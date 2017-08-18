Сын в армии. Как справиться с переживаниями?
Сын в армии. Очень тяжело переношу расставание, сильно за него переживаю, начитавшись ужасов с сайтов об армии, сердце просто рвется. Помогите!
Галина
Ответ психолога:
отвечает христианский психолог — консультант Фролова Наталья
Галина, здравствуйте!
Вряд ли найдется на свете мама, которой не понятны бы были Ваши переживания по поводу расставания с сыном, тем более на такой длительный срок. Это и правда очень тяжело, особенно для родителей, которым не удалось внутренне подготовить себя к таким событиям.
Галина, ситуация действительно очень серьёзная. Состояние тревоги, которое Вы описываете, не только дико изматывает. Вслед за ним утрачивается внутреннее доверие, а без него и весь мир воспринимается нами, как опасный. Давайте посмотрим на сегодняшнюю объективную реальность. Сын в армии, со всеми её режимными ограничениями, дисциплиной, спортом и т.д.
Ему непросто, но он там минутку за минуткой, день за днём, проживает свою жизнь. А дома мама, заключенная во внутреннюю тюрьму тревоги, ей не до жизни. Если взглянуть на картину со стороны, становится понятно, что этой женщине гораздо более требуется помощь, чем её сыну. Думаю, не ошибусь, предположив, что Ваша тревога проявлялась и ранее, а сейчас лишь усилилась настолько, что достигла гигантских размеров. Сердце уже разрывается на части, а она, далеко не милосердно, заставляет Вас всё читать и читать информацию об ужасах армии, как бы подтверждая себя. При этом она снова усиливается в разы, и так по кругу. Галина, может стоит уже обратить внимание на этого «захватчика»? Ведь это Ваша внутренняя реальность, стало быть и разобраться с ней можно лишь заглянув внутрь себя. В психологии есть множество направлений и способов, помогающих справиться с тревогой. Как работа с сознанием, поведением, так и глубинная работа с вытесненными в бессознательное содержаниями.
Наивным было бы предположить, что повышенная тревожность возникла только сейчас, когда сын в армии. Корни её находятся в глубинах нашей психики, произрастая из вытесненных эмоциональных переживаний, как правило детских. Речь идёт об очень тонких и болезненных процессах, поэтому важность психотерапевтической помощи в этом случае невозможно переоценить. Сейчас, когда сын в армии, у Вас есть драгоценный год для того, чтобы обратить внимание на очевидные внутренние трудности. Освободиться от мужающей тревоги, которая очень мешает доверять Богу, а также доверить сына Ему. Это очень повысит вероятность того, что Вашего сына будет встречать не вымотанная мама с больным сердцем, а радостная, наполненная и счастливая от его возвращения.
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