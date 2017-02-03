3 февраля 2017
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Церковь вспоминает преподобного Максима Грека

Память выдающегося православного писателя и переводчика – преподобного Максима Грека (+ 1556г.) празднует Православная Церковь в пятницу 3 февраля 2017 года.

Преподобный Максим Грек родился в 1470 году в греческом селении Арта, в семье богатого греческого сановника. В юности он много путешествовал, изучал науки и языки во Франции и Италии. После возвращения домой, будущий святой прибыл на Святую Гору Афон, где принял монашество в Ватопедском монастыре. Там он продолжил свое обучение.

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Многие православные люди склонны превозносить Русь допетровскую в качестве образца святости и благочестия. Однако историческая реальность никогда не бывает простой и идеальной: для Церкви вообще нет простых времен. Это доказывает житие Максима Грека.

В это время в Москве Великому князю Василию III потребовался грамотный помощник со знанием греческого языка для перевода книг. С просьбой прислать ему такого ученого монаха, князь обратился к патриарху Константинопольскому.

В Москву был отправлен инок Максим, которому, по прибытии, было поручено пе­ре­ве­сти на сла­вян­ский язык тол­ко­ва­ние на Псал­тирь, тол­ко­ва­ние на Кни­гу Де­я­ний апо­сто­лов и несколь­ко бо­го­слу­жеб­ных книг.

Пока митрополитом Московским был Варлаам, у Максима Грека все шло хорошо, но когда митрополичий престол занял митрополит Даниил, положение греческого монаха осложнилось. В частности, у них произошел конфликт по поводу перевода на славянский язык церковной истории блаженного Феодорита.

Еще более усугубилось положение Максима Грека после того, как он прислал Великому князю «Гла­вы по­учи­тель­ные к на­чаль­ству­ю­щим пра­во­вер­ных», в которых указал на невозможность государю расторгнуть брак с супругой Соломонией, к чему тот стремился.

Все это привело к тому, что преподобного заключили в темницу, где он провел 6 лет. При этом его еще обвинили в умышленной порче книг, так как в некоторых его переводах обнаружились неточности.

Пребывая в заключение, святой Максим Грек старался не пасть духом, за что и стяжал великую милость Божию – ему явился ангел с утешением.

После освобождения из темницы, преподобного сначала отправили под церковным запрещением в Тверь. Спустя еще 12 лет запрещение сняли и направили святого Максима в Троице-Сергиеву Лавру, где он и провел свои последние годы, продолжая трудиться над переводом книг. После себя он оставил многочисленные переводы и сочинения, а также послания и письма к частным лицам.

После обретения мощей святого в 1996 году, сегодня они пребывают в Трапезном храме Троице Сергиевой Лавры.

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Изображение (фрагмент) с сайта pravoslavie.ru

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