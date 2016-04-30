Пасхальное богослужение: «Миру спасение!»
Текст пасхальной службы скачать
Приближается Пасха, и скоро православные христиане будут приветствовать друг друга радостным возгласом «Христос Воскресе». Об особенностях самого радостного богослужения в году рассказывает игумен Силуан (Туманов)
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Раз в год, по весне, когда земля сбрасывает с себя снежный покров и воздух наполняется прохладной свежестью и чириканьем решивших наконец-то вернуться на родину птиц, многие люди независимо от того, ходят ли они в храм и молятся ли дома, начинают взволнованно спрашивать: «Когда?!»«Когда в этом году будут праздновать Пасху? Успеем ли мы?!! А то ведь хлопот много. Надо не ударить лицом в грязь и покрасить-таки яйца и напечь куличи по рецептам, претендующим на строгое следование старинным традициям. А потом отпраздновать как полагается: съездить на кладбище к родным, всплакнуть на могилке, оставить там водочки с краюшкой хлеба, и домой: накрыть стол, опять же выпить водочки, но перед этим обязательно съесть освященное яйцо, иначе грех!».
Неделя перед Пасхой у большинства проходит в приятных кулинарных хлопотах, «чтоб всё как у людей», и накануне пасхального воскресенья вереницы верующих в душе людей впервые за год переступают церковную ограду и выкладывают свои кулинарные шедевры на стол, ожидая заметно приуставшего батюшку с кропилом и глазами, ожидающими чего-то гораздо более главного, чем освящение куличей.
Очередь большая, пока батюшку дождемся, успеем поговорить с соседями. И тут выясняется: освящением пищи праздник не заканчивается и не ограничивается. Особая праздничная служба начинается в полночь, а закончится около трех ночи.
Да что же в храме так долго делать? Ну ладно, крестный ход обойдет вокруг церкви с колокольным звоном – это все знают, но это минут пятнадцать. А потом что? И зачем?
Интересно. Раз все пойдут, пойдем и мы.
****
На ночное пасхальное богослужение лучше приходить заранее. И заранее подумать, в какой храм. Народ будет везде, но там, где лучше хор или храм центральный, давно открытый, людей будет больше.
Лучше всего принести с собой… себя. То есть своё внимание, свою готовность к радости, свою готовность не отвлекаться на неудобства и искушения ради того, чтобы встретить как положено Праздник Праздников и Торжество из Торжеств.
Самое правильное, конечно, накануне исповедаться, чтобы затем причаститься на ночной Пасхальной литургии Святых Христовых Таин. Но, даже если по каким-либо причинам, вы не смогли подготовиться к Причастию, попробуйте просто вслушаться в то, что предлагает нам Церковь в эту ночь. Ведь пасхальная служба — самое радостное событие в жизни каждого верующего человека. Она полна ликованием о Христе Воскресшем. Вслушиваясь в ее слова, проникая в ее смыслы, мы сами наполняемся этой великой радостью.
Пасхальная полунощница
Праздничное богослужение начинается не сразу в полночь с субботы на воскресенье, а чуть раньше, немного позже 23.00.
Мы входим в наполненный народом полутемный храм. Паникадила – большие люстры – выключены. Перед закрытыми Царскими вратами на амвоне стоит большая подставка в виде гробницы. На ней лежит Плащаница – украшенный вышитый плат с изображением Христа, лежащего во гробе.
Тихо выходят из алтаря священник и диакон в белых одеждах и начинается особое богослужение — полунощница, перемежаемое негромким пением хора. Её основная часть – это чтение священником канона Великой Субботы, повествующего о погребении Христа. В конце чтения вокруг Плащаницы кадят и на словах «востану бо и прославлюся» через открытые Царские врата Плащаницу заносят в алтарь.
Еще несколько молитв – и полунощница заканчивается.
Снова тишина.
Крестный ход
Есть разные традиции. Где-то пасхальная заутреня начинается ровно в полночь, и предваряющий её крестный ход начинается, соответственно, минут за 15 до неё. Где-то в полночь начинается сам крестный ход.
