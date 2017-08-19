Православные празднуют Преображение Господне
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Преображение: прообраз всеобщей славы
Преображение Господне - один из важнейших праздников Православной церкви. В нем самым причудливым образом сплелись три ниточки, три смысловых линии, да так, что уже и трудно отделить одну от другой. Но мы попытаемся это сделать, потому что иначе будет непонятна суть этой даты – непонятно, что именно мы празднуем в день Преображения Господня.
Традиция праздновать Преображение Господне существовала уже в IV веке, а скорее всего, и раньше.
Именно в IV веке равноапостольная императрица Елена построила на горе Фавор храм в честь Преображения. Кроме того, мы читаем об этом празднике в поучениях святых Ефрема Сирина и Иоанна Златоуста.
В народной традиции этот праздник также называют Яблочным Спасом, так как в этот день в храмах освящают яблоки нового урожая, которые с этого дня можно уже есть.
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Фото с сайта klement.ru
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