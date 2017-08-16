Как провести время с пользой в дождливую погоду в Петербурге
В музеях, если у вас будет время, возьмите аудиогид или экскурсию. В Петербурге удивительные экскурсоводы, которые с большой любовью и вниманием расскажут вам много интересных подробностей о жизни знаменитых жителей петербургских квартир. Аудиогиды составлены интересно и подробно.
Поход в музеи можно распределить по дням. Внимательные музейные работники так составили расписание, что у каждого музея свой выходной день, главное, заранее выяснить расписание каждого.
Вот некоторые из моих рекомендаций по музеям-квартирам.
Шереметевский дворец
Поверните с Аничкова моста на набережную реки Фонтанки в сторону улицы Белинского, и вы увидите одну из красивейших усадеб Петербурга — Шереметевский дворец.
Внимательно отнеситесь к каждой детали прогулки, начиная с девиза рода Шереметевых на надвратном чугунном гербе: «Deus conservat omnia» — «Бог сохраняет всё». Эта латинская фраза в XVIII–XIX веках связала воедино многих обитателей, гостей, посетителей Фонтанного дома, а в 1940 году она вдохновила Ахматову на создание «Поэмы без героя». В 1989 году Бродский
возьмет ее за основу в стихотворении на 100-летие Ахматовой.
Фасад основного здания выходит на набережную Фонтанки. Когда-то Петр I пожаловал своему приближенному, графу Шереметеву, этот участок земли. В благоустройстве и строительстве усадьбы принимали участие многие знаменитые архитекторы: С. И. Чевакинский, Г. Д. Дмитриев, Ф. С. Аргунов, Д. Кваренги, А. И. Воронихин, Н. Л. Бенуа и И. Д. Корсини. Дворец был спроектирован в стиле барокко, тогда очень модном. Есть предположения, что в проекте были использованы чертежи Ф.-Б. Растрелли.
Посещение Шереметевского дворца можно сравнить с погружением в культурную жизнь Российской империи XVIII–XX столетий.
Здесь провела последние годы крепостная актриса и жена графа Шереметева Прасковья Жемчугова (история их взаимной любви поистине удивительна). Сюда же приезжали Екатерина Великая, Павел I, а также император Александр I, чтобы почтить талант молодой актрисы.
В гостях у Шереметевых неоднократно бывали деятели культуры разных эпох: В. Жуковский, И. Тургенев, В. Серов и многие другие.
Красота дворца начинается с названия каждого из его залов: Белый зал, Лепная гостиная (одна из самых красивых), Желтая гостиная; Античная гостиная славилась своими барельефами. Музыкальная комната знаменита концертными вечерами. Сейчас здесь можно увидеть рояль, на котором играла императрица Екатерина II.
Этрусская гостиная до сих пор обладает великолепной акустикой. Когда-то в этом зале проходили концертные выступления знаменитой Полины Виардо, Р. Шумана, Ф. Шуберта, Г. Берлиоза, Ф. Листа. Сейчас здесь можно увидеть рояли знаменитых композиторов М. Глинки и А. Даргомыжского.
Прогуливаясь по дворцу, вы узнаете, в каком зале О. А. Кипренский написал портрет А. С. Пушкина в 1827 году и какие стихи поэт посвятил своему другу графу Дмитрию Шереметеву — сыну Прасковьи Жемчуговой и Николая Шереметева.
Стены дворца скрывают в себе еще одну жемчужину — домовый храм святой великомученицы Варвары, построенный в 1733 в память о покойной супруге Бориса Шереметева. Храм стал художественным центром семьи Шереметевых. В архитектуре храма, устроенного на втором этаже дворца, чувствуется легкость и грациозность. Воздушные своды храма венчает кружевной купол со световым окном.
Когда-то в этот храм стремился попасть весь Петербург, настолько прекрасными и одухотворенными были службы с участием капеллы церковных певчих-крепостных под управлением Гавриила Ламакина.
В реликварии храма хранились удивительные святыни: образ Пресвятой Троицы, написанный на куске Мамврийского дуба, частица Креста Господня и ризы Богоматери, частица мощей св. вмц. Варвары и разных святых; два старинных Евангелия XVII века и много других святынь. Сейчас уцелела лишь небольшая их часть.
За дворцом — небольшой парк, прогуливаясь по которому, можно набрести на кенотаф в виде барельефа с профилем Прасковьи Жемчуговой, украшенного нотной строкой и стихами на французском языке: «Я приближаюсь, но тень твоя ускользает. Я пытаюсь тебя остановить, но тень твоя уходит…» — так Николай Шереметев стремился увековечить память об ушедшей в вечность любимой. Через столетие эти французские стихи в русском изложении отзовутся эхом в произведении великого русского поэта XX столетия Анны Ахматовой; «Тень моя на стенах твоих» выгравировано в зеркальном отражении на памятнике, установленном в саду к 40-й годовщине со дня смерти поэта.
И здесь начинается уже другая история, перешедшая в новый век, развернувшаяся в другом флигеле дворца.
Как добраться, часы работы, стоимость:
Время, потраченное на экспозицию: 2-2,5 часа.
Станция метро: «Гостиный двор», «Маяковская», далее пешком 15 минут.
Адрес: набережная реки Фонтанки 34.
Часы работы: пн 11:00–19:00, ср 13:00–21:00, чт — вс 11:00–19:00.
Выходные дни: вторник и последняя среда месяца.
Стоимость билетов: взрослый — 300 руб.; студенты и школьники — 100 руб.; пенсионеры — 150 руб.; льготные категории — 70 руб.; дети до 7 лет — бесплатно; детям до 18 лет третий четверг каждого месяца — бесплатно.
Квартира-музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме
Именно Ахматова подарила флигелю Шереметевского дворца название «Фонтанный дом», а свое творчество здесь поэтесса сравнивала с судьбой Прасковьи Жемчуговой: судьбы обеих женщин соединяет печать отверженности, осуждения и бесправия.
В Фонтанном доме великий поэт Анна Андреевна Ахматова прожила почти 30 лет.
С первых шагов по лестнице к квартире № 44 садового флигеля Шереметевского дворца погружаешься в простоту советского быта: скромная лестница, деревянная дверь на цепочке, пронзительный звонок, строгая прихожая, заваленная дорожными чемоданами, звучит патефонная музыка, танго «Брызги шампанского», — все передает атмосферу коммунальной квартиры 1930-х. Кухня с дровяной печкой и медной посудой тех лет, далее коридор, вдоль стен которого двери в комнаты жильцов. На одной из дверей записка на клочке нотной бумаги: «Анна Андреевна, одолжите 5 р…».
Длинный коридор упирается в маленькое углубление в конце — пристанище Льва Гумилева, где он спал на приспособленном дорожном чемодане в короткие периоды между арестами и лагерями; на этажерке — книги и его студенческий билет.
В комнатах Ахматовой, где она жила до 1941 и потом после 1945 года, — царственная простота, скромная обстановка: пара стульев, столик, секретер, небольшой шкафчик, в нем книги, веер, смешная чернильница, складень. Сама Анна Андреевна говорила, что была в этом доме приживалкой — без права собственности, без права иметь свою мебель, без права ее переставить. Даже свои стихи она не могла хранить здесь и сжигала сразу после прочтения друзьям. Так было с поэмой «Реквием», память о которой хранит китайская бронзовая пепельница, свидетельница тех таинственных возжиганий.
Отдельно представлена в музее литературная экспозиция, «Белый зал» — возможность заглянуть в реальность поэзии Анны Ахматовой. Внутри витрин на фоне фотографии сада — вещи, рукописи, фото, рисунки, связанные с жизнью и творчеством Ахматовой: эскиз портрета Ахматовой работы З. Серебряковой, «знаменитое» письмо Сталину; последнее семейное фото с Гумилевыми; трогательная берестяная книжка со стихами Ахматовой, сделанная в 1937 году заключенной Дорой Гусман.
В гости к Анне Андреевне непременно идите с запасом времени: обязательно захочется не один раз пройтись по квартире, посидеть в гостиной за столом, рассматривая фотографии ушедших обитателей дома.
Как добраться, часы работы, стоимость:
Время, потраченное на экспозицию: 1,5 часа.