В любом случае, без крестного хода не обойтись.
Символизируя переход от мрака язычества к свету христианства, живописно оттеняя свет Воскресения Христова, крестный ход начинается в темном храме, освещенном лишь горящими в руках людей свечами.
Если настоятель знаком с греческими традициями, то он может вынести огонь для прихожан из алтаря под пение особой стихиры: «Приидите, приимите свет от Невечерняго Света и прославите Христа воскресшаго из мертвых!»
Если такой традиции нет, то люди зажигают свечи самостоятельно.
Итак, после небольшой паузы и зажжения свечей, священнослужители в алтаре, при закрытых вратах и завесе иконостаса, трижды поют стихиру «Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небесех, и нас на земли сподоби чистым сердцем Тебе славити». В это время совершается троекратное каждение в алтаре вокруг престола. Мы его не видим, но слышим позвякивание кадила, доносится благоухание ароматного ладана.
Стихира поётся каждый раз всё громче, её подхватывает хор. Открываются Царские врата, всё еще в темноте священнослужители в белых одеждах, напоминающих нам о том, что в древности прямо накануне Пасхи крестили всех, желающих стать христианами, выходят из алтаря.
Хору уже подпевают все прихожане. Слышен ликующий звон колоколов. Впереди священников идут заранее приготовившиеся прихожане и алтарники, несущие особый фонарь, за ним запрестольный крест, запрестольный образ Божией Матери. Далее идут попарно хоругвеносцы, певцы, свещеносцы со свечами, диаконы со своими свечами и кадильницами и за ними священники. В последней паре священников идущий справа несет Евангелие, а идущий слева — икону Воскресения. Завершает шествие настоятель храма с пасхальным трисвещником и Крестом в левой руке.
Если в храме только один священник, то иконы Воскресения Христова и Евангелие несут миряне, прикрыв руки платками из благоговения к святыне.
За священниками идём и все мы – прихожане. Неторопливо обходим вокруг храма. Душа звенит внутри в такт колоколам, уста поют святые и таинственные слова, а руки заботливо прикрывают пламя свечки от прохладного ночного весеннего ветерка.
Вот все подходят к входу в храм, он называет притвор. Входные, западные двери уже специально закрыты.
Носящие святыни останавливаются около дверей лицом к западу. Трезвон прекращается. Настоятель храма, приняв от диакона кадило, совершает каждение и прославляет Святую Троицу.
Священнослужители трижды поют главное песнопение праздника — тропарь Пасхи: «Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав (т.е. Христос восстал из мёртвых, Своею смертью победив смерть, и пребывающим в могилах подарив жизнь)». Им вторит хор.
Затем священнослужители поют особые стихи. Их мы будем слышать в начале каждого богослужения и иногда в других местах службы. Это называется пасхальным началом:
«Да воскреснет Бог, и расточатся врази Его. И да бежат от Лица Его ненавидящий Его. Яко исчезает дым, да исчезнут, яко тает воск от лица огня. Тако да погибнут грешницы от Лица Божия, а праведницы да возвеселятся. Сей день, егоже сотвори Господь, возрадуемся и возвеселимся в онь», и пр.
На каждый стих певцы снова поют тропарь «Христос воскресе».
Время от времени настоятель обращается ко всем с приветствием: «Христос воскресе!». В ответ надо как можно громче ответить: «Воистину воскресе!» Не бойтесь, не молчите — это ночь особой радости.
Отверзаются церковные двери, и крестный ход входит в храм, как когда-то жены-мироносицы вошли в Иерусалим возвестить ученикам о Воскресении Господа.
Храм наполняется светом всех светильников. Начинается светлая пасхальная заутреня, то есть утреня, начинающаяся задолго до рассвета.
Заутреня и литургия
Вот все вошли в храм, встали на своих местах. Диакон произносит великую ектению, то есть много коротких прошений к Богу о наших духовных и телесных нуждах, на которые хор поёт «Господи, помилуй». После возгласа священника хор начинает петь пасхальный канон из восьми частей, сочинение св. Иоанна Дамаскина, жившего в IX веке в Сирии – венец духовных песней.
