Волною морскою
Ирмос 1 Канона Великой субботы
Текст:
Волною морскою / скрывшаго древле, / гонителя мучителя, под землею скрыша / спасенных отроцы; / но мы, яко отроковицы, / Господеви поим, / славно бо прославися.
Перевод:
Бога, скрывшего некогда морской волной преследователя-палача (фараона), под землёй скрыли (погребли) дети Им спасённых, но мы, как юные девы, поем Господу, ибо славно Он прославился.
Древле — некогда, прежде; гонитель — преследователь; мучитель — палач, экзекутор, тиран; скрыша — покрыли, накрыли; отроцы — дети.
Текст ирмоса принадлежит византийской поэтессе IX века — инокине Кассии. Помимо него в каноне великой субботы сохранилось ещё несколько текстов ее авторства, которые дошли до нас почти в неизменном виде.
Инокиня Кассия — удивительная фигура в истории Византии. Она стала единственной женщиной, чьи творения вошли в богослужебные книги и исполняются по сей день. Известно, что император Феофил хотел жениться на ней, однако, смутившись ее мудростью, выбрал другую невесту. После этого Кассия построила монастырь и посвятила свою жизнь Богу, сочиняя множество гимнов, стихир и других сочинений, например, канон об упокоении усопших, стихиры Великой Среды.
В день Великой Субботы Церковь вспоминает смерть и погребение Спасителя. Богослужебный текст связывает пророческий смысл Ветхого Завета с этими событиями.
В начале ирмоса говорится об освобождении израильского народа от египетского рабства. Бог сотворил чудо, разделив воды «Чермного» (Красного) моря для спасения народа от египетского войска — «И простер Моисей руку свою на море, и гнал Господь море сильным восточным ветром всю ночь и сделал море сушею, и расступились во́ды» (Исход;12,21). Фараон отправился в погоню за израильтянами, чтобы истребить их, но как только народ перешёл море, Бог покрыл водами фараона и всех его слуг.
И потомки спасённого Богом народа, не принявшие Его Сына, распинают и погребают Его.
Таким образом, в тексте переплетаются образы Ветхого и Нового Завета — образ погребшей («скрывшаго») фараона и все его воинство водной стихии («волною морскою») и погребших («скрыша») Христа иудеев — сыновей освобождённого израильского народа («спасённых отроцы»). Как поётся на утро Великой Пятницы: «Днесь Кресту пригвоздиша иудее Господа, / пресекшаго море жезлом, / и проведшаго их в пустыню».
Последняя фраза «…но мы, яко отроковицы, / Господеви поим, / славно бо прославися» — отсылка к книге Исхода: «И взяла Мариам пророчица, сестра Ааронова, в руку свою тимпан (ударный инструмент), и вышли за нею все женщины с тимпанами и ликованием.» (Исх.;15,20-21). Конец стихиры вновь возвращает нас к ветхозаветным событиям: сестра пророка Моисея и Аарона — Мариам — повела за собой женщин-израильтянок с радостными гимнами освободившему их Творцу. Их ликование, данное в сравнении с молящимися («но мы, яко отроковицы»), выражает и нашу радость об избавлении от смерти Христовой жертвой. Так, символически освобождение израильтян и наше освобождение через Христа объединились в тексте вокруг евангельских событий.
Музыка:
Праздничный хор Данилова ставропигиального мужского монастыря, обиходный распев:
Хор Сретенского монастыря:
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