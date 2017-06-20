Вопросы Веры и Фомы или чай с вареньем

Совместный проект радио «Вера» и журнала «Фома»
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Все выпуски:
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Что общего у святой Анны Новгородской и Зои Космодемьянской, у великой княгини Елизаветы Федоровны и польской праведницы Ирены Сендлер. Что объединяет их и многих других замечательных женщин с жёнами-мироносицами? Самоотверженность? Любовь к Родине? Готовность принести себя в жертву ради Великой Цели? Наверное, всё это, и многое, многое другое. Но главное, как нам кажется, Любовь к людям, и желание любой ценой спасти их и принести миру мир. Об этом в канун Великой Победы будет говорить с братом и сестрой, Верой и Фомой, мудрый доктор Михаил Гаврилович. А его верный пес Алтай поможет им совершить удивительные путешествия в древний Киев, в дореволюционную Москву, в города и села времен Великой Отечественной Войны.
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Воскресение Христово. Пасха Господня. Самый главный, самый великий праздник. Праздник праздников и торжество торжеств. Смысл и средоточие всего христианства. То, ради чего Бог сошел на землю, стал Человеком, жил среди людей, проповедовал и исцелял, совершал чудеса, принял мученическую Смерть на Кресте. Но чем для нас является Пасха? Что она дает нам? Как относится к нашей жизни? Какую роль играет в нашей судьбе? Правда ли, что этот Праздник — не только для христиан, но и для всех людей? Не только для праведников, но и для грешников? Ответы на эти и многие другие вопросы брата и сестры Веры и Фомы даст мудрый доктор Михаил Гаврилович. А поможет ему в этом его верный друг, пес Алтай, со своим чудесным ошейником.
Преображение Господне
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Зелёные ветки, душистая трава, берёзовые листочки, запах летнего луга – вот, что такое день Святой Троицы. Но кроме этого, такого родного, такого близкого нам образа в этом празднике есть и много иных уровней и смыслов. Это день, когда были дарованы десять заповедей. День, когда на Апостолов сошёл Святой Дух. День Рождения Церкви. Рассказать о празднике Святой Троицы, Пятидесятницы, Сошествия Святого Духа брату и сестре, Вере и Фоме, помогут мудрому доктору Михаилу Гавриловичу его глубокие знания. А показать, как всё было, точнее — как всё могло быть, поможет ему верный пёс Алтай.
Рождество Христово
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Рождество Христово. Самый радостный, самый светлый и самый детский церковный праздник. Время зеленых елок и нарядных украшений, время чудесных подарков и поздравлений. Но за всеми этими торжествами мы нередко забываем о Том, Кто родился тогда, очень-очень давно в Вифлееме. Добрый доктор Михаил Гаврилович напомнит нам об этом Великом Событии. Вместе с детьми Верой и Фомой с помощью своего друга собаки Алтая и его чудесного ошейника он отправится в удивительное путешествие во времени и пространстве. Туда, где силы тьмы тщетно пытаются погубить Младенца Христа. Туда, где перед Ним в восторге и благоговении склонились простые пастухи и мудрые волхвы.
Святая Троица
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Кто такой Бог? Какой Он и где живет? Почему Он видит нас, а мы Его — нет? Правда ли, что Бог Един в Трех лицах? Как одно может равняться трем? Почему говорят, что Бог есть любовь? Неужели Он любит каждого из нас? А если мы согрешили, что надо сделать, чтобы Он нас простил? Об этом и о многом другом в неспешной беседе с Верой и Фомой за чашкой чая с вареньем расскажет доктор Михаил Гаврилович. Он, правда, уже на пенсии, но ведь бывших врачей не бывает! И, конечно, рядом с ребятами будет верный друг Михаила Гавриловича — пёс Алтай.
Сотворение мира
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Кто и зачем устроил «Большой взрыв»? Почему свет появился раньше солнца? Кто «оживил» зверей и рыб? Правда ли, что человек — «венец творения»? На эти и другие интересные вопросы любознательных Веры и Фомы — ответит мудрый доктор Михаил Гаврилович. А поможет ему в этом его верный пес — чудесная (в буквальном смысле!) овчарка Алтай. Разумеется, не обойдется без душистого чая со сладостями и вареньем!
Сретение Господне
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Сретение Господне — один из самых удивительных, самых загадочных церковных праздников. В его названии упоминается Господь, но посвящен он Божией Матери. Слово «Сретение» в переводе означает «встреча». Но кто встречается и с кем? Дева Мария, Иосиф и Младенец Христос с праведным Симеоном Богоприимцем и Анной Пророчицей? Ветхий Завет с Заветом Новым? А, может быть, встречаются Бог и человек? Оказывается, в этом празднике много уровней, много смыслов. И каждый из них по-своему интересен. О всех тайнах, о всех загадках этого замечательного праздника за чашкой душистого чая брату и сестре Вере и Фоме расскажет мудрый доктор Михаил Гаврилович. А с помощью собаки по имени Алтай и ее чудесного ошейника дети смогут и увидеть многие захватывающие события Священной истории.
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Легко говорить с детьми о праздниках и радостных событиях. О Рождестве и Пасхе. О Сретении и Крещении. О Масленице и даже… о Великом посте. Но как говорить с ними о Страстной седмице? О проклятой смоковнице и изгнании торгующих из Храма? О предательстве учеников и мучениях Христа? Как не ранить всем этим детские сердца? Именно такой трудный опыт предстоит мудрому доктору Михаилу Гавриловичу. Он поведет детей, брата и сестру Веру и Фому путем «сени смертной», раскроет перед ними тайны «власти тьмы». Расскажет им о последних днях Жизни Спасителя, Его страданиях и Смерти на Кресте. Но обязательно подарит и надежду! Ведь чем темнее ночь, тем ярче звезды! А впереди – Пасха Христова!
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