Станция метро: «Маяковская», далее пешком 10 минут.
Адрес: Литейный проспект, 53.
Часы работы: вт 11:00–19:00, ср 12:00–20:00, чт-вс 10:30–18:30.
Выходные дни: понедельник.
Стоимость билетов: взрослый — 120 руб.; пенсионеры и школьники — 60 руб.; студенты и дети до 7 лет, инвалиды, ветераны — бесплатно; детям до 18 лет третий четверг каждого месяца — бесплатно.
Касса закрывается за час до конца рабочего дня.
Музей-квартира Льва Гумилева
В квартире №4 на пересечении Коломенской улицы и Кузнечного переулка, кстати, по соседству с Достоевским (оба музея находятся в 5 минутах ходьбы друг от друга), ученый-тюрколог, историк-географ, этнолог прожил вместе со своей супругой Натальей Симоновской с 1990 по 1992 год — до дня своей смерти. Судьба подарила вечно скитающемуся Гумилеву всего два с половиной года жизни такой, о которой он мечтал: отдельная квартира на «бестрамвайной улице с ванной и без радио». Квартира полностью мемориальная: здесь ничего не изменилось после его смерти. Каждая вещь лежит так, как будто хозяин квартиры вышел на минутку, а посетитель невольно заглянул в его пространство.
Музейная экспозиция разделена на две части: жилые помещения — кухня, кабинет-гостиная и бывшая спальня — сейчас зал, посвященный «делу Таганцева» и Николаю Гумилеву, который был расстрелян по этому делу.
Поражает прежде всего обилие книг в коридоре — в самодельных книжных полках, сделанных Гумилевым. Книжная коллекция завораживает: настолько широкими и разносторонними были интересы Льва Николаевича.
Еще одна важная деталь — китайская пепельница 1960-х, подаренная Анной Ахматовой в память о совместных переводах с китайского. «Персидская миниатюра» на стене гостиной — это подарок Анны Андреевны на новоселье сына, когда он впервые получил комнатку в коммунальной квартире.
Музей знакомит с очень личными фактами из жизни Льва Николаевича: вот потертый солдатский котелок, с которым он отправился с норильских нар на войну и дошел до Берлина; медали «За взятие Берлина» и «За победу над Германией», здесь же пара строк из письма родным с фронта: «Воюю я пока удачно: наступал, брал города, пил спирт, ел кур и уток… Воевать мне понравилось, в тылу гораздо скучнее».
Особенно трогают научные работы, написанные в лагере на посылочной бумаге, которую Гумилеву передавали зеки. Лев Николаевич разглаживал на нарах бумагу, а потом писал по ночам свои идеи, теории, будущие книги. Писал сразу без ошибок — начисто. Сейчас эта коллекция составляет несколько больших толстых папок.
Старинная икона Пресвятой Богородицы в углу над рабочим столом, под ней лампада, горевшая когда-то постоянно. На столе — книги, ручка, перо. Под стеклом стола — открытки, экспозиция которых менялась в зависимости от темы, над которой работал ученый.
В приоткрытом ящике рабочего стола Гумилева лежит недокуренная пачка папирос «Беломорканал», а рядом маленькая записка: «Начальник, шмоная, клади на место и книг не кради».
Как добраться, часы работы, стоимость:
Время, потраченное на экспозицию: 1 час.
Станция метро: «Владимирская», «Достоевская» далее пешком 5-7 мин.
Адрес: ул. Коломенская 1/15, кв. 4, звонить в домофон.
Часы работы: вт — вс 11:00–18:00.
Выходные дни: понедельник.
Стоимость билетов: взрослый — 120 руб.; пенсионеры и школьники — 60 руб.; дети до 7 лет, инвалиды, ветераны — бесплатно; каждый третий четверг месяца для детей до 18 лет — бесплатно
Касса закрывается за час до конца рабочего дня.
Музей-усадьба Г. Р. Державина
Первое, о чем я спросила у экскурсовода: от кого Гаврила Романович Державин унаследовал эту великолепную усадьбу. Оказалось, поэт купил землю и построил особняк исключительно на лично заработанные деньги, так как сам происходил из небогатой семьи мелкопоместных дворян и наследства не имел. В этом особняке Державин прожил 25 лет вплоть до своей кончины в 1816 году.
