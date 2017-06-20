20 июня 2017

Вопросы Веры и Фомы или чай с вареньем

Детская христианская аудио-энциклопедия

Совместный проект радио «Вера» и журнала «Фома» 

Рекомендуется детям от 0 до 12 лет для самостоятельного или совместного прослушивания.

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Ангелы

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Что мы знаем об ангелах, и откуда мы это знаем? Как и когда они появились? Сколько их всего, и чем они занимаются? Как «устроены», и где живут? Есть ли различия между ангелами? Почему мы никогда их не видим? На эти и другие вопросы брата и сестры — Веры и Фомы — ответит мудрый доктор Михаил Гаврилович. За чашкой горячего чая с «фирменным» докторским вареньем. А поможет Михаилу Гавриловичу его верный пес — чудесная овчарка Алтай.

 

Апостолы Петр и Павел

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Мы часто называем эти имена вместе: Пётр-Павел. Это настолько естественно и привычно, что мы даже не задумываемся, почему два таких разных человека в христианстве стоят рядом. Характер, возраст, история прихода к вере — всё у них разное. Гордый молодой учёный-фарисей, который даже не встречался с Иисусом, и всем сердцем любящий Учителя пожилой рыбак, вспыльчивый и сомневающийся — как именно эти два ученика стали первоверховными апостолами, столпами Церкви и веры? Деяния апостолов Петра и Павла — это, как теперь принято говорить, настоящий «экшн» с захватывающими приключениями, путешествиями, чудесами, кораблекрушениями, побегами из темниц, схватками с могучими и страшными чародеями. Тут вам и чудесные исцеления, и воскрешения мёртвых, и змеи, и чёрные заколдованные псы, и козни бесов, и боль, и страдания, и чистая, всё побеждающая Вера, которой не страшна даже сама смерть! Вместе с первоапостолами сквозь все напасти и испытания пройдут брат и сестра, Вера и Фома и их добрый друг и наставник, доктор Михаил Гаврилович. А поможет им в путешествиях умный пёс Алтай.

 

Архангелы

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Кто такие Архангелы? Почему именно они стоят у престола Всевышнего? Какие сокровенные тайны открывает им Господь, какие важные миссии поручает? Что мы знаем о самых известных Архангелах — Михаиле и Гаврииле? О служении Архангелов Богу, об их помощи людям и великих чудесах, и о многом, многом другом — расскажет своим друзьям Вере и Фоме мудрый доктор Михаил Гаврилович. А поможет ему в этом его чудесная овчарка — пёс Алтай!

 

Вербное воскресенье. Великий пост

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Вход Господень в Иерусалим. Лазарева суббота. События светлые и радостные. Позади — Святая Четыредесятница. Впереди — Страстная Седмица. С помощью мудрого и доброго доктора Михаила Гавриловича брат и сестра Вера и Фома подведут итоги пройденного пути, вспомнят каждую неделю Великого поста, узнают много нового. И, конечно же, в очередной раз совершат удивительное путешествие в «возможную реальность» — в Древний Иерусалим. А поможет им в этом верный друг детей и доктора— пес Алтай и его чудесный ошейник.

 

Жёны-мироносицы

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Когда Христос, истязаемый палачами, страдал, они были рядом. Когда ближайшие ученики предавали и прятались, они стояли у Его Креста. Когда Тело Иисуса погребалось в пещере, они оплакивали Его… Первыми они поспешили ко Гробу. Первыми получили весть от Ангела о Воскресении. Первыми возвестили её апостолам. Первыми они и встретили Христа. Жены-мироносицы. Их почитает Церковь, их прославляют святые. Их день мы празднуем из года в год каждое второе воскресенье после Пасхи. Но и вся дальнейшая история говорит нам о том, что во все века, во все эпохи именно женщины несут на себе самые тяжелые бремена, совершают самые высокие подвиги, вольно или невольно подражая спутницам Христа. Об этом, и о многом-многом другом, интересном, в чудесный день Жен-мироносиц расскажет брату и сестре, Вере и Фоме их добрый друг, замечательный врач Михаил Гаврилович. А поможет ему в этом его верный пес Алтай.

