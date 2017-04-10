В Telegram заработал канал об Афоне и его святынях
Ежедневно подписчики получают фото- и видеосюжеты со Святой Горы Афон от корреспондентов канала, а также интересные статьи об афонских святынях и подвижниках, сообщает пресс-служба Братства.
Отмечается, что аудитория канала стремительно пополняется в связи с повышенным интересом православной молодежи к Афону.
Канал доступен по ссылке: https://t.me/AfonVestnik
Telegram доступен в первую очередь пользователям мобильных устройств, однако его можно устанавливать и на традиционные персональные компьютеры, скачав приложение с https://telegram.org.
Напомним, что на канале журнала «Фома» в мессенджере Telegram началась прямая трансляция событий, предваряющих в Евангелии праздник Пасхи.
Также напомним, что в Telegram работают два канала — Евангелие и Православный календарь, созданные при участии журнала «Фома» и радио «Вера».
Каналы доступны по ссылкам:
https://telegram.me/gospeleveryday — Евангелие
https://telegram.me/pravcalendar — Православный календарь.
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Фото: Gabriel/flickr.com
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