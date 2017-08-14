В Москве почтили память крестителя алеутов святого Германа Аляскинского
Акция памяти была организована Миссионерским братством во имя преподобного Германа Аляскинского, сообщает пресс-служба подворья Валаамского монастыря.
Празднование памяти просветителя алеутов началось с Божественной литургии и молебна перед иконой преподобного Германа, которые возглавил и.о. начальника подворья и духовник братства игумен Иосиф (Крюков).
По словам отца Иосифа, «благодаря деятельности Миссионерского братства умножается количество православных христиан, желающих поклониться великому и столь необычному Божию угоднику — преподобному Герману Аляскинскому».
Как заметил священнослужитель, об этом свидетельствует и то, что «каждую неделю за пением акафиста преподобному количество людей увеличивается».
В нынешний раз после молебна удостоверения новых участников братства были торжественно вручены Андрею Носову и Татьяне Абдурагимовой.
— В какой-то момент я почувствовала, что мне недостаточно просто посещать богослужения, хочется послужить Богу, быть в чем-то полезной. Узнав о деятельности братства, я заинтересовалась и со временем поняла, что миссия — это не просто проповедь о Христе, это еще и духовное единение с теми, кто принимает в ней участие, — рассказала о своем приходе в братство Татьяна Абдурагимова.
После богослужебной части торжеств состоялись презентация Миссионерского братства и заседание круглого стола, а также показ фильма о святом и фоторепортажа о выставке «Преподобный Герман Аляскинский. Жизненный путь».
Преподобный Герман Аляскинский (+ 1836 г.) – выдающийся православный миссионер, руководитель Русской духовной миссии на острове Кадьяк, крестивший множество алеутов и других жителей Русской Америки.
Миссионерское братство во имя преподобного Германа Аляскинского действует при Московском подворье Валаамского монастыря с весны 2014 года.
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