае, без крестного хода не обойтись.

Символизируя переход от мрака язычества к свету христианства, живописно оттеняя свет Воскресения Христова, крестный ход начинается в темном храме, освещенном лишь горящими в руках людей свечами.

Если настоятель знаком с греческими традициями, то он может вынести огонь для прихожан из алтаря под пение особой стихиры: «Приидите, приимите свет от Невечерняго Света и прославите Христа воскресшаго из мертвых!»

Фото Санкт-Петербургской Духовной академии

Фото Санкт-Петербургской Духовной академии

Если такой традиции нет, то люди зажигают свечи самостоятельно.

Итак, после небольшой паузы и зажжения свечей, священнослужители в алтаре, при закрытых вратах и завесе иконостаса, трижды поют стихиру «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время совершается троекратное каждение в алтаре вокруг престола. Мы его не видим, но слышим позвякивание кадила, доносится благоухание ароматного ладана.

Стихира поётся каждый раз всё громче, её подхватывает хор. Открываются Царские врата, всё еще в темноте священнослужители в белых одеждах, напоминающих нам о том, что в древности прямо накануне Пасхи крестили всех, желающих стать христианами, выходят из алтаря.

Хору уже подпевают все прихожане. Слышен ликующий звон колоколов. Впереди священников идут заранее приготовившиеся прихожане и алтарники, несущие особый фонарь, за ним запрестольный крест, запрестольный образ Божией Матери. Далее идут попарно хоругвеносцы, певцы, свещеносцы со свечами, диаконы со своими свечами и кадильницами и за ними священники. В последней паре священников идущий справа несет Евангелие, а идущий слева — икону Воскресения. Завершает шествие настоятель храма с пасхальным трисвещником и Крестом в левой руке.

Если в храме только один священник, то иконы Воскресения Христова и Евангелие несут миряне, прикрыв руки платками из благоговения к святыне.

За священниками идём и все мы – прихожане. Неторопливо обходим вокруг храма. Душа звенит внутри в такт колоколам, уста поют святые и таинственные слова, а руки заботливо прикрывают пламя свечки от прохладного ночного весеннего ветерка.

Вот все подходят к входу в храм, он называет притвор. Входные, западные двери уже специально закрыты.

Носящие святыни останавливаются около дверей лицом к западу. Трезвон прекращается. Настоятель храма, приняв от диакона кадило, совершает каждение и прославляет Святую Троицу.

Священнослужители трижды поют главное песнопение праздника — тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав (т.е. Христос восстал из мёртвых, Своею смертью победив смерть, и пребывающим в могилах подарив жизнь)». Им вторит хор.

Затем священнослужители поют особые стихи. Их мы будем слышать в начале каждого богослужения и иногда в других местах службы. Это называется пасхальным началом:

«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. И да бежат от Лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь», и пр.

На каждый стих певцы снова поют тропарь «Христос воскресе».

Время от времени настоятель обращается ко всем с приветствием: «Христос воскресе!». В ответ надо как можно громче ответить: «Воистину воскресе!» Не бойтесь, не молчите — это ночь особой радости.

Отверзаются церковные двери, и крестный ход входит в храм, как когда-то жены-мироносицы вошли в Иерусалим возвестить ученикам о Воскресении Господа.

Храм наполняется светом всех светильников. Начинается светлая пасхальная заутреня, то есть утреня, начинающаяся задолго до рассвета.

Заутреня и литургия

Вот все вошли в храм, встали на своих местах. Диакон произносит великую ектению, то есть много коротких прошений к Богу о наших духовных и телесных нуждах, на которые хор поёт «Господи, помилуй». После возгласа священника хор начинает петь пасхальный канон из восьми частей, сочинение св. Иоанна Дамаскина, жившего в IX веке в Сирии – венец духовных песней.

Поёт хор то торжественно, то быстро. На каждой песни канона совершается каждение, священнослужители в одеяниях разного цвета с крестом и кадилом быстро обходят всю церковь, наполняя ее ароматом ладана, и радостно приветствуют всех словами «Христос воскресе!» (Не забудьте громко ответить «Воистину воскресе!») Эти многочисленные выходы священников из алтаря напоминают о частых явлениях Христа Своим ученикам после Воскресения.

"Фото Санкт-Петербургской Духовной академии"

«Фото Санкт-Петербургской Духовной академии»

Понятно, что создается некоторая праздничная кутерьма, людям надо постоянно тесниться, чтобы пропустить священников, при этом мы стараемся не поджечь друг друга свечами, которые все еще держим в руке. Так что текст пасхального канона становится фоновым шумом и проходит мимо нас. Зря, конечно.

Пасхальный канон — это выдающееся произведение церковной словесности. Пышный, по-византийски изобилующий красивыми речевыми оборотами и сравнениями, он вводит нас в дух и смысл самого праздника Воскресения Христова, заставляет нас всесторонне пережить душою и понять это событие.

Вот отрывки канона в переводе на русский язык:

Воскресения день! Просияем люди! Пасха! Господня Пасха! Ибо от смерти к жизни и с земли к небесам Христос Бог нас, песнь победную поющих, перевел.

Придите, будем пить питие новое, не чудесно изводимое из бесплодного камня (как Моисеем в Ветхом Завете), но источник бессмертия, источаемый из гроба Христом, на Котором (как на твердом основании, камне) мы утверждаемся.

Вчера я погребался с Тобою, Христе, и с Тобою, воскресшим в сей день, восстаю; распинался я с Тобою вчера: Сам прославь меня с Собой, Спаситель, в Твоем Царстве!