Особняк состоит из нескольких комнат, залов, кабинета, гостиной, столовой. Одна из самых уникальных комнат особняка — круглая Соломенная гостиная — специально была построена для Екатерины Яковлевны, первой жены поэта.
Диванчик — маленькая уютная комната в восточном стиле и самая любимая поэтом. Державин дорожил своими восточными корнями и чтил своего предка Багрима, именно поэтому Львов, архитектор и друг, создал комнату в виде шатра.
Атмосфера комнат и залов погружает в легкость эпохи классицизма.
Усадьба была почти полностью воссоздана в 2000-е годы, но кое-что сохранилось, например, барельефы бального зала скульптора Рашетта конца XVIII столетия. Также сохранились фрагменты двух пилястр из желтого мрамора.
В просторной зальной комнате собиралась художественно-литературная и политическая элита России: Иван Крылов, Дмитрий Шаховской, А. Шишков, Д. Хвостов, здесь бывали Безбородко, Строганов, Фонвизин, Карамзин, Жуковский, Левицкий, а также все участники «Бесед любителей русского слова».
Кабинет Державина представляет собой просторный зал: на столе книги, рабочие тетради, чернильница Державина, рядом — приглашение на приемные экзамены в Царскосельский лицей, где произошла единственная встреча с Пушкиным.
Особое внимание в кабинете поэта привлекает карта «Река времен», подаренная Державину Александром I, где в виде реки времени изображены достижения государств и народов за все время существования человечества.
Усадьбу украшает великолепный Польский сад со сложным ландшафтом, каналом, мостиками, беседками. Есть даже поэтическая сцена — Парнас, с трибунами на 45 мест, напоминающих трибуны Колизея. Здесь стоит прогуляться, чтобы напитаться красотой и той любовью, с которой была создана эта усадьба.
Как добраться, часы работы, стоимость:
Время, потраченное на экспозицию: 2-2,5 часа.
Станция метро: м. «Технологический институт» — выход направо, по Московскому проспекту до набережной реки Фонтанки, 12 минут.
Адрес: набережная реки Фонтанки 118.
Часы работы: пн, ср, пт — вс 10:30–18:00, чт 12:00–20:00.
Выходные дни: вторник и последняя пятница месяца.
Стоимость билетов: взрослый — 300 руб.; студенты — 200 руб.; пенсионеры — 100 руб.; льготные категории — бесплатно; дети до 16 лет — бесплатно.
Бесплатное посещение для всех категорий: Международный день охраны памятников — 18 апреля; Международный день музеев — 18 мая; в день рождения Г. И. Державина — 3 июля.
Музей-квартира Ф. М. Достоевского
Признаться, музей-квартира Федора Достоевского отпугивала той мрачностью, которая так часто встречается в его романах. Однако все опасения сразу уходят, как только входишь в квартиру: простая, светлая, с атмосферой домашнего уюта. Угловая квартира в Кузнечном переулке стала последним пристанищем Федора Михайловича Достоевского. Здесь он написал «Братьев Карамазовых», знаменитую речь о Пушкине, многие страницы «Дневника писателя». Семья Достоевского, как и его герои, всегда жили в угловых квартирах. В этот дом семья переехала весной 1878 года после тяжелой семейной трагедии — смерти сына Алеши.
Первое, что видят гости в прихожей квартиры, — шляпа Федора Михайловича, оригинальная деревянная подставка для зонтов и тростей.
В детской комнате сохранилось лото, в которое любила играть семья, игрушки детей: деревянный конь сына Федора, кукольный чайный сервиз дочери Анны. Удивительно, но Достоевский был сумасшедшим отцом, он стремился растить детей в состоянии постоянного восторга и радости: одаривал их подарками, часто читал им вслух, играл. Здесь же, в детской, сохранилась забавная записка сына: «Папа отдай гостинца» (орфография сохранена).
В кабинете второй супруги Достоевского, Анны Григорьевны, экскурсоводы рассказывают о семейной жизни писателя. Первой совместной работой Анны Григорьевны и Федора Михайловича стал роман «Игрок», который Достоевский написал за месяц.
