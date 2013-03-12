12 марта 2013
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Традиции Масленицы

Самая распространенная традиция — печь блины.

На Масленицу с древних времен было принято печь блины, сжигать соломенное чучело Масленицы, кататься на санях, наряжаться и устраивать широкие уличные гуляния.

Самая распространенная традиция — печь блины. Вопреки распространенному убеждению, блины — вовсе не символ солнца. Блины у славян всегда были поминальным блюдом. Чтобы год выдался плодородным, на Масленицу крестьяне обращались к умершим, просили у них помощи.

Все эти традиции — сугубо народные. Часть из них, например, печение блинов, Церковь приняла. Другие порицала и сейчас продолжает напоминать людям об их языческой природе.

К масленичным обычаям христианин должен подходить разумно. Главное, что надо помнить: близится Великий пост, время воздержания — телесного и духовного. И Сырная седмица — возможность войти в пост постепенно, мягко. Она предназначена не для разгульного веселья и обжорства «как в последний раз», а для того, чтобы достойно начать путь к Пасхе, Воскресению Христову.

На заставке фрагмент фото ahmad tawakol

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#Праздники #Масленица
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