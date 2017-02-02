2 февраля 2017
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В петербургской тюрьме «Кресты-2» откроют три храма

В новой тюрьме Санкт-Петербурга «Кресты-2» будут открыты три православных храма.

Об устроении храмов в тюрьме, которая, как планируется, начнет работу в ближайшее время, было сообщено на заседании коллегии регионального УФСИН, передает сайт Санкт-Петербургской митрополии.

По благословению митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Варсонофия в «Новых Крестах» будут созданы три храма. В каждом корпусе будет устроена часовня, по проекту расположенная в подкупольном пространстве.

Планируется создание отдельно стоящего храма во имя святого благоразумного разбойника на территории тюрьмы для осужденных хозотряда и сотрудников изолятора.

На заседании глава епархиального отдела по тюремному служению протоиерей Олег Скоморох передал в дар «Крестам-2» первую икону с изображением чудесного освобождения святого апостола Петра ангелом из темницы.

— Организация полноценного духовного окормления православных заключенных в новом СИЗО «Кресты-2», строительство и оборудование трех тюремных храмов — первостепенная задача епархиального «тюремного» отдела, — сказал отец Олег.

Отмечается, что в новой тюрьме будут содержаться 4 тысячи подследственных и 500 осужденных.

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Фото с сайта mitropolia.spb.ru

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#Церковь и общество #храм #Православие #тюрьма
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