Поёт хор то торжественно, то быстро. На каждой песни канона совершается каждение, священнослужители в одеяниях разного цвета с крестом и кадилом быстро обходят всю церковь, наполняя ее ароматом ладана, и радостно приветствуют всех словами «Христос воскресе!» (Не забудьте громко ответить «Воистину воскресе!») Эти многочисленные выходы священников из алтаря напоминают о частых явлениях Христа Своим ученикам после Воскресения.
Понятно, что создается некоторая праздничная кутерьма, людям надо постоянно тесниться, чтобы пропустить священников, при этом мы стараемся не поджечь друг друга свечами, которые все еще держим в руке. Так что текст пасхального канона становится фоновым шумом и проходит мимо нас. Зря, конечно.
Пасхальный канон — это выдающееся произведение церковной словесности. Пышный, по-византийски изобилующий красивыми речевыми оборотами и сравнениями, он вводит нас в дух и смысл самого праздника Воскресения Христова, заставляет нас всесторонне пережить душою и понять это событие.
Вот отрывки канона в переводе на русский язык:
Воскресения день! Просияем люди! Пасха! Господня Пасха! Ибо от смерти к жизни и с земли к небесам Христос Бог нас, песнь победную поющих, перевел.
Придите, будем пить питие новое, не чудесно изводимое из бесплодного камня (как Моисеем в Ветхом Завете), но источник бессмертия, источаемый из гроба Христом, на Котором (как на твердом основании, камне) мы утверждаемся.
Вчера я погребался с Тобою, Христе, и с Тобою, воскресшим в сей день, восстаю; распинался я с Тобою вчера: Сам прославь меня с Собой, Спаситель, в Твоем Царстве!
Предок Твой Давид перед ковчегом (который в Ветхом Завете как тень напоминал о Тебе), плясал; и мы, святой народ Божий, исполнение пророчеств видя, возрадуемся боговдохновенно, ибо воскрес Христос, как всемогущий.
Христос как однолетний агнец, (приносимый в жертву в Ветхом Завете на Пасху) для нас – добрый венец, (завершивший действие Ветхого Завета), Благословенный добровольно заколот в оставление грехов всех, как Пасха очистительная, и вновь воссиял нам из гроба прекрасным правды Солнцем.
Бодрствовать будем с раннего утра и вместо ароматного масла принесем Владыке пение, и Христа узрим – правды Солнце, всем жизнь излучающее.
Смерти празднуем умерщвление, ада разрушение, иной – вечной – жизни начало, и в восторге воспеваем тому Виновника – Единого благословенного Бога наших отцов и препрославленного.
Заканчивается канон торжественно-печальным пением экзапостилария:
Плотью уснув, как смертный, Ты — Царь и Господь, воскрес в третий день, воскресив из тления Адама и упразднив смерть, Пасха безсмертия, мира спасение.
А затем звучат ликующие стихиры Пасхи:
«…Сегодня нам открылась Пасха священная, Пасха Нового Завета, святая, Пасха таинственная, Пасха всечестная, Пасха — Христос Избавитель, Пасха непорочная, Пасха великая, Пасха для верных, Пасха, двери райские нам открывающая, Пасха, освящающая всех верных! …»
В конце утрени, после пения: «Друг друга объимем, рцем: братие! и ненавидящим нас простим вся воскресением», верующие приветствуют друг друга, произнося: «Христос воскресе!» и отвечая «Воистину воскресе!», трижды целуют друг друга и обмениваются пасхальными яйцами. Это называется «христосоваться».
По Уставу священники, похристосовавшись между собой в алтаре, выходят на солею и здесь христосуются с каждым из прихожан. Но в наше время при большом количестве прихожан священник, выйдя с крестом на солею, с троекратным возглашением «Христос воскресе!» осеняет всех крестом на три стороны, после этого возвращается в алтарь.
Обычай приветствовать друг друга в Пасху этими словами очень древний. Уже ученики Христа «говорили, что Господь истинно воскрес» (Лк. 24, 34). В словах «Христос воскресе!» заключается вся сущность христианской веры.
