7 февраля 2017
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Церковь вспоминает святителя Григория Богослова

Память выдающегося отца Церкви святителя Григория Богослова, архиепископа Константинопольского (+ 389г.) празднует Православная Церковь во вторник 7 февраля 2017 года.

Святитель Григорий родился в 329 году в знатной христианской семье недалеко от города Назианз в Каппадокии. Его отцом был епископ Назианзский святитель Григорий, а матерью – святая Нонна.

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Имя Григорий

Святитель Григорий Богослов в своем сочинении «О стихах своих» назвал три главные цели, которые побудили его встать на путь поэзии: самовоспитание; создание новой поэтической традиции взамен античных стихотворений, чтение которых «приносило иногда дурные плоды»; для борьбы с еретиками.

Будущий святой получил отличное по тем временам образование, отучившись после домашних занятий в школах Назианза, Кесарии Каппадокийской и Александрии. После этого он шесть лет проучился в Афинах, где вместе с ним также получал образование святой Василий Великий, ставший другом Григория. После окончания учебы святитель еще некоторое время жил в Афинах, работая преподавателем красноречия.

Крестился святой Григорий уже почти в 30-летнем возрасте, когда вернулся домой в Назианз, причем крестил его родной отец. После крещения Григорий ненадолго удалился в пустыню, чтобы подвизаться там вместе с Василием Великим, но в 361 году вернулся в Назианз, где принял сан священника.

Спустя время он снова ушел в пустыню, но потом вновь вернулся к пастве. Чуть позже святой Василий Великий поставил святого Григория епископом Сасимы, но, чтобы поддержать престарелого отца, святитель остался в Назианзе, где после смерти отца некоторое время управлял паствой.

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12 февраля – Собор Трех вселенских учителей и великих святителей

12 февраля Православная Церковь празднует собор вселенских учителей и святителей Василия Великого, Григория Богослова (Назианзина) и Иоанна Златоуста.

В 379 году, с согласия Василия Великого, святитель Григорий прибыл в Константинополь. Именно в столице Византии он раскрылся как величайший богослов и духовный поэт, слава о котором вскоре разнеслась по всему Востоку и Западу. Зачастую, святителю приходилось служить и проповедовать на свой страх и риск, так как в то время буквально повсюду власть была в руках еретиков.

В 381 году на II Вселенском Соборе святитель Григорий был утвержден в сане Константинопольского Патриарха. Однако вскоре он оставил столицу Византии, удалившись в родной Арианз недалеко от Назианза. Дело в том, что у святителя Григория были завистники и чтобы не разжигать страсти внутри Церкви, он решил пожертвовать собою для ее мира. Но даже вдали от Константинополя святой продолжал утверждать православие своими письмами и стихами.

Скончался святитель Григорий Богослов в 389 году. Похоронили его в Назианзе. В 950 году его святые мощи перенесли в Константинополь, а позже часть мощей была перенесена в Рим.

Святитель Григорий Богослов оставил после себя богатое литературное наследие, состоящее из 245 писем, 507 стихотворений и 45 «Слов». Вместе с Василием Великим и Григорием Нисским он вошел в число так называемых «Великих каппадокийцев» — величайших православных богословов и святых отцов Церкви.

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Изображение (фрагмент) с сайта pravoslavie.ru

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