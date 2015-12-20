5 удивительных фактов о Ниловой пустыни
За пять столетий своего существования монастырь, поначалу крайне бедный, пережил расцвет и особое благоволение царской фамилии, разграбление в годы советской власти, превращение в трудовую коммуну, затем место заключения малолетних преступников и лагерь для польских военнопленных, госпиталь, дом престарелых, памятник архитектуры и турбазу.
Монашеская жизнь в Ниловой пустыни возродилась после 1990 года, когда пустынь была возвращена Церкви. Как и прежде, Нил Столобенский благословляет остров, когда в памятные дни насельники обители проходят крестным ходом с его мощами, а недавно на свое место вернулась и келейная икона преподобного, считавшаяся утраченной.
Предсказание первому царю
Святитель Нектарий (Теляшев), при котором о новом монастыре впервые заговорили, воспитывался в основанной в 1594 году обители с отрочества. По кончине его наставника, первого настоятеля монастыря иеромонаха Германа, прославленного впоследствии в лике святых, Нилова пустынь осталась совершенно без средств существования. Страну постигли неурожаи и голод, в период междуцарствия селигерские земли и сам монастырь подвергались литовскому нашествию. Все достояние составляли часовня с гробницей преподобного Нила, деревянная церковь, шесть маленьких келий и житница.
Молодой настоятель своим благоразумием и подвижничеством обратил на себя и обитель внимание многих знаменитых особ того времени, среди тех, кто участвовал в жизни Ниловой были князья Трубецкой и Пожарский, архимандрит Троице-Сергевой лавры преп. Дионисий, митрополит Новгородский Макарий. Особым благоволением игумен пользовался у первого русского царя Михаила Федоровича.
Во время посещения Москвы по делам своего монастыря игумен Нектарий предсказал царю Михаилу Феодоровичу рождение у него сына, что и сбылось 5 марта 1629 года. У царя родился сын Алексей; при крещении царевича, по желанию царя Михаила Феодоровича, игумен Нектарий был восприемником. По распоряжению государя монастырю ежегодно из доходов царской фамилии отпускалось некоторое количество денег и снеди.
С тех пор и до самой революции Нило-Столобенская пустынь была на особом счету у Романовых. Даже во времена секуляризации церковных земель монастырь не терпел нужды и получал щедрые дары от правителей.
Бриллианты для архимандрита
Император Александр I знал и любил тверские земли, где губернаторствовал муж его любимой сестры Екатерины Павловны. После победы над Наполеоном и возвращения страны к мирной жизни он начал много путешествовать по России. Летом 1820 года царь, получивший у дореволюционных историографов прозвание Благословенный, отправился на богомолье в Нилову пустынь.
Александр I, привезший с собой золотой крест и золотую панагию для настоятеля, был не первым российским государем со времен Михаила Федоровича, одарившим островной монастырь. В свое время Алексей Михайлович подарил монастырю колокол, Федор Алексеевич — водосвятную чашу, царица Наталья Кирилловна — шитую ризу, Петр I — богато украшенное Екангелие, Екатерина II — драгоценный покров. Но Александр Павлович был так впечатлен благоустройством и духовной жизни обители, что сделал монастырю уникальный подарок. Он наделил всех его настоятелей правом ношения бриллиантовой панагии.
Этот афонский обычай является совершенно нехарактерным для Русской православной церкви. Таким образом отмечают лишь отдельных духовных лиц, в этом же случае особой чести удостоился сам монастырь.
О праве монастыря на отличие было основательно забыто в советские время. Обнаружить указ, действие которого никем не было отменено, удалось во время разбора архивов совсем недавно
Пустынное барокко
Щедро одарить Нилову пустынь и благословить масштабное строительство Александра I побудила в том числе удивительная красота храма Воздвижения Креста Господня.
Эта церковь была построена на юго-западной стороне острова Столобный в 80-х годах XVIII века. Внутренняя отделка, выполненная в стиле екатерининского барокко, отличалась особым изяществом и легкостью письма иконостаса и лепных настенных украшений, свежестью и яркостью позолоты иконостаса, красочностью икон и настенной живописи.
Царя, растроганного убранством храма, интересовало буквально все — когда был сделан иконостас и отделаны стены, кто те мастера, которым удалось создать прихотливые, и вместе с тем воздушные лепные украшения. Эти мастера заслуживают внимания, отметил он.
Мастерами, украшавшими церковь, были жители Осташкова — живописец Илья Верхин и резчик Кондратий Конягин. Первого вдохновило исцеление от тяжелой болезни по молитвам преподобному Нилу, а второй готовился к принятию монашеского пострига.
В XX веке монастырь был разграблен, над братией устроен судебный процесс. В то время, когда на острове размещалась колония, малолетних преступников в качестве наказания заставляли сбивать фрески с храмов. Некоторые из зданий были срыты до основания, однако Крестовоздвиженская церковь, стоящая на отшибе, уцелела.
С самого возрождения обители на территории велись масштабные реставрационные и строительные работы, которыми руководит художник-монументалист, керамист и реставратор Владимир Федотов. Несколько лет назад очередь дошла и до Крестовоздвиженского храма.
