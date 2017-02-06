Как забанить дьявола
Праведный гнев и сетевые споры
Письмо в редакцию:
Скажите, пожалуйста, можно ли верующему человеку проявлять гнев? Недавно мой знакомый, которому я доверяю, упрекнул меня, что я слишком жестко пытаюсь заставить замолчать некоторых людей в Интернете, которые, как мне кажется, просто хамы и хотят только оскорблять тех, кто с ними не согласен, а также Церковь, духовные ценности. Но вот я не понимаю: проявлять смирение и быть тряпкой для верующего, что ли, одно и то же? Надо просто тихо смотреть, как вытирают ноги о то, что тебе дорого? Но говорят же — «праведный гнев»! Или праведного гнева с точки зрения православия не существует, а гнев и злоба — это одно и то же?
Владимир, Москва
Отвечает Александр Ткаченко:
Дорогой Владимир, конечно же, праведный гнев существует и, как любое другое проявление праведности, может принести немало духовной пользы человеку. Но сначала давайте разберемся, что же представляет собою гнев вообще, без дополнительных определений.
Из личного опыта каждый знает, что гнев — это недовольство чем-либо. Причем недовольство настолько сильное, что человек может потерять над ним контроль и оказаться движимым этой эмоцией помимо собственной воли. Развивается гнев очень быстро. Подобно расширяющимся газам при взрыве, он мгновенно наполняет собой человеческое сердце, требуя выхода наружу в виде каких-либо агрессивных действий или хотя бы слов.
И когда верующий человек видит, как в Интернете хулится его Церковь, Бог или другие святыни, конечно же, странно было бы ожидать, что он останется этим доволен. Безусловно, такое хамское поведение оскорбляет и больно ранит. Ну а как поступает человек, которому намеренно причинили боль и обиду? Вариантов тут не так уж много: слабый — убегает, сильный — вступает в схватку. Такова общая логика выживания в этом мире. Казалось бы, все очевидно.
Однако Евангелие предлагает взамен этой очевидной логики нечто парадоксальное и даже абсурдное: …Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? (Мф 5:43-46).
И это ведь не кто-нибудь говорит, а сам Христос — воплотившийся Бог. Законный гнев в отношении обидчиков Он призывает поменять на благословение, добрые дела и молитву за них.
Конечно, можно возразить, что в этих словах Христа речь идет о личных врагах, а не о врагах твоей веры. Однако Новый Завет разрушает привычную для нас логику «симметричного ответа» на хамство и агрессию даже там, где они направлены против христианской веры и учения. Апостол Павел в письме к своему ученику Тимофею пишет: От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; рабу же Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, чтобы они освободились от сети диавола, который уловил их в свою волю. (2 Тим 2:23-26).
Есть ли в этих словах призыв к тому, чтобы быть тряпкой и позволить вытирать ноги о то, что тебе дорого, — судите сами. Но вот запрет для христиан на ссоры с кем-либо и призыв быть кроткими и вежливыми со всеми оппонентами в вероучительных спорах звучит здесь несомненно.
А еще, что очень важно, здесь указана причина — почему с противниками учения Христова следует поступать именно так. Оказывается, они — несвободные люди, попавшие в рабство к диаволу. Им только кажется, что, говоря хулу на Церковь, они выражают свою точку зрения. На самом же деле, они всего лишь исполняют волю поработившего их злобного существа, ненавидящего весь человеческий род без исключения. Поэтому сталкивать людей в спорах, доводящих до гнева друг на друга, — одно из любимых его развлечений. А уж если в такой спор удастся втянуть еще и христианина — это для духа злобы отдельный подарок.
И потом, таких несвободных людей вокруг довольно много. Поэтому «заткнуть» их всех у Вас не получится, даже если Вы решите посвятить этому все свое время без малейшего остатка. А тех, на кого Вы все же успеете излить свой гнев, такое «затыкание» лишь еще более разозлит и укрепит в неприязни к Церкви.
Иисус, посылая учеников на проповедь, призывает их остерегаться людей, потому что люди живут под властью зла: вот, я посылаю вас, как овец среди волков. Чего же еще ожидать кроткой овце в такой кровожадной компании, кроме как — быть разорванной на куски? Но дальше Иисус говорит совсем удивительные слова: …итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби (мф 10:16). Не праведный гнев и благородная ярость должны стать христианским ответом на волчий произвол мира, но — мудрость и простота. И все, считающие себя учениками Христа, призваны только к такому «оружию» для защиты своей веры. Любая попытка прибавить к овечьей кротости, змииной мудрости, голубиной простоте еще и какую-нибудь «львиную ярость» тут же выводит человека за пределы евангельских наставлений в область совсем иных взглядов и предпочтений. Как говорил знаменитый бандит и убийца Аль Капоне, добрым словом и пистолетом можно добиться куда большего, чем одним только добрым словом. В Церкви же об этом сказано совсем по-другому, например, у преподобного Иоанна Кассиана Римлянина:
«От какой бы причины ни возбудился гнев, он ослепляет очи сердечные и, причиняя гибельную язву остроте зрения, не дает созерцать солнце правды. Все равно: золотой ли лист, или свинцовый, или другого какого металла будет положен на глаза — ценность металлов не делает различия в ослеплении».
