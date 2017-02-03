3 притчи о неочевидном
Кто богат
У старца спросили об одном человеке, богат ли он.
— Не знаю, — ответил тот. — Мне лишь известно, что у него много денег.
— Значит, он богат?
— Быть богатым и иметь много денег — не одно и то же, — ответил старец. — По-настоящему богат лишь тот, кто вполне удовлетворен тем, что имеет. Тот же, кто старается иметь больше того, что имеет, беднее того, кто ничего не имеет, но при этом доволен своей участью.
Щит крепок или копье острое
Один ремесленник всю жизнь изготавливал оружие и сумел добиться в своем деле великого мастерства.
Однажды он сделал медный щит, сияющий как солнце, и железное копье, сверкающее ярче лунного света.
Вынес ремесленник на продажу щит и копье и стал всем рассказывать, что щит его крепок и ничем нельзя его пробить, а острое копье может пронзить все что угодно. На базарной площади собрался народ, все восхищались удивительным, непобедимым оружием.
И вдруг один ребенок спросил ремесленника:
— А что будет, если твоим копьем ударить в твой щит?
Не знал ремесленник, что ответить, и устыдился своего хвастовства.
Чем страшен дракон
Шли через пустыню старец с послушником, увидели дракона, и оба побежали от него прочь.
— Неужели и ты, отец, тоже испугался дракона? — спросил ученик.
— Нет, сын мой, я мог бы победить дракона молитвой. Но после этого мне пришлось бы биться с духом тщеславия. И мне полезней было убежать.
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