В честь «отца» «Русской Палестины» выпустят марку
На почтовой марке, подготовленной к выпуску АО «Марка», изображен портрет архимандрита Антонина, а также храм Преображения Господня в селе Батурино Курганской области, настоятелем которого являлся его отец и Елеонский Спасо-Вознесенский монастырь в Иерусалиме, где захоронен священнослужитель, сообщает сайт ИППО.
Автором марки является народный художник России Владимир Никонов, который также подготовил марку к 150-летию святой Великой княгини Елизаветы Феодоровны.
Дополнительно к марке в честь архимандрита Антонина (Капустина) также издадут конверты и штемпель специального гашения для Москвы.
Часть тиража доставят на родину архимандрита Антонина в село Батурино Курганской области, где 25-26 августа 2017 года состоятся торжества в честь его 200-летия с участием патриарха Кирилла и председателя ИППО Сергея Степашина.
Номинал марки – 27 рублей. Размер марки: 65 × 32,5 мм. Тираж: 192 тысячи марок (24 тысячи листов).
Архимандрит Антонин (Капустин) (1817-1894) управлял Русской духовной миссией в Иерусалиме с 1869 по 1894 годы. За это время она достигла своего наивысшего расцвета за весь дореволюционный период, а самого отца Антонина называли «строителем «Русской Палестины».
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Фото с сайта ippo.ru
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