Предок Твой Давид перед ковчегом (который в Ветхом Завете как тень напоминал о Тебе), плясал; и мы, святой народ Божий, исполнение пророчеств видя, возрадуемся боговдохновенно, ибо воскрес Христос, как всемогущий.

Христос как однолетний агнец, (приносимый в жертву в Ветхом Завете на Пасху) для нас – добрый венец, (завершивший действие Ветхого Завета), Благословенный добровольно заколот в оставление грехов всех, как Пасха очистительная, и вновь воссиял нам из гроба прекрасным правды Солнцем.

Бодрствовать будем с раннего утра и вместо ароматного масла принесем Владыке пение, и Христа узрим – правды Солнце, всем жизнь излучающее.

Смерти празднуем умерщвление, ада разрушение, иной – вечной – жизни начало, и в восторге воспеваем тому Виновника – Единого благословенного Бога наших отцов и препрославленного.

Заканчивается канон торжественно-печальным пением экзапостилария:

Плотью уснув, как смертный, Ты — Царь и Господь, воскрес в третий день, воскресив из тления Адама и упразднив смерть, Пасха безсмертия, мира спасение.

А затем звучат ликующие стихиры Пасхи:

«…Сегодня нам открылась Пасха священная, Пасха Нового Завета, святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха — Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха для верных, Пасха, двери райские нам открывающая, Пасха, освящающая всех верных! …»

В конце утрени, после пения: «Друг друга объимем, рцем: братие! и ненавидящим нас простим вся воскресением», верующие приветствуют друг друга, произнося: «Христос воскресе!» и отвечая «Воистину воскресе!», трижды целуют друг друга и обмениваются пасхальными яйцами. Это называется «христосоваться».

По Уставу священники, похристосовавшись между собой в алтаре, выходят на солею и здесь христосуются с каждым из прихожан. Но в наше время при большом количестве прихожан священник, выйдя с крестом на солею, с троекратным возглашением «Христос воскресе!» осеняет всех крестом на три стороны, после этого возвращается в алтарь.

Обычай приветствовать друг друга в Пасху этими словами очень древний. Уже ученики Христа «говорили, что Господь истинно воскрес» (Лк. 24, 34). В словах «Христос воскресе!» заключается вся сущность христианской веры.

После христосования читается особое «Огласительное слово» св. Иоанна Златоустого, рассказывающее о духовной сути праздника:

«…все войдите в радость Господа своего! … богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздерживавшиеся и беспечные, равно почтите этот день; постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто да не уйдет голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости!

Никто да не рыдает о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто да не плачет о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто да не боится смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сойдя во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти.

Предвосхищая это, Исаия восклицал: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих». Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал!

Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!

Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв даже в гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, первый восстал из умерших, (показав и нам путь). Ему слава и Его могущество во веки веков! Аминь».

Еще споют несколько песнопений (вообще чтений в эту ночь будет мало) и начинается литургия, за которой можно услышать чтение Евангелия на разных языках: на славянском, русском, а также на древних, на которых распространялась апостольская проповедь, – на греческом, латинском, и на языках народов, наиболее известных в данной местности.

В конце службы, после причащения самых верных и стойких прихожан, не ушедших после крестного хода, освятят особый хлеб, напоминающий громадную просфору. Он называет Артос, что в переводе с древнегреческого и означает – Хлеб. Его будут всю неделю носить на крестных ходах, разрежут и раздадут людям через неделю, в субботу, как большую святыню.

И вот только потом все идем из храма в трапезную – храмовую, или домой, — и разговляемся.

Вот и вся ночная служба. Вот три часа, отданные в жертву Богу. Вот она, святая усталость и ощущение тайны и не зря прожитого времени.

Кстати, если Вы не все расслышали и поняли на ночной службе, можно в спокойствии, без ночной усталости, без мыслей о сне и разговении помолиться на таких же пасхальных богослужениях в течение всей Пасхальной седмицы – недели после воскресенья Пасхи, утром и вечером. И тем самым дополнить радость ночной молитвы. И душу напитать той благодатной пищей, которая укрепит нас на весь оставшийся до следующей Пасхи год.

Не тот год, который начинается под звон курантов в январе, а богослужебный год, начатый под звон пасхальных колоколов.

***

Мы знаем, что время приводит нас к смерти.

Но Бог сделал саму смерть не тупиком, а вратами в иную, вечную жизнь. Поэтому мы живем особым, церковным временем, символически разрывающим неумолимое течение времени и впускающим в него вечность.

Вечность, в которую так зовет душа, взволнованная ясной тайной Воскресения.

Вечность с Богом, Имя Которого мы носим, и Которым освящаем все свои пути на этой Земле.

Вечность, которая может стать для каждого из нас подлинной, уже не нуждающейся в символах, разговениях и обрядах, Пасхой.

Пасхой прекращения страданий.

Пасхой утешения.

Пасхой Жизни.

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 Другие материалы, посвященные Пасхе, читайте в рубрике Пасха, Светлое Христово Воскресение 2017

Фото Юлии Маковейчук

ТУМАНОВ Силуан, игумен
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постоянный автор рубрики "Православное богослужение"
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#Пасха #богослужение
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Комментарии

  • Ольго
    Апрель 10, 2015 22:20

    «… доносится благоухание ароматного ладана»
    Откровенно говоря, это запах дешёвой парфюмерии (или бытовой химии), довольно неприятный. Раньше был другой, такой стойкий, что и через неделю чувствовался на одежде.

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