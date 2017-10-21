7 Вселенских соборов
К дню святых отцов VII Вселенского собора
Вселенские соборы формулировали непреложные истины Православия — догматы, правила церковного управления, общецерковной и частной христианской жизни — каноны.
Догматические и канонические решения Вселенских соборов обязательны для всей Церкви. Православная Церковь признает семь Вселенских соборов.
Первый Вселенский собор
Прошел в Никее в 325 году. Был созван против ереси Ария, считавшего Христа высшим творением Божиим.
Важнейшие решения собора:
• осуждено арианство;
• утвержден догмат о единосущии Сына Отцу и Его предвечном рождении;
• составлен Никейский Символ веры;
• установлено время празднования Пасхи.
Второй Вселенский собор
Прошел в Константинополе в 381 году. Был созван против ереси Македония, считавшего Святого Духа творением Божиим.
Важнейшие решения собора:
• осуждена ересь Македония;
• утвержден догмат о равенстве и единосущии Бога Духа Святого с Богом Отцом и Богом Сыном;
• Символ веры был дополнен 5 пунктами. С этого момента он оставался неизменным.
Третий Вселенский собор
Прошел в Эфесе в 431 году. Был созван против ереси Нестория, учившего, что Христос изначально был человеком, и только потом в Него вселился Бог.
Важнейшие решения собора:
• осуждена ересь несториан;
• утвержден догмат о соединении во Христе Божественной и человеческой природы.
Четвертый Вселенский собор
Прошел в Халкидоне в 451 году. Был созван против ереси монофизитов, отвергавших человеческую природу во Христе.
Важнейшие решения собора:
• осуждена ересь монофизитов;
• утвержден догмат о том, что при воплощении Божество и человечество соединились во Христе как едином Лице неслиянно и неизменно, нераздельно и неразлучно.
Пятый Вселенский собор
Прошел в Константинополе в 553 году. Был созван из-за споров несториан и монофизитов.
Важнейшие решения собора:
• подтверждены решения III и IV Вселенских Соборов.
Шестой Вселенский собор
Прошел в Константинополе в 680 году. Был созван против учения монофелитов об одной — Божественной — воле во Христе.
Важнейшие решения собора:
• утверждено учение о двух волях во Христе по двум природам — Божественной и покорной ей — человеческой.
Седьмой Вселенский собор
Прошел в Никее в 787 году. Был созван против иконоборческой ереси.
Важнейшие решения собора:
• осуждена ересь иконоборчества;
• утвержден догмат об иконопочитании.
Вы можете посмотреть этот текст в виде инфографики и распечатать его в формате А4.
Читайте также:
Сергей Худиев. Собор, Ересь, Символ Веры — что это такое?
На заставке: Первый Вселенский собор. Император Константин, Александр патр. Александрийский, Сильвестр папа Римский, Митрофан патр. Константинопольский, Евстафий патр. Антиохийский; Балканы. Сербия. Дечаны; XIV в. Источник: http://www.ruicon.ru
Комментарии