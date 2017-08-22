Церковь может стать важным фактором примирения на Украине, – Патриарх
— Церковь не может играть никакой иной роли, кроме миротворческой, когда люди находятся в конфликте друг с другом. Конфликты не продолжаются вечно — они когда-то заканчиваются. И если все общественные силы вовлечены в конфликт, то кто же будет собирать камни? – заметил Первосвятитель во вторник 22 августа на встрече с госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином, передает РИА Новости.
По словам Святейшего, эта миротворческая роль Украинской Православной Церкви Московского Патриархата в ситуации на Украине находит понимание и поддержку со стороны Римско-Католической Церкви.
Патриарх Кирилл подчеркнул, что если Церковь не вовлечена в конфликт и сохраняет миротворческий потенциал, она может стать «важным фактором примирения людей».
— Эта принципиальная позиция нашей Церкви, по милости Божией, осуществляется Украинской Православной Церковью Московского Патриархата в современной Украине, и очень многие люди с огромной признательностью относятся именно к миротворческой позиции Церкви. И мы с удовлетворением отмечаем близость позиций наших Церквей по этому вопросу — по вопросу о роли Церкви в конфликте на Украине, — заключил Первосвятитель.
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Фото с сайта news.church.ua
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