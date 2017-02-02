Вселенная без Бога не может породить красоты, — публицист Сергей Худиев
— Мы все — верующие и атеисты — переживаем чувство красоты, то, что называется эстетическим опытом, — отметил Сергей Худиев, отвечая на вопрос, что еще, кроме нравственного аргумента, можно предъявить в пользу бытия Божия.
По его мнению, само наличие красоты в окружающем человека мире – это уже доказательство бытия Божия, которое еще можно назвать — объективным эстетическим аргументом.
— Вселенная без Бога, вселенная, в которой нет ничего кроме материи, бесконечно круговращающейся по неизменным законам, не может породить красоты, потому что у безличной материи не может быть эстетических предпочтений — такие предпочтения могут быть только у личности, Художника и Строителя всего, — сказал Сергей Худиев.
Как отметил публицист, «приняв атеистическую картину мира, мы были бы вынуждены принять, что в мироздании как таковом нет ни величия, ни красоты, ни смысла, ни цели; все это — наши оценки и наши субъективные переживания».
Правильны ли такие оценки, Сергей Худиев называет бессмысленным вопросом, но если человек признает «подлинную, объективную красоту», то тогда, по его словам, человек признаете за ней и «некий творящий разум, который предпочитает красоту, а не уродство».
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