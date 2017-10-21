21 октября 2017
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7 Вселенских соборов

К дню святых отцов VII Вселенского собора

С апостольских времен Церковь решает все насущные вопросы на собраниях глав общин — соборах. Для решения проблем, имеющих общецерковное значение, византийские императоры созывали Вселенские Соборы, на которые приглашали всех епископов всех поместных церквей.

Вселенские соборы формулировали непреложные истины Православия — догматы, правила церковного управления, общецерковной и частной христианской жизни — каноны.

Догматические и канонические решения Вселенских соборов обязательны для всей Церкви. Православная Церковь признает семь Вселенских соборов.

 

Первый Вселенский собор

Первый Вселенский собор. Император Константин, Александр патр. Александрийский, Сильвестр папа Римский, Митрофан патр. Константинопольский, Евстафий патр.

Прошел в Никее в 325 году. Был созван против ереси Ария, считавшего Христа высшим творением Божиим.

Важнейшие решения собора:

• осуждено арианство;
• утвержден догмат о единосущии Сына Отцу и Его предвечном рождении;
• составлен Никейский Символ веры;
• установлено время празднования Пасхи.

Второй Вселенский собор

Второй Вселенский собор. Император Феодосий Великий, Нектарий патр. Константинопосльский, Кирилл патр. Иерусалимский, Дамасий папа Римский, Мелетий патр.

Прошел в Константинополе в 381 году. Был созван против ереси Македония, считавшего Святого Духа творением Божиим.

Важнейшие решения собора:

• осуждена ересь Македония;
• утвержден догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном;
• Символ веры был дополнен 5 пунктами. С этого момента он оставался неизменным.

Третий Вселенский собор

Третий Вселенский собор. Отцы православной Церкви и еретики (фрагмент)

Прошел в Эфесе в 431 году. Был созван против ереси Нестория, учившего, что Христос изначально был человеком, и только потом в Него вселился Бог.

Важнейшие решения собора:

• осуждена ересь несториан;
• утвержден догмат о соединении во Христе Божественной и человеческой природы.

Четвертый Вселенский собор

Четвертый Вселенский собор. Отцы православной Церкви и еретики; Балканы. Сербия. Дечаны; XIV в.; местонахождение: Сербия. Косово. Монастырь Высокие Дечаны. Нартекс (притвор)

Прошел в  Халкидоне в 451 году. Был созван против ереси монофизитов, отвергавших человеческую природу во Христе.

Важнейшие решения собора:

• осуждена ересь монофизитов;
• утвержден догмат о том, что при воплощении Божество и человечество соединились во Христе как едином Лице неслиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно.

Пятый Вселенский собор

Пятый Вселенский собор. Отцы православной Церкви и еретики; Балканы. Сербия. Дечаны; XIV в.; местонахождение: Сербия. Косово. Монастырь Высокие Дечаны. Нартекс (притвор)

Прошел в Константинополе в 553 году. Был созван из-за споров несториан и монофизитов.

Важнейшие решения собора:

• подтверждены решения III и IV Вселенских Соборов.

Шестой Вселенский собор

Шестой Вселенский собор. Император Константин Погонат, Петр патр. Александрийский, Епифаний Ефесский; Балканы. Сербия. Дечаны; XIV в.

Прошел в Константинополе в 680 году. Был созван против учения монофелитов об одной — Божественной — воле во Христе.

Важнейшие решения собора:

• утверждено учение о двух волях во Христе по двум природам — Божественной и покорной ей — человеческой.

Седьмой Вселенский собор

Седьмой Вселенский собор; Греция; XVI в.; мастер: Феофан Критский; местонахождение: Греция. Афон, монастырь Ставроник

Прошел в Никее в 787 году. Был созван против иконоборческой ереси.

Важнейшие решения собора:

• осуждена ересь иконоборчества;
• утвержден догмат об иконопочитании.

 

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На заставке: Первый Вселенский собор. Император Константин, Александр патр. Александрийский, Сильвестр папа Римский, Митрофан патр. Константинопольский, Евстафий патр. Антиохийский; Балканы. Сербия. Дечаны; XIV в. Источник: http://www.ruicon.ru

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