Традиции Масленицы
Самая распространенная традиция — печь блины.
Самая распространенная традиция — печь блины. Вопреки распространенному убеждению, блины — вовсе не символ солнца. Блины у славян всегда были поминальным блюдом. Чтобы год выдался плодородным, на Масленицу крестьяне обращались к умершим, просили у них помощи.
Все эти традиции — сугубо народные. Часть из них, например, печение блинов, Церковь приняла. Другие порицала и сейчас продолжает напоминать людям об их языческой природе.
К масленичным обычаям христианин должен подходить разумно. Главное, что надо помнить: близится Великий пост, время воздержания — телесного и духовного. И Сырная седмица — возможность войти в пост постепенно, мягко. Она предназначена не для разгульного веселья и обжорства «как в последний раз», а для того, чтобы достойно начать путь к Пасхе, Воскресению Христову.
На заставке фрагмент фото ahmad tawakol
Комментарии