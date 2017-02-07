Церковь вспоминает святителя Григория Богослова
Святитель Григорий родился в 329 году в знатной христианской семье недалеко от города Назианз в Каппадокии. Его отцом был епископ Назианзский святитель Григорий, а матерью – святая Нонна.
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Имя Григорий
Святитель Григорий Богослов в своем сочинении «О стихах своих» назвал три главные цели, которые побудили его встать на путь поэзии: самовоспитание; создание новой поэтической традиции взамен античных стихотворений, чтение которых «приносило иногда дурные плоды»; для борьбы с еретиками.
Крестился святой Григорий уже почти в 30-летнем возрасте, когда вернулся домой в Назианз, причем крестил его родной отец. После крещения Григорий ненадолго удалился в пустыню, чтобы подвизаться там вместе с Василием Великим, но в 361 году вернулся в Назианз, где принял сан священника.
Спустя время он снова ушел в пустыню, но потом вновь вернулся к пастве. Чуть позже святой Василий Великий поставил святого Григория епископом Сасимы, но, чтобы поддержать престарелого отца, святитель остался в Назианзе, где после смерти отца некоторое время управлял паствой.
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12 февраля – Собор Трех вселенских учителей и великих святителей
12 февраля Православная Церковь празднует собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова (Назианзина) и Иоанна Златоуста.
В 381 году на II Вселенском Соборе святитель Григорий был утвержден в сане Константинопольского Патриарха. Однако вскоре он оставил столицу Византии, удалившись в родной Арианз недалеко от Назианза. Дело в том, что у святителя Григория были завистники и чтобы не разжигать страсти внутри Церкви, он решил пожертвовать собою для ее мира. Но даже вдали от Константинополя святой продолжал утверждать православие своими письмами и стихами.
Скончался святитель Григорий Богослов в 389 году. Похоронили его в Назианзе. В 950 году его святые мощи перенесли в Константинополь, а позже часть мощей была перенесена в Рим.
Святитель Григорий Богослов оставил после себя богатое литературное наследие, состоящее из 245 писем, 507 стихотворений и 45 «Слов». Вместе с Василием Великим и Григорием Нисским он вошел в число так называемых «Великих каппадокийцев» — величайших православных богословов и святых отцов Церкви.
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Изображение (фрагмент) с сайта pravoslavie.ru
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