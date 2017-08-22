22 августа 2017
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Виновата в смерти птиц, что делать?

Вопрос читателя: 

Уважаемый батюшка! По моей вине погибли три моих маленьких питомца — веселая канареечка певунья и два ожереловых голубочка. На душе тяжело, эти невинные создания не заслужили такой смерти. Подскажите, батюшка, как мне молиться Господу, чтобы быть прощённой за свою безответственность. Спасибо.

Отвечает протоиерей Андрей Ефанов: 

Добрый день! Если вы чувствуете свою вину в произошедшем с птицами, вам нужно покаяться в своем грехе на исповеди.

Домашние животные зависят от человека и мы должны трезво оценивать свои силы — есть ли у нас условия для содержания, есть ли время, чтобы о них заботиться. При этом, конечно, никто не застрахован и от несчастного случая с домашним питомцем.

Также хотел бы Вам напомнить не забывать, что все ситуации в нашей жизни мы должны проживать уповая на Божию милость. И впредь задумайтесь о своей духовной жизни, чтобы участие в Таинствах и богослужениях было регулярным, чтобы в Вашей жизни была постоянная молитва и стремление к Богу. Храни Вас Бог!

Архив всех вопросов можно найти здесь. Если вы не нашли интересующего вас вопроса, его всегда можно задать на нашем сайте.

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