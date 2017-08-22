Большой монашеский комплекс V века найден в Египте
В частности, было найдено большое количество погребальных камер, общая площадь которых составляет 3500 кв. метров, передает РИА Новости со ссылкой на издание «Ahram Online».
Кроме того, на месте комплекса были обнаружены остатки глиняных монашеских домов и колодец.
— Этот факт говорит о том, что археологический объект рядом с (монашеским) некрополем Аль-Нассара был комплексом монахов, — сказал глава Управления древностей Египта Гамаль Эль-Семествави.
Отмечается, что раскопки на этом месте начались еще в 2008 году, однако в 2011-м они приостановились из-за революции в стране. Возобновились работы только в 2013 году.
В частности, тогда были найдены остатки монашеского жилья с помещением для молитвы, кухней и складом для зерна, стены которых были украшены красными крестами.
В целом, как считают ученые, обнаруженный комплекс поможет точнее реконструировать повседневную жизнь первых христианских монахов.
Напомним, что родиной православного монашества считается Египет, где первые подвижники появились в III-IV веках. Одним из родоначальников монашества считается преподобный Антоний Великий.
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Фото: Управление древностей Египта/english.ahram.org.eg
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