 

Крещение Господне

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Мороз и солнце – день чудесный! И особенно радостно, если таким днем становится праздник Богоявления! Ведь под светлым январским солнышком намного приятней и в проруби искупаться, и водицы святой тут же испить. Ну, а те, кому здоровье или возраст не позволяют, могут пойти в этот день в гости. Так, как это сделали двое ребят — брат c сестрой — Вера и Фома.

За чашечкой душистого чая мудрый доктор Михаил Гаврилович расскажет им о празднике Крещения и его традициях, о чудесных свойствах крещенской воды. С помощью собаки по имени Алтай и ее чудесного ошейника дети смогут перенестись в те места, где когда-то, очень давно, совершал свое служение величайший из когда-либо живших пророков — Иоанн Предтеча, где впервые за всю историю мироздания явился Бог.

 

Масленица

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Что может быть веселее, что может быть раздольнее, чем Русская Масленица! Каких только забав, игр и развлечений не бывает в эти дни! Катание на санях, ледяные горки, качели и карусели, взятие снежной крепости, лазание по столбу за призами, перетягивание каната — всего не перечесть!

А угощения! Калачи, пироги, нежные оладушки и ароматные ватрушки! И, разумеется, блины — пышные и тонкие, с начинкой и с припёком, на молоке и на простокваше… Да с сыром, да со сметаной, да с ягодным вареньем!

А как разнообразны названия дней Масленицы! «Встреча», «заигрыши», «лакомка», «разгуляй», «тёщины вечёрки», «золовкины посиделки»! Казалось бы, что может быть общего между этим радостным празднованием и наступающим вслед за Масленичной неделей Великим постом? Между разгульным весельем и церковными традициями?

Но, оказывается, связь есть, и самая непосредственная! О ней и о многом-многом другом — интересном и занимательном — расскажет двум любознательным детям, брату и сестре, Вере и Фоме, мудрый врач Михаил Гаврилович. И не только расскажет, но и покажет! А поможет ему в этом обладатель чудесного ошейника, замечательный пес Алтай.

Несущие мир

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Что общего у святой Анны Новгородской и Зои Космодемьянской, у великой княгини Елизаветы Федоровны и польской праведницы Ирены Сендлер. Что объединяет их и многих других замечательных женщин с жёнами-мироносицами? Самоотверженность? Любовь к Родине? Готовность принести себя в жертву ради Великой Цели? Наверное, всё это, и многое, многое другое. Но главное, как нам кажется, Любовь к людям, и желание любой ценой спасти их и принести миру мир. Об этом в канун Великой Победы будет говорить с братом и сестрой, Верой и Фомой, мудрый доктор Михаил Гаврилович. А его верный пес Алтай поможет им совершить удивительные путешествия в древний Киев, в дореволюционную Москву, в города и села времен Великой Отечественной Войны.

 

Пасха

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Воскресение Христово. Пасха Господня. Самый главный, самый великий праздник. Праздник праздников и торжество торжеств. Смысл и средоточие всего христианства. То, ради чего Бог сошел на землю, стал Человеком, жил среди людей, проповедовал и исцелял, совершал чудеса, принял мученическую Смерть на Кресте. Но чем для нас является Пасха? Что она дает нам? Как относится к нашей жизни? Какую роль играет в нашей судьбе? Правда ли, что этот Праздник — не только для христиан, но и для всех людей? Не только для праведников, но и для грешников? Ответы на эти и многие другие вопросы брата и сестры Веры и Фомы даст мудрый доктор Михаил Гаврилович. А поможет ему в этом его верный друг, пес Алтай, со своим чудесным ошейником.

