Церковь празднует память преподобного Антония Римлянина
Материал по теме
Антоний Римлянин: совсем не римский святой
16 августа Церковь отмечает память преподобного Антония Римлянина. Его имя как бы само намекает на связь святого с Вечным Городом, но на самом деле духовный подвиг Антония Римлянина, и все что мы о нем знаем связано… с новгородской землей, а вовсе не с Италией
После этого Антоний принял монашество, поселившись в одном из пустынных скитов, в котором прожил 20 лет. Однако затем, из-за гонений на православных, преподобный был вынужден покинуть скит и начать скитаться. Он долго переходил с места на место, пока не нашел на берегу моря большой камень, на котором прожил в посте и молитве целый год.
5 сентября 1105 года на море разыгралась сильная буря, сорвавшая с места камень со святым и унесшая его на свои просторы. Под праздник Рождества Пресвятой Богородицы камень остановился в 3 верстах от Новгорода на берегу реки Волхова при селе Волховском, что было засвидетельствовано в летописях. На этом месте преподобный, с благословения святителя Никиты Затворника (+1109), основал монастырь в честь Рождества Пресвятой Богородицы.
Спустя год рыбаки выловили бочку с наследством преподобного Антония, которая все это время плавала по морю. Указав, что находилось в бочке, преподобный забрал ее и купил землю для своей обители, в которой духовное подвижничество сочеталось с напряженным трудом. В своем монастыре святой Антоний также особое внимание уделял заботам о нищих, сиротах и вдовах.
В 1117 году преподобный начал каменное строительство в монастыре. До наших дней сохранился собор в честь Рождества Пресвятой Богородицы, построенный еще при жизни святого известным новгородским зодчим Петром, с фресками 1125 года. В 1131 году святитель Нифонт Новгородский поставил преподобного Антония игуменом монастыря. Скончался святой 3 августа 1147 года и был погребен святителем Нифонтом. В 1579 году преподобный Антоний был прославлен в лике святых.
Комментарии