После христосования читается особое «Огласительное слово» св. Иоанна Златоустого, рассказывающее о духовной сути праздника:
«…все войдите в радость Господа своего! … богатые и бедные, друг с другом ликуйте; воздерживавшиеся и беспечные, равно почтите этот день; постившиеся и не постившиеся, возвеселитесь ныне! Трапеза обильна, насладитесь все! Телец упитанный, никто да не уйдет голодным! Все насладитесь пиром веры, все воспримите богатство благости!
Никто да не рыдает о своем убожестве, ибо для всех настало Царство! Никто да не плачет о своих грехах, потому что из гроба воссияло прощение! Никто да не боится смерти, ибо освободила нас Спасова смерть! Объятый смертью, Он угасил смерть. Сойдя во ад, Он пленил ад и огорчил того, кто коснулся Его плоти.
Предвосхищая это, Исаия восклицал: «Ад огорчился, встретив Тебя в преисподних своих». Огорчился ад, ибо упразднен! Огорчился, ибо осмеян! Огорчился, ибо умерщвлен! Огорчился, ибо низложен! Огорчился, ибо связан! Взял тело, а прикоснулся Бога; принял землю, а нашел в нем небо; взял то, что видел, а подвергся тому, чего не ожидал!
Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?!
Воскрес Христос, и ты низвержен! Воскрес Христос, и пали демоны! Воскрес Христос, и радуются ангелы! Воскрес Христос, и торжествует жизнь! Воскрес Христос, и никто не мертв даже в гробе! Ибо Христос, восстав из гроба, первый восстал из умерших, (показав и нам путь). Ему слава и Его могущество во веки веков! Аминь».
Еще споют несколько песнопений (вообще чтений в эту ночь будет мало) и начинается литургия, за которой можно услышать чтение Евангелия на разных языках: на славянском, русском, а также на древних, на которых распространялась апостольская проповедь, – на греческом, латинском, и на языках народов, наиболее известных в данной местности.
В конце службы, после причащения самых верных и стойких прихожан, не ушедших после крестного хода, освятят особый хлеб, напоминающий громадную просфору. Он называет Артос, что в переводе с древнегреческого и означает – Хлеб. Его будут всю неделю носить на крестных ходах, разрежут и раздадут людям через неделю, в субботу, как большую святыню.
И вот только потом все идем из храма в трапезную – храмовую, или домой, — и разговляемся.
Вот и вся ночная служба. Вот три часа, отданные в жертву Богу. Вот она, святая усталость и ощущение тайны и не зря прожитого времени.
Кстати, если Вы не все расслышали и поняли на ночной службе, можно в спокойствии, без ночной усталости, без мыслей о сне и разговении помолиться на таких же пасхальных богослужениях в течение всей Пасхальной седмицы – недели после воскресенья Пасхи, утром и вечером. И тем самым дополнить радость ночной молитвы. И душу напитать той благодатной пищей, которая укрепит нас на весь оставшийся до следующей Пасхи год.
Не тот год, который начинается под звон курантов в январе, а богослужебный год, начатый под звон пасхальных колоколов.
***
Мы знаем, что время приводит нас к смерти.
Но Бог сделал саму смерть не тупиком, а вратами в иную, вечную жизнь. Поэтому мы живем особым, церковным временем, символически разрывающим неумолимое течение времени и впускающим в него вечность.
Вечность, в которую так зовет душа, взволнованная ясной тайной Воскресения.
Вечность с Богом, Имя Которого мы носим, и Которым освящаем все свои пути на этой Земле.
Вечность, которая может стать для каждого из нас подлинной, уже не нуждающейся в символах, разговениях и обрядах, Пасхой.
Пасхой прекращения страданий.
Пасхой утешения.
Пасхой Жизни.
Текст пасхальной службы скачать
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Фото Юлии Маковейчук
«… доносится благоухание ароматного ладана»
Откровенно говоря, это запах дешёвой парфюмерии (или бытовой химии), довольно неприятный. Раньше был другой, такой стойкий, что и через неделю чувствовался на одежде.