 

Преображение Господне

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Знаете ли вы, что каждый год в один и тот же день в одном и том же месте на глазах у тысяч людей происходит чудесное явление, которому наука пока не нашла объяснение? Случается оно в праздник Преображения Господня, в день, когда две тысячи лет назад перед изумлёнными учениками явился во всей Своей Славе в Божественном Свете Иисус Христос. И с тех пор на Святой Земле на горе Фавор в праздник Преображения при любой погоде сходит благодатное облако! Удивительно? Ещё бы! Вот бы побывать на этой горе и увидеть всё своими глазами! Любознательным ребятам Вере и Фоме и их мудрому наставнику доктору Михаилу Гавриловичу это удалось. Помог им совершить необыкновенное путешествие верный и смышлёный пёс Алтай… А ещё Преображение — это Яблочный Спас! Какой же летний праздник без вкусностей? Спелые, сочные яблоки! А позади — Спас Медовый, а впереди — Ореховый… Дядя Миша рад рассказать ребятам любопытные подробности и об этих замечательных праздниках и угостить своих друзей!

Пятидесятница. Праздник Троицы

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Зелёные ветки, душистая трава, берёзовые листочки, запах летнего луга – вот, что такое день Святой Троицы. Но кроме этого, такого родного, такого близкого нам образа в этом празднике есть и много иных уровней и смыслов.  Это день, когда были дарованы десять заповедей. День, когда на Апостолов сошёл Святой Дух. День Рождения Церкви. Рассказать о празднике Святой Троицы, Пятидесятницы, Сошествия Святого Духа брату и сестре, Вере и Фоме, помогут мудрому доктору Михаилу Гавриловичу его глубокие знания. А показать, как всё было, точнее — как всё могло быть, поможет ему верный пёс Алтай.

 

Рождество Христово

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Святая Троица

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Кто такой Бог? Какой Он и где живет? Почему Он видит нас, а мы Его — нет? Правда ли, что Бог Един в Трех лицах? Как одно может равняться трем? Почему говорят, что Бог есть любовь? Неужели Он любит каждого из нас? А если мы согрешили, что надо сделать, чтобы Он нас простил? Об этом и о многом другом в неспешной беседе с Верой и Фомой за чашкой чая с вареньем расскажет доктор Михаил Гаврилович. Он, правда, уже на пенсии, но ведь бывших врачей не бывает! И, конечно, рядом с ребятами будет верный друг Михаила Гавриловича — пёс Алтай.

 

Сотворение мира

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Кто и зачем устроил «Большой взрыв»? Почему свет появился раньше солнца? Кто «оживил» зверей и рыб? Правда ли, что человек — «венец творения»? На эти и другие интересные вопросы любознательных Веры и Фомы — ответит мудрый доктор Михаил Гаврилович. А поможет ему в этом его верный пес — чудесная (в буквальном смысле!) овчарка Алтай. Разумеется, не обойдется без душистого чая со сладостями и вареньем!

 

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Сретение Господне — один из самых удивительных, самых загадочных церковных праздников. В его названии упоминается Господь, но посвящен он Божией Матери. Слово «Сретение» в переводе означает «встреча». Но кто встречается и с кем? Дева Мария, Иосиф и Младенец Христос с праведным Симеоном Богоприимцем и Анной Пророчицей? Ветхий Завет с Заветом Новым? А, может быть, встречаются Бог и человек? Оказывается, в этом празднике много уровней, много смыслов. И каждый из них по-своему интересен. О всех тайнах, о всех загадках этого замечательного праздника за чашкой душистого чая брату и сестре Вере и Фоме расскажет мудрый доктор Михаил Гаврилович. А с помощью собаки по имени Алтай и ее чудесного ошейника дети смогут и увидеть многие захватывающие события Священной истории.

 

Страстная неделя

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Легко говорить с детьми о праздниках и радостных событиях. О Рождестве и Пасхе. О Сретении и Крещении. О Масленице и даже… о Великом посте. Но как говорить с ними о Страстной седмице? О проклятой смоковнице и изгнании торгующих из Храма? О предательстве учеников и мучениях Христа? Как не ранить всем этим детские сердца? Именно такой трудный опыт предстоит мудрому доктору Михаилу Гавриловичу. Он поведет детей, брата и сестру Веру и Фому путем «сени смертной», раскроет перед ними тайны «власти тьмы». Расскажет им о последних днях Жизни Спасителя, Его страданиях и Смерти на Кресте. Но обязательно подарит и надежду! Ведь чем темнее ночь, тем ярче звезды! А впереди – Пасха Христова!

 

 

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