9 апреля 2017
Автор:

Жертвами двух терактов в храмах Египта стали более 40 человек

Более 40 человек погибли и свыше 100 были ранены в результате двух крупных терактов в христианских храмах египетских городов Танта и Александрия в воскресенье 9 апреля.

В праздник Входа Господня в Иерусалим две христианские церкви Египта были атакованы террористами запрещенной в России группировки «ИГИЛ» с разницей в несколько часов, передает ИА ТАСС.

В результате подрыва смертника в Танте (административный центр провинции Гарбия) по последним данным погибли 27 человека, а в Александрии – 17.

В англиканском храме святого Георгия (Мар-Гиргис) в Танте прямо во время праздничного богослужения подоврал себя террорист-смертник. Позднее еще один взрыв произошел у центра подготовки сотрудников МВД, погиб один человек.

Кроме того, позднее самодельная бомба была обнаружена около городской мечети и обезврежена с помощью робота.

В Александрии атакой смертника стал кафедральный собор святого Марка (Мар-Маркус), в котором в тот момент службу совершал коптский патриарх Тавадрос II.

Жертв в Александрии могло бы быть больше, однако на пороге храма террориста остановил полицейский.

Позднее рядом с местным университетом было обнаружено и обезврежено еще одно взрывное устройство.

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что «этот террор направлен против всей страны — и против христиан, и против мусульман». Взрывы в храмах также резко осудили другие египетские официальные лица, исламское духовенство и Лига арабских государств.

Читайте также:

Кто убивает христиан сегодня?

Гонения на христиан сегодня

Зачем спасать мучеников?

Смещение смысла

Внезапное испытание

Через 30 лет на христиан могут обрушиться «мягкие» гонения

 

Фото: Ahmad Hammoud/flickr.com

Редакция
рубрика: Авторы » Р »

УжасноПлохоСреднеХорошоОтлично (Оцените эту статью первым!)
Загрузка...
Делитесь с друзьями:
#Христианство #Церковь и общество #трагедия #мир #гонения
Читайте также

Христиане Техаса возводят самый высокий на Западе крест

Патриарх Кирилл возглавил торжества в честь 30-летия возрождения Свято-Данилова монастыря

В Якутии выпустят пособие по истории православия в республике

В Вологде освятили, возвращенный Церкви, Воскресенский собор

Комментарии

  • Оставьте первый комментарий

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован.