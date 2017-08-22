Верить ли пророчествам?
Здравствуйте. В интернете промелькнула статья, в которой на основании пророчеств Серафима Вырицкого, схимонахини Нилы и старца Лаврентия Черниговского написано, что в последнее время истинные христиане будут ссылаться в Сибирь, которая будет раем на земле. Подчёркивается, что туда пойдут эшелоны и необходимо любыми силами попасть в них. Также говорится о тревожном чемодане с необходимыми вещами, ведь это может начаться неожиданно. Сказано даже о семейных учениях по экстренному сбору в дорогу, о выращивании в Сибири лопухов, одуванчиков и пр. для еды. Так ли всё это, стоит ли верить подобному?
Отвечаете иерей Евгений Мурзин:
Безусловно, Господь может открывать будущее людям, ведущим святую жизнь. Одно из самых грандиозных пророчеств о последних временах принадлежит апостолу и евангелисту Иоанну Богослову и содержится в одной из наиболее таинственных книг Священного писания — Откровении, или Апокалипсисе. Если вы интересуетесь этой темой, советую вам вместо сомнительных по содержанию статей в интернете обратить внимание в первую очередь на нее.
Что касается названных вами угодников Божиих, то они действительно делились своими размышлениями о последних временах с близкими, которые потом оставили записи об этих беседах. Что в них правда, а что плод вымысла и фантазии — это лежит на совести авторов.
В любом случае, я бы не советовал вам увлекаться пророчествами, тем более изложенными от имени первоисточника через вторых и третьих лиц. Это не принесет вам пользы, введет в смущение и отвлечет от духовной жизни. Живите настоящим. А тревожный чемоданчик — вещь хорошая безотносительно рассуждений о последних временах. Мало ли что может случиться. Главное, не забывать вовремя обновлять находящиеся в нем запасы продуктов, например, консервов с ограниченным сроком годности.
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