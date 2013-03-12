Масленица в Армении
Армянские традиции празднования Масленицы
В Армении Масленица называется Бун Барекендан. «Бун» по-армянски «истина», Барекендан – «доброе житие, радость жизни». В отличие от Русской Православной Церкви, которая отмечает Масленицу целую неделю, Армянская Апостольская Церковь празднует ее всего один день.
Масленица в Армении, как и в России, во многом языческий праздник. В этот день принято готовить богатое угощение, устраивать уличные гулянья. В прошлые века на Масленицу приглашали за праздничный стол бедных соседей, чтобы никто не чувствовал себя покинутым.
В субботу перед Истинной Масленицей в Армении алтарная завеса закрывается на весь период Великого поста и открывается лишь в день Воскресения Христова. В день Масленицы литургию служат за закрытой завесой.
Вечером на Масленицу едят мацун (простоквашу) и катнов (молочную рисовую кашу). День после Масленицы в старину был нерабочим и назывался «бакла хоран».
Рекомендовано для использования на уроках ОПК.
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