В столовой все вещи подлинные: деревянные бра, коробочка для табака, на которой сделана запись дочери Любы: «28 января 1881 год, сегодня умер папа».
В кабинете простая, почти аскетичная обстановка: в углу висит икона Божией Матери «Всех скорбящих Радость» в серебряном окладе — перед ней молился Федор Михайлович, на столе —ручка, которой был написан роман «Братья Карамазовы», часы-календарь указывают час смерти писателя.
У Достоевского была потребность искать предсказание своей судьбы в Библии. В ночь на 28 января Федор Михайлович, не глядя, открыл Евангелие от Матфея, глава 3, на словах: «Не удерживай, ибо так надлежит тому быть». Эти слова Достоевский прочел как предвестие своей смерти.
Евангелие и сейчас лежит на рабочем столе писателя, открытое на той самой главе.
Как добраться, часы работы, стоимость:
Время, потраченное на экспозицию: 1,5 часа.
Станция метро: «Владимирская», «Достоевская» далее пешком 2 мин.
Адрес: Кузнечный переулок 5/2.
Часы работы: вт, чт – вс 11:00–18:00, ср 13:00–20:00.
Выходные дни: понедельник .
Стоимость билетов: взрослый — 150 руб.; пенсионеры и школьники, студенты — 50 руб.; дети до 7 лет, инвалиды, льготные категории — бесплатно.
Музей-квартира Н. А. Римского-Корсакова
Как только переступаешь порог квартиры № 39, в которой проживал Н. А. Римский-Корсаков с 1893 по 1908 г., попадаешь в необыкновенную, сказочную атмосферу. Возможно, этот эффект создает все время звучащая музыка композитора.
В квартире, состоящей из четырех довольно просторных комнат (прихожая, кабинет, гостиная, столовая), представлены подлинные предметы, принадлежавшие Николаю Андреевичу и его семье. Время, проведенное здесь, стало для композитора очень плодотворным: он написал одиннадцать опер, среди которых «Садко», «Сказка о царе Салтане», «Кощей Бессмертный», «Золотой петушок».
В прихожей квартиры посетителей встречает сам Николай Андреевич на портрете (копия) Валентина Серова, заказанного художнику Павлом Третьяковым. В этой комнате много архивных семейных документов и ценных вещей: фотографии, афиши, многочисленные дирижерские палочки композитора, его подарки, сувениры, ученические табели.
Герб семьи рассказывает о происхождении фамилии и морской династии Римских-Корсаковых. Если вам повезет, смотрители музея обязательно расскажут в подробностях историю рода и раскроют значение каждой детали герба. В роду у композитора было восемь адмиралов морского флота и двенадцать вице-адмиралов!
В квартире полностью воссоздана обстановка и атмосфера творчества, царившего здесь со времен жизни композитора, когда в этой квартире бывали С. Рахманинов, М. Врубель, А. Скрябин, И. Стравинский, Ф. Шаляпин. Здесь кипела музыкально-художественная жизнь Петербурга.
Среди бесчисленных подарков, которые преподносили Римскому-Корсакову по разным юбилейным поводам, есть замечательный поздравительный адрес, оформленный Врубелем к 35-летию творческой деятельности композитора. Бесценной реликвией квартиры стал рояль, фирмы Beсker, купленный Николаем Андреевичем в 1902 году.
Как добраться, часы работы, стоимость:
Время, потраченное на экспозицию: 1,5 часа.
Станция метро: «Владимирская», «Достоевская», далее пешком 5-7 мин.
Адрес: Загородный проспект 28, кв. 39.
Часы работы: чт – вс 11:00–19:00, ср 13:00–21:00.
Выходные дни: понедельник, вторник, последняя пятница месяца.
Стоимость билетов: взрослый — 100 руб.; пенсионеры и школьники — 75 руб.; студенты – 50 руб.; дети до 7 лет, инвалиды, ветераны — 50 руб.; каждый третий четверг месяца для детей до 18 лет — бесплатно.
Касса закрывается за час до конца рабочего дня.
