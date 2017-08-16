Вышел обновленный электронный справочник по украинским монастырям
На данный момент справочник доступен для скачивания в приложении Google Play, сообщает сайт Украинской Церкви.
Основными возможностями приложения являются:
— получение официальной справочной информации по монастырям Украинской Православной Церкви без подключения к Интернету;
— поисковый фильтр по различным критериям: «Название», «Тип», «Епархия», «Область», «Населенный пункт», «Пол насельников» и «Подчиненность»;
— отображение результатов, как в виде списка, так и на встроенной географической карте (требуется подключение к Интернету);
— быстрый поиск маршрута проезда к монастырям (требуется подключение к Интернету);
— просмотр фотогалереи.
Особенности второй версии справочника: официальные переводы на русский и английский языки, обновленная база данных по состоянию на август 2017 года, на страничке монастыря — возможность автоматического внесения информации о монастыре в контактную книгу.
Отмечается, что в будущем планируется разработка приложения для пользователей устройств с другими операционными системами. Сейчас же у них есть возможность пользоваться интерактивной картой в Интернете.
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Изображение с сайта news.church.ua
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