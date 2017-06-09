В самом холодном городе мира освятили храм блаженной Матроны
Освятил храм, в рамках двухдневного визита в Верхоянскую землю, архиепископ Якутский и Ленский Роман, сообщает сайт Якутской епархии.
После освящения храма владыка Роман в сослужении настоятеля, иеромонаха Гермогена (Рубцова) совершил в нем и первую Литургию.
— Восстановление храма в Верхоянске я вижу чудом Божьим. В XX веке во время гонений пострадали многие храмы Якутии. К сожалению, больше пострадали люди — сотни и тысячи священников, монахов, мирян пострадали за исповедание имени Христова. Слава Богу, мы дожили до свободы вероисповедания, и свидетельство возрождения нашей православной страны — строительство храмов Божьих, островков духовной жизни посреди бушующего житейского моря, — сказал после богослужения архиепископ.
Владыка Роман поздравил жителей города с важным событием, а также наградил медалью священномученика Евгения (Зернова) его жительницу Екатерину Портнягину, принявшую активное участие в строительстве храма.
В середине XIX века в Верхоянске был Благовещенский собор, который после революции использовали как почтовое отделение, пока в 1937 году он не сгорел. На сегодня в городе, одном из самых маленьких в России, проживает менее тысячи человек. Самая низкая температура −67,8 °C была
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Фото с сайта pravyakutia.ru
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