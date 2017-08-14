В новгородском селе восстановят храм, построенный Александром Суворовым
Храм будет восстановлен на средства Клуба лидеров России, об этом сообщил глава общественного объединения и директор направления «Новый бизнес» Агентства стратегических инициатив (АСИ) Артем Аветисян, передает ИА ТАСС.
— Этот храм имеет значение не только для Новгородской области, но и для всей страны в целом. Мы приняли единогласное решение в Клубе лидеров помочь в восстановлении храма, — сказал Артем Аветисян.
Со своей стороны, врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин выразил надежду, что благодаря помощи Клуба лидеров «всем вместе удастся восстановить храм и сделать его таким, каким он был при Суворове».
Директор Боровичского филиала Новгородского музея-заповедника Марина Васильева рассказала, что Троицкий храм строился долго и трудно.
Каменная церковь с двухъярусной колокольней и крестом на шпиле в Боровичском районе строилась почти 25 лет и была освящена в 1813 году, уже после смерти полководца. Главный иконостас представлял копию иконостаса домовой церкви Зимнего дворца в Петербурге.
В 1935 году храм закрыли, в конце 50-х началось его разорение. Вопрос о его возрождении был поднят в 2008 году местными предпринимателями и жителями, дачниками из Петербурга и Москвы.
Клуб лидеров по продвижению инициатив бизнеса — некоммерческое партнерство, созданное при поддержке АСИ, объединяющее предпринимателей из 40 регионов России.
Фото со страницы группы села Сопины во «ВКонтакте»
Комментарии