14 августа 2017
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В Москве почтили память крестителя алеутов святого Германа Аляскинского

Память одного из выдающихся миссионеров Русской Церкви преподобного Германа Аляскинского отметили 13 августа на московском подворье Валаамского монастыря.

Акция памяти была организована Миссионерским братством во имя преподобного Германа Аляскинского, сообщает пресс-служба подворья Валаамского монастыря.

Празднование памяти просветителя алеутов началось с Божественной литургии и молебна перед иконой преподобного Германа, которые возглавил и.о. начальника подворья и духовник братства игумен Иосиф (Крюков).

По словам отца Иосифа, «благодаря деятельности Миссионерского братства умножается количество православных христиан, желающих поклониться великому и столь необычному Божию угоднику — преподобному Герману Аляскинскому».

Как заметил священнослужитель, об этом свидетельствует и то, что «каждую неделю за пением акафиста преподобному количество людей увеличивается».

В нынешний раз после молебна удостоверения новых участников братства были торжественно вручены Андрею Носову и Татьяне Абдурагимовой.

— В какой-то момент я почувствовала, что мне недостаточно просто посещать богослужения, хочется послужить Богу, быть в чем-то полезной. Узнав о деятельности братства, я заинтересовалась и со временем поняла, что миссия — это не просто проповедь о Христе, это еще и духовное единение с теми, кто принимает в ней участие, — рассказала о своем приходе в братство Татьяна Абдурагимова.

После богослужебной части торжеств состоялись презентация Миссионерского братства и заседание круглого стола, а также показ фильма о святом и фоторепортажа о выставке «Преподобный Герман Аляскинский. Жизненный путь».

Преподобный Герман Аляскинский (+ 1836 г.) – выдающийся православный миссионер, руководитель Русской духовной миссии на острове Кадьяк, крестивший множество алеутов и других жителей Русской Америки.

Миссионерское братство во имя преподобного Германа Аляскинского действует при Московском подворье Валаамского монастыря с весны 2014 года.

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Фото Виктора Петракова и Даниила Булавина/пресс-служба подворья Валаамского монастыря

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