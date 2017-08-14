14 августа 2017
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У православных начался Успенский пост

В понедельник 14 августа 2017 года православные верующие вступили в Успенский пост.

Этот пост является третьим по счету из числа многодневных, при этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одни и те же – с 14 августа по 27 августа.

Посвящен пост Пресвятой Богородице и завершается перед праздником Ее Успения (28 августа). По Преданию Церкви, перед Своим успением (мирной кончиной) Матерь Божия усиленно постилась и молилась Господу.

По своей строгости Успенский пост приравнивается к Великому посту. В эти две недели Церковь рекомендует есть только растительную пищу без постного масла. Растительное масло разрешается только по субботам и воскресеньям.

На Успенский пост попадает два праздника — Происхождение (изнесение) честных древ Животворящего Креста Господня («Медовый Спас») 14 августа и Преображение Господне («Яблочный Спас») 19 августа.

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Подробнее об Успенском посте, его истории и традициях читайте здесь.

 

Фото: О. Варов/patriarchia.ru

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#Церковь #Пост #Православие
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