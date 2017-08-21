21 августа 2017
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Золотую подвеску с изображением святого Юстиниана нашли в Англии

В английском графстве Норфолк была найдена редкая золотая подвеска VI века с изображением святого императора Юстиниана (+ 565 г.).

Находку сделал британец Годфри Пратт, исследовавший территорию с помощью обычного металлоискателя, сообщает сайт телеканала «Культура» со ссылкой на сайт ВВС.

По мнению специалистов, довольно редкая подвеска, скорее всего, была сделана во Франции 1,5 тысячи лет назад.

Она сделана из золота высокой пробы и представляет художественную ценность как редкий экземпляр древних украшений.

В ближайшее время находку отправят в Британский музей для подробного исследования и оценки.

Юстиниан I Великий (ок. 482/483-565) — один из выдающихся византийских императоров, полководец и реформатор, святой Православной Церкви. Его правление ознаменовалось важным этапом перехода от античности к Средневековью.

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Император Юстиниан, мозаика (фрагмент). Фото: Petar Milošević/wikimedia.org

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