Церковь вспоминает преподобного Максима Грека
Преподобный Максим Грек родился в 1470 году в греческом селении Арта, в семье богатого греческого сановника. В юности он много путешествовал, изучал науки и языки во Франции и Италии. После возвращения домой, будущий святой прибыл на Святую Гору Афон, где принял монашество в Ватопедском монастыре. Там он продолжил свое обучение.
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Многие православные люди склонны превозносить Русь допетровскую в качестве образца святости и благочестия. Однако историческая реальность никогда не бывает простой и идеальной: для Церкви вообще нет простых времен. Это доказывает житие Максима Грека.
В Москву был отправлен инок Максим, которому, по прибытии, было поручено перевести на славянский язык толкование на Псалтирь, толкование на Книгу Деяний апостолов и несколько богослужебных книг.
Пока митрополитом Московским был Варлаам, у Максима Грека все шло хорошо, но когда митрополичий престол занял митрополит Даниил, положение греческого монаха осложнилось. В частности, у них произошел конфликт по поводу перевода на славянский язык церковной истории блаженного Феодорита.
Еще более усугубилось положение Максима Грека после того, как он прислал Великому князю «Главы поучительные к начальствующим правоверных», в которых указал на невозможность государю расторгнуть брак с супругой Соломонией, к чему тот стремился.
Все это привело к тому, что преподобного заключили в темницу, где он провел 6 лет. При этом его еще обвинили в умышленной порче книг, так как в некоторых его переводах обнаружились неточности.
Пребывая в заключение, святой Максим Грек старался не пасть духом, за что и стяжал великую милость Божию – ему явился ангел с утешением.
После освобождения из темницы, преподобного сначала отправили под церковным запрещением в Тверь. Спустя еще 12 лет запрещение сняли и направили святого Максима в Троице-Сергиеву Лавру, где он и провел свои последние годы, продолжая трудиться над переводом книг. После себя он оставил многочисленные переводы и сочинения, а также послания и письма к частным лицам.
После обретения мощей святого в 1996 году, сегодня они пребывают в Трапезном храме Троице Сергиевой Лавры.
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Изображение (фрагмент) с сайта pravoslavie.ru
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