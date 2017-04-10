Автора «Фомы» Елену Зелинскую наградили за популяризацию русской литературы на Балканах
Премия учреждена Международной ассоциацией PRO.PR, в которую входит Российская ассоциация по связям с общественностью, передает ИА ТАСС.
— Я принимаю эту награду с огромной благодарностью и теплотой как еще одно подтверждение тому, какое огромное значение придается на Балканах культурным связям наших народов, — сказала на вручении премии Елена Зелинская.
Отмечается, что многие читатели в Сербии и Черногории смогли познакомиться со знаковыми российскими новинками и современными российскими писателями на книжных выставках и ярмарках, на которые Елена Зелинская привлекла лучших российских авторов, а также на организованных ею встречах литераторов с читателями.
Также она уделяет много времени развитию российско-балканских связей, организуя участие российских делегаций в книжных салонах Сербии и Черногории. По инициативе Елены Зелинской издан сборник писателей Сербии и России.
Фото Анны Зелинской
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