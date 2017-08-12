«От Эллочки-людоедки до Владимира Даля»: пополни свой словарный запас!
Этот тест существенно пополнит ваш словарный запас! Определите правильное значение 10 сложных занимательных слов. Совет: Отвечая на вопросы, включайте не только эрудицию, но и интуицию.
Лолларды — это…
Лолларды — так назывались религиозные общества благочестивых людей XIV века, деятельностью которых была благотворительность, уход за больными и погребение умерших. Название произошло от нижнегерманского слова «lullen, lollen» — «тихо петь», «напевать погребальные песни». Лолларды получили широкое распространение в Нидерландах и Германии. Позже в Англии лолларды активно выступали за реформы английской Церкви.
Оссуарий — это…
Оссуарий (от лат. «кость») — это вместилище (ящик, урна, здание) для хранения костей покойников. Синоним оссуария — костница. Традиция хранения костных останков восходит к 6500−6000 годами до н. э. Особенно известны оссуарии зороастрийцев, иудеев, католиков и православных. Зороастризм запрещает как захоронение трупов в земле, так и сжигание их. Поэтому для костей умершего существовало особое хранилище — «башня молчания». Католические оссуарии — это, как правило, часовни или склепы, где кости хранятся в открытом виде. Например, в Чехии, в городе Кутна-Гора, находится знаменитая костница, где останки использованы в качестве материала для оформления часовни. В Катакомбах Парижа хранятся останки почти шести миллионов человек. Православные же костницы в основном находятся на Афоне и в Палестине.
Канталупа — это…
Канталупа — это разновидность дыни, названная по местности в Италии. Считается, что в Европу эта дыня попала из Армении в XV веке. Один из вариантов распространения канталупы следующий. Однажды дыни были преподнесены Папе Римскому в качестве подарка. Главе Католической Церкви понравился вкус дыни, и он отправил семена в свое имение, где ее начали выращивать.
Козлодёр — это…
В «Толковом словаре живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля (1801–1872) козлодёр определяется как плохой певчий с противным, высоким, сиплым и дрожащим голосом.
Акколада — это…
Акколада — так в Средние века называлась церемония посвящения в рыцари. Глава рыцарского ордена торжественно обнимал нового рыцаря, возлагая ему свои руки на шею, а также наносил легкий удар плашмя мечом по его плечу.
Ранункулюс — это…
Ранункулюс (от латинского «лягушка») — это научное название разновидности лютика, а именно – азиатского (садового). Латинское название возникло из-за того, что эти лютики предпочитают влажные, болотистые почвы, подобно лягушкам.
Смарагд — это…
Смарагд — устаревшее название изумруда. Этот драгоценный камень зеленого цвета известен с древнейших времен, ему приписывали целебные свойства и считали талисманом. Согласно Откровению Иоанна Богослова, именно смарагд украшал четвертое основание стены небесного града Иерусалима (Откр 21:19).
Клепсидра — это…
Известное выражение «время истекло» появилось благодаря этому необычному устройству. Клепсидра (от греч. «красть воду») — это водяные часы, измеряющие время по количеству воды, которая капля за каплей вытекает из отверстия, сделанного на дне сосуда. Клепсидру применяли до изобретения современных часов.
Профитроль — это…
Профитроли — это кулинарное изделие французской кухни из заварного теста с различными начинками. Считается, что впервые это блюдо упоминается в поваренных книгах XVI века. Однако первый рецепт профитролей, практически идентичный современному, был опубликован во французской кулинарной книге в 1827 году. Именно в XIX веке профитроли стали известным блюдом, а их приготовление превратилось в настоящее искусство. Во Франции традиционным праздничным угощением является крокембуш — торт из профитролей, которые сложены в форме пирамиды и покрыты карамелью.
Гномон — это…
Гномон (от греческого γνωμων — указатель) — это самый древний астрономический инструмент, представляющий собой вертикальный предмет (шест, стелу, колонну) на горизонтальной плоскости, по длине его тени вычисляли угловую высоту Солнца.
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