Когда ведешь сетевой спор, защищая солнце правды Христовой, можно, конечно и пощеголять в таких вот праведно-гневных очках из чистого золота. Но что мне проку в грозном сверкании золотых линз, если, по слову святого, они гарантированно отсекают от света этой правды меня самого?
Бей свою душу
Итак, для защиты Христовой истины в сетевых спорах гнев не годится. Тогда какой же гнев можно назвать праведным, если даже применение его против нападающих на истину не считается в Церкви благим делом?
Дело в том, что гнев — это оружие. Да-да, самое настоящее оружие, подобное тому самому пистолету, с помощью которого Аль Капоне собирался на свой манер усилить действие доброго слова. Вопрос лишь в том, на кого это грозное оружие должно быть нацелено. Ведь и само слово «грех» в греческом языке звучит как «амартиа», что означает буквально — мимо цели, промах. Значит, и гнев становится греховным лишь в том случае, если из этого «пистолета» стреляют не по той мишени. Так куда же следует направить его огонь, чтобы гнев оказался праведным?
Здесь у святых отцов абсолютно единодушное мнение: гнев — оружие, которое человек получил от Бога при сотворении, чтобы обороняться им от дьявола — злобного духа, врага рода человеческого. А также — от греховных помыслов, которые этот враг все время пытается внушить людям.
Гнев — оружие против дьявола и греха. Других целей для него не было предусмотрено. И если бы первые люди в раю гневно отогнали от себя сатану, склонявшего их к вкушению запретного плода, тогда вся история человечества была бы совершенно иной.
Но что же происходит с вооруженным бойцом, которого противник перехитрил, захватил в плен и подчинил своей воле? А происходят с ним очень печальные вещи. Оружие по-прежнему находится у бойца в руках, но теперь он разворачивает его уже против своих же собратьев, воюя на стороне врага.
Нечто подобное произошло и с человеческим гневом. После грехопадения человек начал вести огонь из этого «пистолета» по другим людям — изливать свой гнев не на грех и дьявола, а на тех, кого изначально был призван любить как самого себя. Сколько же слез и крови пролито было из-за этого трагического сбоя прицела… Семейные скандалы, ссоры между друзьями, увечья и убийства в состоянии аффекта — все это злые плоды гнева, обрушившегося совсем не на ту цель, ради которой он был вложен в наше естество. Преподобный авва Исаия пишет об этом так:
«В уме есть гнев по естеству, — и без гнева не бывает у человека и чистоты, если не будет он гневаться на все, всеваемое в него врагом. Но в нас изменился такой гнев на другой, чтоб гневаться на ближнего из-за всяких вещей, ненужных и бесполезных».
Именно здесь и проходит граница, отделяющая праведный гнев от неправедного. Определить ее для себя не так уж и сложно: если видишь во время спора в Интернете, что это оружие направлено у тебя на другого человека, каким бы он ни был, немедленно опусти его и поставь на предохранитель. Помни, это враг человеческого рода в очередной раз пытается устроить себе потеху, вовлекая нас в свою дьявольскую игру-стрелялку, где мы будем растрачивать друг на друга боезапас, на самом деле предназначенный для огня по нему. Святитель Иоанн Златоуст прямо призывает каждого христианина прекратить участие в этом сатанинском «шутере» и научиться использовать гнев только по назначению: «Ты гневлив? Будь таким по отношению к своим грехам, бей свою душу, бичуй свою совесть, будь строгим судьей и грозным карателем своих собственных грехов — вот польза гнева, для этого Бог и вложил его в нас.
…Для того и дал нам Бог оружие гнева, чтобы мы не собственное тело (то есть ближних) поражали мечом, но чтобы вонзали все его острие в грудь диавола. Вонзи туда свой меч по самую рукоять, если хочешь и рукоять, и не извлекай его оттуда никогда, напротив, присоедини еще и другой меч. А это произойдет, если мы будем щадить друг друга, если будем миролюбиво расположены друг к другу».
