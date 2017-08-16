16 августа 2017
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Церковь празднует память преподобного Антония Римлянина

В среду 16 августа 2017 года православные верующие чтут память преподобного Антония Римлянина, родившегося на Западе, но ставшего одним из светочей русского монашества.

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Антоний Римлянин

Антоний Римлянин: совсем не римский святой

16 августа Церковь отмечает память преподобного Антония Римлянина. Его имя как бы само намекает на связь святого с Вечным Городом, но на самом деле духовный подвиг Антония Римлянина, и все что мы о нем знаем связано… с новгородской землей, а вовсе не с Италией

Будущий святой родился в 1067 году в Риме, в богатой семье, придерживавшейся православной веры. С детства он воспитывался в благочестии. В 17 лет, лишившись родителей, Антоний углубился в изучение трудов святых отцов. Позже он раздал часть своего наследства нищим, а другую, положив в деревянную бочку, пустил по морю.

После этого Антоний принял монашество, поселившись в одном из пустынных скитов, в котором прожил 20 лет. Однако затем, из-за гонений на православных, преподобный был вынужден покинуть скит и начать скитаться. Он долго переходил с места на место, пока не нашел на берегу моря большой камень, на котором прожил в посте и молитве целый год.

5 сентября 1105 года на море разыгралась сильная буря, сорвавшая с места камень со святым и унесшая его на свои просторы. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы камень остановился в 3 верстах от Новгорода на берегу реки Волхова при селе Волховском, что было засвидетельствовано в летописях. На этом месте преподобный, с благословения святителя Никиты Затворника (+1109), основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.

Спустя год рыбаки выловили бочку с наследством преподобного Антония, которая все это время плавала по морю. Указав, что находилось в бочке, преподобный забрал ее и купил землю для своей обители, в которой духовное подвижничество сочеталось с напряженным трудом. В своем монастыре святой Антоний также особое внимание уделял заботам о нищих, сиротах и вдовах.

В 1117 году преподобный начал каменное строительство в монастыре. До наших дней сохранился собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный еще при жизни святого известным новгородским зодчим Петром, с фресками 1125 года. В 1131 году святитель Нифонт Новгородский поставил преподобного Антония игуменом монастыря. Скончался святой 3 августа 1147 года и был погребен святителем Нифонтом. В 1579 году преподобный Антоний был прославлен в лике святых.

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