Музей-квартира А. С. Пушкина
Мойка 12 — одно из самых трагичных и печальных мест Петербурга, известное каждому русскому человеку: последняя квартира Александра Сергеевича Пушкина, в которой он прожил всего четыре с половиной месяца.
Экскурсия начинается эмоционально — с рассказа об интригах вокруг Пушкина и его жены, анонимных писем, роковых встреч — и заканчивается самым трагичным моментом для всей русской культуры.
На цокольном этаже квартиры представлены дуэльные пистолеты времен Пушкина. Трагическая история 27 января (8 февраля) разворачивается перед глазами: смертельно раненного поэта приносят в этот дом. Уже весь Петербург знает о случившейся трагедии. Постепенно к дому подходят люди самых разных сословий. Василий Жуковский каждый час вывешивает на лестничной двери специально придуманный бюллетень о состоянии поэта. Пушкину оставалось еще 46 часов жизни.
А пока экскурсия проходит через одиннадцать комнат, которые занимала семья Пушкина: детская, спальня и будуар, гостиная, столовая. В комнатах представлены подлинные вещи; серебряный набор ложек, маленький поднос семьи Пушкиных, на котором молодоженам подавали бокалы с шампанским; сохранилось много личных вещей Натальи Николаевны Гончаровой — свадебные туфельки «золушкиного» размера, ящик для почтовой бумаги; элегантный стеклянный флакон для духов; личная печатка, портбукетница, браслет. Но все равно все внимание сосредоточено на том, что происходило там, за дверью, в рабочем кабинете поэта. Пушкин не хотел, чтобы жена видела его мучения, поэтому Наталья Николаевна расположилась в гостиной на кушетке, у туалетного столика, на котором и сейчас стоит маленькая икона Пресвятой Богородицы.
Поэт умирал на старом кожаном диване в своем кабинете, в окружении более чем 4000 книг, которые он любил, с которыми прощался.
В кабинете уже трудно себе представить бодрого поэта с пером в руках, сидящего в вольтеровском кресле за письменным столом. А ведь именно здесь Пушкин заканчивал «Капитанскую дочку» и 4-й, последний, «Современник». На подлинном письменном столе рабочая обстановка: записи, счета, опечатанное перо. Самый яркий экспонат — чернильница в виде арапчонка из золоченой патинированной бронзы, подаренная Пушкину его другом Нащокиным с припиской: «Посылаю тебе твоего предка с чернильницами, которые открываются и открывают, что он был человек à double vue». Здесь же представлены еще несколько реликвий: три трости Александра Сергеевича, портрет Жуковского с дарственной надписью: «Победителю-ученику от побежденного учителя»; колокольчик, дорожный ларец для бумаг; жилет поэта, в котором он был в день дуэли, прядь его волос, хранившаяся у Тургенева. Посмертная маска, снятая с умершего поэта, как будто запечатлела и его последние слова: «Жизнь кончена…»
Как добраться, часы работы, стоимость:
Время, потраченное на экспозицию: 1,5 часа.
Станция метро: «Невский проспект» (выход на канал Грибоедова), «Адмиралтейская»,
Адрес: набережная реки Мойки, 12.
Часы работы: пн, ср — вс 10:30–18:00.
Выходные дни: вторник, последняя пятница месяца.
Стоимость билетов: взрослый — 120 руб.; школьники — 75 руб.; студенты — 50 руб.; дети до 16 лет, льготные категории — бесплатно; студенты, пенсионеры — 50 руб.
Бесплатное посещение для всех: день памяти А. Пушкина — 10 февраля, Международный день охраны памятников — 18 апреля, Международный день музеев — 18 мая, в Пушкинский день — 6 июня.
Касса закрывается за час до конца рабочего дня.
Музей музыкального и театрального искусства
Один из самых красочных и красивых музеев Петербурга с уникальной экспозицией находится в романтическом уголке Петербурга — на улице зодчего Росси, автора архитектурного ансамбля этого района. Музей посвящен истории развития русского театрального искусства. Здесь каждый зал отражает свою тематику, свою историю, истоки которой уходят в XVII век. Портреты епископа Феофана (Прокоповича) и иеромонаха Симеона Полоцкого, представленные в первом зале, свидетельствуют об активном участии этих двух церковных деятелей в развитии русского театра в России. Известно, что и Феофан Прокопович, и Симеон Полоцкий сочиняли театральные пьесы, создавали первые театры.