Праведный гнев в действии
Но легко сказать — вонзи меч в дьявола. А как это выполнить на практике?
У меня, как, наверное, и у каждого, в жизни были ситуации выбора, когда мне очень хотелось сделать что-либо недолжное, а совесть говорила — не надо, ну пожалуйста, не делай этого. И тогда, лишь с большой неохотой повинуясь какому-то еле заметному движению души, я все-таки отказывался от греха. Вот это слабенькое мое душевное движение и было тем самым праведным гневом, о котором Вы спрашиваете, Владимир. Не бурлящий в крови адреналин, не грозные слова и сверкающий из-под бровей взор, а это едва ощутимое стремление отодвинуть от себя грех, не делать того, что и сам считаешь плохим, неправильным, хотя оно тебя и влечет.
Не стоит удивляться такой слабости праведного гнева. Ведь ровно то же самое бывает и с любой другой нашей способностью, которую мы не развиваем, над которой не работаем специально. Если не заниматься спортом, мышцы потихоньку теряют упругость и силу, становятся дряблыми и неспособными к серьезным нагрузкам. Если не развивать ум, мысль становится ленивой и медленной. Точно так же и навык гнева на собственные грехи приобретается лишь осознанным и постоянным его применением.
Однако и в этой слабости праведного гнева у нетренированной души есть утешительное свидетельство: если даже в таком жалком состоянии он способен отогнать от нас грех и дьявола, какова же мощь этого оружия!
Но, направленное на человека в сетевом споре, оно тут превращается в тот самый пистолет от Аль Капоне, дополняющий доброе слово. Которое, правда, от такого «довеска» почему-то сразу же перестает быть добрым, даже если позволяет добиться некоего результата. Например — «заткнуть» не в меру ретивого собеседника-хама.
Медленно убрать руки…
Праведный гнев — оружие против греха, нетерпимость к нему, стремление гнать эту заразу прочь, где бы она ни высунула свою ядовитую голову. И когда грех проявляет себя в другом человеке, праведный гнев тоже не терпит его, и всегда готов обрушиться на этот чужой грех со всей силой. В истории Церкви известны случаи, когда святые люди при помощи праведного гнева воевали не только со своими грехами, но и с грехами ближних, помогая им освободиться от вражьего рабства.
Но для неопытного борца со злом тут есть серьезная опасность подмены — вместо греха разгневаться на самого человека, порабощенного этим грехом и дьяволом. А такой гнев праведным уже никак не назовешь.
Чтобы избежать подобной ошибки в сетевых спорах, есть простой и очень действенный способ: как только руки уже взлетели над клавиатурой, боясь не поспеть за теснящими друг друга обличительными мыслями в адрес еретика, кощунника или просто хама, нужно глубоко вдохнуть, потом — выдохнуть. И… медленно убрать пальцы от кнопок с буквами. После чего подумать об очень важной вещи, которую в пылу споров люди часто забывают. Желаю ли я сейчас добра своему собеседнику? Жалею ли сейчас его, запутавшегося в сетях дьявола и оттуда безумно говорящего хулу на Бога и Церковь? Любовь ли к этому порабощенному врагом чаду Божьему движет сейчас моим сердцем, или же просто мстительное желание под благовидным предлогом причинить ответную боль?
И если окажется, что во мне нет сострадания и любви к человеку, на которого я разгневался, значит, этот мой гнев никакой не праведный, а вполне себе греховный. Тот самый, про который апостол Иаков писал: Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев, ибо гнев человека не творит правды Божией (Иак 1:19-20).
Ну а напоследок в этой непростой теме, дорогой Владимир, вот несколько мыслей еще одного святого. Сегодня они звучат буквально как инструкция по технике духовной безопасности для всех православных интернет-спорщиков и гневных борцов за свою веру:
«Мудрость христианская мирна, и подвизающийся для нее должен быть мирен. Мирным нужно быть любителю мудрости и в отношении к другим, не вступать в словопрения, как учит апостол, что ни мало не служит к пользе, а к расстройству слушающих. И если нужно стать за истину против нападающих на нее, следует делать это со спокойной твердостью, без раздражения, — так, чтобы можно было потом сказать себе в совести: С ненавидящими мир я был в мире (Пс 119:6)».
Эти слова святителя Филарета Московского каждому из нас было бы нелишне распечатать большими буквами на листе формата А4 и приколоть к стене рядом с компьютером. Чтобы всякий раз во время сетевых перепалок вспоминать, как же христианину на самом деле следует защищать истину Божью.
Фото Владимира Ештокина
Коллажи Натальи Федоренковой
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