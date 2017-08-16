16 августа 2017
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Военные фото с дополненной реальностью покажут в Музее Победы

Фотовыставка «Ольга Ландер. Дополненная реальность войны» с уникальной интерактивной опцией откроется 18 августа в столичном Музее Победы.

Экспозиция будет посвящена легендарному фотокорреспонденту Великой Отечественной войны Ольге Ландер и ее работам, сообщает пресс-служба музея.

На выставке представят 60 фотографий, большинство из которых Ольга Ландер сделала на передовой.

Также среди экспонатов — ее ордена и медали, документы и письма-треугольники, а также пилотка, пробитая осколком (Ольге Ландер чудом удалось спастись во время бомбежки).

Уникальной опцией выставки станет возможность воспользоваться мобильным приложением с дополненной реальностью Artefact.

С помощью этого дополнения зрители смогут узнать исторические детали, которые обычно известны только профессионалам, – обстоятельства запечатленных боевых операций, что за оружие и форма у героев фотографии, подробности о жизни и творчестве автора фото.

Фотовыставка «Ольга Ландер. Дополненная реальность войны» откроется в Музее Победы 18 августа в 12.00 по адресу: г. Москва, площадь Победы, д. 3.

Справка

Ольга Ландер (1909-1996) родилась в Самаре в семье профессионального фотографа. Училась у знаменитого мастера фотографии Моисея Наппельбаума. Работала в фотографии Давида Штернберга.

В конце 1920-х – начале 1930-х годов была фотографом на съемках киногруппы в Средней Азии. Впоследствии до 1942 года работала в газете «Комсомольская правда» вначале лаборантом, а затем фотокорреспондентом.  Ушла на фронт в январе 1943 года.

Великую Отечественную войну прошла вместе с 3-м Украинским фронтом фотокорреспондентом фронтовой газеты «Советский воин». Окончание войны встретила в Вене.

До 1948 года Ольга Ландер оставалась вместе с редакцией газеты в составе Южной группы войск в Румынии. Придя на фронт штатским человеком, дослужилась до звания лейтенанта.

Была награждена орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда» и другими.

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Фото с сайта victorymuseum.ru

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