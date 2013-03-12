Масленица по дням недели
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Масленица: смысл, история и традиции
Об этом празднике знают практически все. Но если задать конкретный вопрос: что такое Масленица, – ответы прозвучат довольно разные. Для кого-то она связана с весельем и массовыми гуляниями, кто-то видит в ней один из этапов подготовки к Великому посту. Ну, а кому-то вспомнится известный мультик Роберта Саакянца «Ишь, ты, Масленица»
Церковь не сделала Масленицу своим праздником, но переосмыслила этот период года — дни, предшествущие Великому посту. Именно под влиянием христианства этот языческий праздник стал Масленицей в том виде, которой мы ее знаем уже многие века. Стараниями Церкви Масленица лишилась прежнего языческого значения и превратилась в простую неделю отдыха и веселья ( подробнее об истории и церковном понимании Масленицы читайте здесь). При этом в разных странах у этого праздника есть свой национальный колорит.
В славянской традиции Сырная седмица делится на два периода: Узкая Масленица и Широкая Масленица. Узкая Масленица — это понедельник, вторник и среда. Широкая Масленица — четверг, пятница, суббота и воскресенье.
Понедельник — Встреча
Понедельник открывает Узкую Масленицу. Утром свекор со свекровью отправляли невестку на день к отцу и матери, а вечером сами шли в гости к сватам. Договаривались о времени и месте гуляний. Заканчивали строить снежные города, качели, балаганы.
В понедельник начинали печь блины. Первый блин дарили бедным соседям, чтобы те помянули усопших.
Исключительно языческими и никак не связанными с Православием были все традции связанные с чучелом Масленицы. Его мастерили из соломы и старой одежды, возили по улицам на санях.
Вторник — Заигрыши
В этот день проходили смотрины невест. Родителям надо было успеть сосватать молодых до начала Великого поста, ведь венчаться в пост Церковь не разрешает. Если все складывалось удачно, то сразу после Пасхи, на Красную горку, игралась свадьба.
Поэтому во вторник Сырной седмицы парни и девушки знакомились, вместе катались с горок, приходили друг к другу на блины.
Среда — Лакомки
В среду зять приходил к теще на блины и приводил с собой других гостей. Теща пристально наблюдала, как зять ведет себя за столом. В народе говорили, что если мужчина выбирает блины с соленой начинкой, значит он упрямый и с непростым характером. А если сладкие, то и с женой будет мягким и ласковым. Но эта примета, разумеется, также не связана с православной традицией и считается суеверием.
Вообще в этот день было принято есть блинов, сколько душа пожелает.
Четверг — Разгуляй
Четверг — день начала Широкой Масленицы. Хозяйственные работы прекращались, начинались гулянья.
Развлечения были самые разные: катались на санях и санках, устраивали кулачные бои и битвы за снежные города, пели колядки, жгли ритуальные костры (еще один пережиток язычества) и прыгали через огонь.
Пятница — Тещины вечерки
В этот день теща приходила в гости к зятю с ответным визитом, причем брала с собой компанию подруг. Дочь пекла блины для мужа и гостей.
Суббота — Золовкины посиделки
Молодые невестки приглашали в гости золовок и других родственников мужа. Интересно, что если золовка была не замужем, то невестка приглашала своих незамужних подруг, а если замужем, то в гости приходила замужняя родня. Невестка должна была непременно вручить золовке какой-то подарок.
Воскресенье — Проводы Масленицы
Проводы Масленицы, или Прощеное воскресенье, — главный день Сырной седмицы, заговенье перед началом Великого поста. В храмах совершался чин прощения, священнослужители и миряне просили прощения друг у друга за все обиды прошедшего года.
Вечером поминали усопших, ходили на кладбище.
В то время, как верующие готовились к началу поста у поклонников языческих традиций праздник лишь начинался. Сжигали чучело Масленицы, а пепел развеивали по полям, чтобы год выдался плодородным. К месту сжигания чучело везли на санях, запряженных лошадьми, это называлось «масленичный поезд». В некоторых местностях проводили «похороны Масленицы», это была пародия на церковную похоронную процессию.
Таким образом Масленица сочетает в себе как христианские, так и абсолютно несвязанные с христианством традиции. Выбор остается за человеком. Однако важно, что и Церковь не запрещает веселье на Масленицу, предостерегая лишь от суеверий и излишнего обжорства.
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