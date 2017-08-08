Если Бог всемогущ, то что решаем мы?
Если Божий замысел неизбежно совершится, тогда зачем прилагать усилия для служения Богу?
А зачем мы вообще прилагаем усилия? Что делает наши усилия осмысленными? То, что они подчинены каким-то важным, достойным целям. Человек учится, потому что его цель — овладеть профессией. Работает, потому что любит свою семью и хочет ее обеспечить. Совершает научные открытия, потому что хочет умножить наши знания о мире, которым потом воспользуются, например, медики, чтобы облегчать человеческие страдания и спасать жизни.
Если такой важной цели нет, любые наши усилия превращаются в «сизифов труд», источник бессмысленного утомления. Усилия христианина, направленные на служение Богу, подчинены наивысшей и наилучшей цели — именно потому, что они включены в замысел Божий.
Христианин сражается, как воин, совершенно уверенный в победе, трудится, как строитель, совершенно уверенный в том, что здание, которое он возводит, будет достроено. Эта уверенность была (и остается) твердым основанием для бодрости и усердия как в духовных, так и в земных трудах христиан.
Если «на все воля Божия» в том числе, например, на болезнь и смерть, то что делает врач — противится Богу?
Когда мы говорим «Воля Божия», мы можем иметь в виду две разные вещи. Божий Закон и Божий Промысел. Божий закон включает в себя заповедь «не убий» которая не только воспрещает нам причинять вред жизни и здоровью людей (включая себя), но и требует от нас спасать человеческую жизнь и здоровье, когда это возможно. Поэтому врач, который именно это и делает, прямо повинуется Закону Божию. Через его усилия совершается Божий промысел о сохранении жизни больного.
Когда мы говорим «на все воля Божия» применительно к каким-то трагическим событиям — таким как страдание и смерть — мы выражаем нашу уверенность в том, что Бог может и хочет и знает, как обратить все эти события ко благу, поэтому нам следует переносить их с терпением и надеждой.
Как в план благого Бога может входить человеческий грех и страдание? Например, злодей убил невинного человека — это тоже часть замысла Божия?
Мы можем говорить о том, что что-то входит (или не входит) в план, имея в виду две разные вещи:
1) Мы что-то активно планируем и желаем, чтобы это именно так и произошло;
2) Мы предвидим, что такие события произойдут, и составили план, чтобы быть готовыми к этому.
Например, план эвакуации при пожаре не означает, что его авторы планируют пожар или хотят его, но что они знают, как действовать, если пожар произойдет. Или, например, план работы хирургического отделения больницы предусматривает оказание помощи жертвам автокатастроф, несчастных случаев и преступлений, и таким образом, все эти несчастья предусмотрены и учтены планом, но не врачи являются причиной всего этого зла.
В мире совершаются вопиющие грехи, происходят тяжкие несчастья — их причиной является противление свободных сотворенных существ, ангелов и людей, воле Божией, отвержение Его владычества и Его закона, попрание Его заповедей. Это ни в коем случае не то, чего Бог хочет для своих творений. Как сказано в книге Ионы, «Ты Бог благий и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и сожалеешь о бедствии» (Ион 4:2). Христос, как мы читаем в Евангелии, заплакал над могилой Лазаря (Ин 11:35).
Бог ни в коем случае не желает своему творению бедствий, страданий и смерти — все это результат именно греха, как грехов конкретных людей, так и общей поврежденности мироздания и человеческой природы.
Замысел Божий означает, что Бог знает, что со всем этим делать, и обратит все ко благу и спасению Своего творения. Как говорит Иосиф в библейской книге Бытия, «вот, вы умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть: сохранить жизнь великому числу людей» (Быт 50:20).
Наиболее ярким примером этого является смерть и воскресение Господа нашего Иисуса Христа: когда Бог обратил самое страшное зло в человеческой истории — отвержение, предательство и жестокое убийство Сына Божия — к спасению человеческого рода. Это наиболее чистый случай убийства злодеями невинного Человека — и мы знаем, что Бог обратил это к величайшему благу.
Но промысел действует и в жизни обычных людей. Я знал одного молодого человека, который несколько лет был героиновым наркоманом, принес много зла и горя себе и своим близким, едва не умер — но потом избавился от своего порока и стал помогать другим наркоманам прекратить употребление. Как человек, имеющий личный опыт наркотической зависимости, он обладает уникальными возможностями понимать и помогать, которых нет у людей, не знавших такой беды. Разумеется, когда он употреблял героин, он тяжко грешил и противился Богу, но Бог включил это в Свой план и обратил к добру.
Значит ли это, что беды и несчастья в человеческой жизни — это Божье наказание?
В некоторых случаях — да, они попущены, чтобы побудить человека к тому, чтобы он покаялся и вернулся на путь спасения. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя; итак познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего и страха Моего нет в тебе, говорит Господь Бог Саваоф» (Иер 2:19). Однако мы можем с уверенностью утверждать это только в двух случаях — если мы имеем (как Иеремия) особое пророческое откровение от Господа (что для нас едва ли актуально) или речь идет о наших собственных несчастьях, и совесть говорит нам о том, что они постигли нас в результате каких-то наших грехов. Если мы не пророки, нам не стоит говорить говорить нашим страдающим ближним, за что они пострадали. Мы призваны «плакать с плачущими», а не строить предположения о том, за какие именно грехи они страдают.
Но гораздо чаще беды, болезни, катастрофы — это проявление того, что мир в целом, как говорит Писание, «во зле лежит». Тяжкие несчастья могут постигать и благочестивых людей. Мы знаем, что промысл Божий обратит все ко благу, но не знаем, почему именно эти события произошли именно с этими людьми. И нам не заповедано строить догадок — нам заповедано служить Богу и ближним.
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На заставке фрагмент фото Oleksii Leonov
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