Церковь окажет помощь паломникам, пострадавшим при аварии в Забайкалье
11 человек погибли и 41 пострадал в ДТП на федеральной трассе «Байкал»: автобус, с православными паломниками, возвращавшимися в Читу из обители Варлаама, пустынника Чикойского, съехал с дороги и перевернулся в районе села Хохотуй. По предварительной версии водитель не справился с управлением.
Медики сообщают, что в настоящий момент 34 человека находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. По данным МЧС некоторым из них потребовалась срочная эвакуация с места аварии — к этой работе было привлечено сразу несколько вертолетов. В тоже время некоторых пострадавших в Петровско-Забайкальскую больницу доставила настоятельница женского монастыря в честь Русских Святых игуменья Ольга.
На место трагедии прибыл митрополит Читинский Димитрий (Елисеев).
— Читинская епархия окажет помощь семьям погибших и пострадавших, — сообщил он. — Выражаю глубокие соболезнования, молюсь об упокоении усопших и о выздоровлении раненых.
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло телефонную горячую линию: 8 (3022) 35-61-61.
Медики сообщают, что в настоящий момент 34 человека находятся в тяжелом и крайне тяжелом состоянии. По данным МЧС некоторым из них потребовалась срочная эвакуация с места аварии — к этой работе было привлечено сразу несколько вертолетов. В тоже время некоторых пострадавших в Петровско-Забайкальскую больницу доставила настоятельница женского монастыря в честь Русских Святых игуменья Ольга.
На место трагедии прибыл митрополит Читинский Димитрий (Елисеев).
— Читинская епархия окажет помощь семьям погибших и пострадавших, — сообщил он. — Выражаю глубокие соболезнования, молюсь об упокоении усопших и о выздоровлении раненых.
Главное управление МЧС России по Забайкальскому краю открыло телефонную горячую линию: 8 (3022) 35-61-61.
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