Стиль, в котором выполнена лепнина, оказался чрезвычайно сложен для реставрации. К тому же половина украшений была сбита или пришла в негодность. Некоторые элементы приходится создавать заново — поскольку чертежей, описаний или фотографий церкви практически не осталось.
По проекту художника для этой церкви должен быть создан многоярусный иконостас в стиле екатерининского барокко, сообразный с первоначальным замыслом строителей.
Предтеча Ломоносова
Нилова пустынь дала миру не только архитектурные шедевры и духовные сокровища, но и знаменательные научные достижения. С этой обителью тесно связана судьба Леонтия Магницкого, который за 50 лет до Ломоносова отправился пешком с возчиками за знаниями и стал автором первого российского учебника арифметики, геометрии, тригонометрии и начатков алгебры.
Будущий ученый и соратник Петра I родился в Осташкове в крестьянской семье Филиппа Теляшина. Он был племянником возглавлявшего Нилову пустынь святителя Нектария и первые знания получил в монастырской библиотеке. Отроком он с крестьянским обозом отправился на обучение в Иосифо-Волоколамский монастырь, затем — в Москву, в Симонов монастырь. Затем он стал слушателем первого в России учебного заведения — Славянско-Греко-Латинской академии.
Крестьянский сын изучал богословие, философию, логику, психологию, физику, риторику, освоил латынь и греческий, а также голландский, немецкий и итальянский языки, увлекся математикой.
Знания Леония Теляшина в области математики удивляли многих. Петр I пожаловал ему фамилию Магницкий, отметив, что «как магнит привлекает к себе железо, так он природными и самообразованными способностями своими обратил внимание на себя».
По распоряжению царя ученый стал преподавателем школы «математических и навигацких, то есть мореходных хитростно наук учения». Именно Магницкий ввел в русский язык такие термины, как множитель, делитель, миллион, триллион, извлечение корня.
Основатель Московского госуниверситета Михаил Ломоносов называл Магницкого своим учителем, особо выделяя написанную им «Арифметику». При этом ученый, за выдающиеся заслуги удостоенный дворянского звания, был известен еще и как защитник православия.
В Осташкове, в бывшей слободе Трестьянка, сохранилась улица имени Леонтия Магницкого. Уроженец тверского города был похоронен в Москве. Его могилу обнаружили в 1932 году при строительстве первой линии столичного метрополитена. Под головой ученого сохранилась чернильница в форме лампады.
Останки впоследствии перенесли в Нилову пустынь. Монахи надеются поставить памятник воспитаннику обители и воссоздать могильную плиту с эпитафией, в которой говорится о добродетельной христианской жизни покойного.
Оковецкие чудеса
История Спасо-Преображенского скита Ниловой пустыни, расположенного в 90 километрах от Осташкова, напрямую связана с историей явления чудотворной иконы Богородицы Оковецкой-Ржевской. В 1539 году, в то время, когда на Селигере подвизался Нил Столобенский, в лесной глуши у древнего городища на реке Пырошня людям явилось «чудо из чудес» — сияющая в ветвях дерева икона. Святыня не давалась в руки до тех пор, пока местные жители не пришли в лес крестным ходом, возглавляемые иноком. Вместе с иконой Божией Матери был обретен еще один образ — Честного Креста Господня. Впоследствии их оформили в одну иконную доску.
«Сказание об Оковецких иконах» рассказывает, что после обретения иконы 25 человек получили исцеление, получив благодатную помощь от Бога и родившей Его Богоматери. Об обретенной святыни было доложено государю Иоанну IV.
Оковецкая икона, по приказу Иоанна Грозного в Москву, стала любимым образом государя. На месте ее явления царь распорядился построить церковь во имя Происхождения Честных древ Животворящего Креста Господня и Пресвятой Богородицы Одигитрия с приделом святителя Николая Чудотворца. Еще три храма в честь Оковецкой иконы были поставлены в Москве.
В столице число связанных с образом чудес стало сокращаться, а местные жители просили вернуть им святыню. Иоанн васильевич не стал препятствовать и распорядился отправить икону в деревню Оковцы. С тех пор и по сей день к месту явления иконы прибывает множество богомольцев. Известно, что чаще всего по молитвам перед чудотворным образом благодатную помощь получают страдающие болезнями глаз, опорно-двигательного аппарата и бездетные пары.
С 1875 года по разрешению Священного Синода чудотворная икона ежегодно на июнь месяц переносили в город Ржев, а затем и в Зубцов. . Принесение чудотворной иконы сопровождалось особой торжественностью и благоговением верующих горожан. Икону на разное время выставляли во всех храмах, совершая богослужения и молебны, благословлялось носить ее по домам обычных горожан для совершения молебнов.
В 1930 году храм в деревне Оковцы закрылся, а явленная икона бесследно исчезла. Остались лишь фотографии и списки с образа. А в Оковецком скиту на том месте, где была явлена святыня, по-прежнему бьет святой источник, к которому приезжают множество паломников.
Фото Натальи Фаустовой
Здравствуйте, в статье «5 удивительных фактов о Ниловой пустыни». В первом предложении содержится ошибка: вместо «на озере Селигер» написано «на острове Селигер»
Спасибо, что заметили рпечатку. Исправили.