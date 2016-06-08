8 июня 2016

Как крадут пожертвования из церковных ящиков

ВИДЕО

Ящик для пожертвований в храмах – распространенное явление. Через него приходящие в церковь люди жертвуют деньги на те или иные нужды прихода: ремонт, помощь нуждающимся, работу воскресных школ и прочее.

Однако, бывает и так, что люди не отдают, а “заимствуют” из ящика для пожертвований.

7 июня 2016 года в храме св. Мчц. Татиана при МГУ, в самом центре Москвы, камера видеонаблюдения зафиксировала женщину, совершающую кражу из такого ящика.

Автор видео — редактор сайта храма св. мчц. Татианы st-tatiana.ru  Елена Джабир

Клирик храма св. мчц. Татианы иерей Павел Конотопов, комментируя инцендент, подчеркнул, что камеры были установлены прежде всего не для того, чтобы кого-то ловить, а как предупредительная мера: чтобы люди видели, что они установлены, и тем самым  удерживались от противоправных действий.

— В данном конкретном случае все беда в том, что храм — это то место, куда люди приходят за помощью. Многие людей приходит сюда за поддержкой, в том числе и материальной. В нашем приходе работает специальная социальная группа, которая помогает людям в трудной жизненной ситуации, людям, лишившимся постоянного места жительства. И когда ты видишь, что человек целенаправленно приходит и вытаскивает деньги из ящика, через которой люди жертвуют в том числе и на таких нуждающихся, становится очень грустно.

Эту женщину, которая в данном случае попала в поле зрения камер, можно только пожалеть и посокрушаться о том, что это вообще возможно, — так описал впечатления от случившегося отец Павел.

 

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (17 votes, average: 4,76 out of 5)
Загрузка...
ПОМОЧЬРАССЫЛКА
Делитесь с друзьями:
Читайте также

Российский православный университет открывает курсы по основам христианской психологии

Новый перевод книги «Несвятые святые» может сблизить католиков и православных

Из Санкт-Петербурга — в Ченстохову. Путешествие по православной Прибалтике и Польше.

У православных христиан наступил Крещенский Сочельник

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.