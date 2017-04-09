Жертвами двух терактов в храмах Египта стали более 40 человек
В праздник Входа Господня в Иерусалим две христианские церкви Египта были атакованы террористами запрещенной в России группировки «ИГИЛ» с разницей в несколько часов, передает ИА ТАСС.
В результате подрыва смертника в Танте (административный центр провинции Гарбия) по последним данным погибли 27 человека, а в Александрии – 17.
В англиканском храме святого Георгия (Мар-Гиргис) в Танте прямо во время праздничного богослужения подоврал себя террорист-смертник. Позднее еще один взрыв произошел у центра подготовки сотрудников МВД, погиб один человек.
Кроме того, позднее самодельная бомба была обнаружена около городской мечети и обезврежена с помощью робота.
В Александрии атакой смертника стал кафедральный собор святого Марка (Мар-Маркус), в котором в тот момент службу совершал коптский патриарх Тавадрос II.
Жертв в Александрии могло бы быть больше, однако на пороге храма террориста остановил полицейский.
Позднее рядом с местным университетом было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что «этот террор направлен против всей страны — и против христиан, и против мусульман». Взрывы в храмах также резко осудили другие египетские официальные лица, исламское духовенство и Лига арабских государств.
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Фото: Ahmad Hammoud/flickr.com
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