Здесь можно увидеть становление русского театра, начиная с первых указов Анны Иоанновны в 1738 году и Елизаветы Петровны в 1756-м. Первые учебники танцев, первые театральные костюмы и многие другие уникальные экспонаты из личных коллекций актеров русского театра разных периодов. Сама экспозиция музея выстроена как театральное закулисье: здесь есть и сцена, и зрительный зал, и уникальные старые фотографии, которые можно менять, как декорации на сцене. Здесь можно посидеть в ложе театра, рассматривая интерактивную экспозицию о знаменитой Тальони, включить и посмотреть макеты театральных сцен, услышать записи Шаляпина и увидеть уникальные фильмы с Павловой и Нижинским, посидеть за роялем, на котором Чайковский играл первые аккорды «Лебединого озера» и «Щелкунчика» для Мариуса Петипа.
Коллекция музея настолько богата, что одного дня, чтобы все изучить и посмотреть мне не хватило.
Один из уникальных залов — балетный: здесь можно встать у репетиционного станка и вместе с Николаем Цискаридзе изучить основы балетного класса, а заодно заглянуть за стены хореографического училища им. Вагановой; увидеть юного Барышникова и Диану Вишневу; примериться к балетным туфелькам Галины Улановой и Ульяны Лопаткиной.
И особо восхищают легкость и поиски эпохи Серебряного века, представленные в оригинальных костюмах и эскизах декораций Бакста, Бенуа, Малевича, Коровина.
В музей стоит идти с запасом времени, на 5-м этаже проводятся различные выставки из запасников музея. В последний раз это была выставка эскизов Льва Бакста.
Как добраться, часы работы, стоимость:
Время, потраченное на экспозицию: 2 часа.
Станция метро: «Гостиный двор», «Невский проспект», далее пешком 5-7 мин.
Адрес: пл. Островского, 6.
Часы работы: чт —пн 11:00–18:00, ср 13:00–19:00.
Выходные дни: вторник, последняя пятница месяца.
Стоимость билетов: взрослый — 150 руб.; Пенсионеры и школьники, студенты — 50 руб.; студенты — 50 руб.; дети до 7 лет — бесплатно; льготные категории — 50 руб.; каждый третий четверг месяца для детей до 18 лет – бесплатно.
Касса закрывается за час до конца рабочего дня.
Музей-квартира Н. А. Некрасова
Мемориальный музей-квартира Н. А. Некрасова — прекрасная экспозиция, раскрывающая не только творческую жизнь поэта, редактора, издателя, но и его увлечения, детали личной жизни. Квартира была не только жилым пространством, которое разделяли семья Панаевых и Некрасов, но и настоящей кузницей русской журналистики: здесь создавались страницы самых популярных журналов середины XIX века — «Современника» и «Отечественных записок».
Пройдя через приемную и редакцию журналов, оказываешься в кабинете Некрасова. На рабочем столе —хрустальная печатка в виде головы собачки, перламутровая ручка Некрасова, именные конверты, его письма и визитные карточки, издания сочинений, раскрытые на тех страницах, где Николай Алексеевич пишет о Петербурге. Из рабочего кабинета Некрасова можно увидеть тот самый парадный подъезд из известного всем шестиклассникам стихотворения.
В этой квартире Некрасов писал свои статьи для журнала «Современник», издавал журнал, писал прозу, встречал друзей и меценатов. Гостями творческой мастерской поэта часто бывали И. Тургенев и Л. Толстой, Ф. Достоевский и И. Гончаров, Н. Островский и А. Фет. Музей полностью погружает в атмосферу жизни и творчества литературного Петербурга.
Здесь вы узнаете, что Некрасова и Тургенева связывало не только творчество и дружба, но и страсть к охоте, доказательство тому — трофеи поэта, представленные здесь. Узнаете, почему произошла размолвка между друзьями и с какими трудностями столкнулся Некрасов после ухода Тургенева из журнала.
