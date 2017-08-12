«От Эллочки-людоедки до Владимира Даля»: пополни свой словарный запас!

Оссуарий (от лат. «кость») — это вместилище (ящик, урна, здание) для хранения костей покойников. Синоним оссуария — костница. Традиция хранения костных останков восходит к 6500−6000 годами до н. э. Особенно известны оссуарии зороастрийцев, иудеев, католиков и православных. Зороастризм запрещает как захоронение трупов в земле, так и сжигание их. Поэтому для костей умершего существовало особое хранилище — «башня молчания». Католические оссуарии — это, как правило, часовни или склепы, где кости хранятся в открытом виде. Например, в Чехии, в городе Кутна-Гора, находится знаменитая костница, где останки использованы в качестве материала для оформления часовни. В Катакомбах Парижа хранятся останки почти шести миллионов человек. Православные же костницы в основном находятся на Афоне и в Палестине.