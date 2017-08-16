Умерла народная артистка России Вера Глаголева
— Да, она умерла, — подтвердила смерть артистки ее подруга актриса Лариса Гузеева, передает РИА Новости.
Причиной смерти актрисы возможно стало онкологическое заболевание.
Вера Глаголева родилась в 1956 году в Москве, а впервые в кино снялась после окончания школы в картине режиссера Родиона Нахапетова «На край света». Фильм получил приз на кинофестивале в Любляне.
Среди других ее картин наиболее известны: «Не стреляйте в белых лебедей», «О тебе», «Зонтик для новобрачных», «Выйти замуж за капитана» (звание «Лучшая актриса 1986 года), «Ночь вопросов». Также она активно играла в театре.
В 1990 году Вера Глаголева дебютировала как режиссер фильмом «Сломанный свет», где сыграла главную роль. Затем она сняла еще несколько картин. Ее драма «Одна война» еще до выхода в прокат завоевала более десятка кинопремий.
Последней картиной Веры Глаголевой стал фильм «Две женщины», снятый по пьесе Ивана Тургенева в 2014 году.
В 2011 году Вере Глаголевой присвоили звание народной артистки России.
Фото с сайта wikimedia.org
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