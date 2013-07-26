В Сыктывкаре замироточили иконы новомучеников
В четверг 25 июля в Свято-Стефановском кафедральном соборе Сыктывкара замироточили несколько икон новомучеников и исповедников Коми, сообщает сайт епархии.
Мироточение образов, находящихся в алтаре, вечером в четверг заметил дежурный священник собора.
Специально приглашенный в собор епископ Сыктывкарский и Воркутинский Питирим засвидетельствовал факт мироточения.
Для поклонения верующих образы будут доступны в воскресенье 28 июля, в день празднований по случаю 1025-летия Крещения Руси.
Отмечается, что всего в Соборе новомучеников и исповедников Российских канонизированы 17 новомучеников и исповедников, в земле Коми просиявших, в том числе святитель Герман (Ряшенцев), епископ Вязниковский, викарий Владимирской епархии.
Фото с сайта syktyvkar.eparchia.ru
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