Как добраться, часы работы, стоимость:
Время, потраченное на экспозицию: 1,5 часа.
Станция метро: «Маяковская», далее пешком 10 минут.
Адрес: Литейный проспект, 36.
Часы работы: ср —пн 10:30–18:00, ср 12:00–20:00, чт — вс 10:30–18:30.
Выходные дни: вторник и последняя пятница месяца.
Стоимость билетов: взрослый — 120 руб.; пенсионеры — 50 руб.; дети до 16 лет, льготные категории — бесплатно.
Касса закрывается за час до конца рабочего дня.
Музей-квартира святого праведного Иоанна Кронштадтского
Сейчас добраться до острова Котлин, где находится Кронштадт, можно в три раза быстрее по дамбе, связывающей остров с материковой частью. В начале XX века путь на Кронштадт был только водный и долгий. Именно так и добирался сюда святой праведный Иоанн Кронштадтский из Петербурга после служб — в квартиру на углу Посадской и Андреевской улиц. Здесь отец Иоанн жил с 1855 года до самой своей кончины.
Квартира, как и при жизни святого, увешана иконами, которые люди дарили отцу Иоанну с просьбой помолиться о них. По некоторым сохранившимся описаниям, в комнате отца Иоанна был создан почти райский уголок: на полках, в клетках ворковали голуби, пели канарейки в окружении цветов; стены комнаты почти полностью были в иконах и образах.
Сейчас здесь находятся подлинные вещи и утварь, служившие отцу Иоанну при его жизни. Со своего балкона отец Иоанна мог видеть Андреевский собор, в котором прослужил 53 года.
Во дворе дома, где сейчас стоит памятник святому, раньше был яблоневый сад, в котором супруга отца Иоанна угощала приходивших пирогами с яблочной начинкой.
Кабинет отца Иоанна одновременно служил рабочей комнатой, молельней кельей и спальней. Именно здесь святому явилась Пресвятая Богородица.
Сохранилась часть облачений отца Иоанна, палица, в которой, по преданию, святой Иоанн Кронштадтский участвовал в коронации императора Николая II. Еще одной реликвией музея является кропило, которым святой освящал храмы, благословлял народ. Сейчас на рабочем столе отца Иоанна находится прижизненное издание книги «Моя жизнь во Христе». Можно последовать традиции музея — открыть книгу и прочесть то, что открылось.
В этой квартире часто бывали высокие церковные иерархи, великие князья, купцы, простые богомольцы. Многие из тех, кто бывал в квартире, сейчас прославлены в лике новомучеников и исповедников российских: священномученик митрополит Серафим (Чичагов), митрополит Кирилл (Смирнов), священномученики братья Философ и Иоанн (Орнатские), святитель Тихон (Белавин), священномученик митрополит Владимир Богоявленский, священномученик епископ Гермоген (Долганов).
В Петербурге есть два места, которые также связаны с именем святого Иоанна Кронштадтского. Монастырь святого преподобного Иоанна Рыльского и подворье (а когда-то женская лавра) Леушинского монастыря, основанные святым Иоанном Кронштадтским. При монастыре и подворье существуют небольшие музеи, где можно увидеть личные вещи отца Иоанна: облачения, фотографии, автограф — дарственная надпись, а также первый наградной крест отца Иоанна с дарственной надписью «От почитателей Петербурга 19 октября 1884 года».
Как добраться, часы работы, стоимость:
Время, потраченное на экспозицию: 1-1,5 часа.
Станция метро: «Черная речка» (далее маршрутка К405 до конечной остановки), «Старая деревня» (далее маршрутка К510, автобус 101 до конечной остановки), Проспект просвещения (далее маршрутка К407 до конечной остановки). От конечной остановки двигаться направо по ул. Ленина до ул. Андреевской, направо до ул. Посадская.
Адрес: г. Кронштадт, ул. Посадская 21, кв. 13.
Часы работы: ср — пн 12:00-17:00.
Выходные дни: вторник.
Стоимость билетов: взрослый — 50 руб.; льготные категории — бесплатно.
Групповое посещение по предварительной записи.
Телефон: 8 (812) 311-77-45, 311-87-02.
Фото Юлии Маковейчук
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