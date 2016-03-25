Страстная седмица 2017
Пост как период сугубого покаяния завершён, и теперь начинается новый этап. На Страстной седмице день за днём вспоминаются последние дни земной жизни нашего Спасителя. И мы имеем возможность быть свидетелями этих Евангельских событий, идти вслед за Христом.
События Страстной седмицы
Великий Понедельник
В этот день в Евангельском чтении вспоминается ветхозаветный пророк Иосиф, сын Иакова и Рахили. Господь наделил его даром провидения, что вызвало негодование и зависть его братьев. Сговорившись, они продали его в рабство в Египет, где в положенный час он спас народ от страшных напастей.
Иосиф является своего рода прообразом нашего Спасителя Иисуса Христа, которого предали и обрекли на страдания, но, взойдя на Крест, Он подарил нам жизнь вечную.
Также в этот день читается Евангелие о Втором Пришествии Христовом и вспоминается несколько притч.
Первая притча — о злых виноградарях, которые были настолько лукавы, что не отдавали хозяину виноградника плодов в надлежащее время. Они избили слуг, которых послал хозяин, и убили его единственного сына.
Вторая притча — о бесплодной смоковице, которую проклял Господь за то, что она не приносила плоды.
В этих двух притчах заключён символ народа Израиля, который отверг и осудил сына Божьего на смерть. А ещё это образ души человеческой, которую мы порой закрываем от Бога.
Вот что писал об этом святой Иоанн Кронштадтский:
«К нам с вами часто приходит и рано и поздно Насадитель жизни нашей, Господь Иисус Христос, алчущий нашего спасения, приходит, чтоб утолить голод души нашей, чтобы стать для нее хлебом жизни. И, увы, почти всегда находит в нас только заботы о житейском — одни листья; плодов же веры, всеусильного попечения о спасении душ наших нет как нет».
Великий Вторник
Евангельское чтение Великого Вторника является частью ряда бесед Христовых о Страшном суде.
Господь рассказал ученикам о Своём Втором Пришествии, а также несколько притч.
Первая притча — о десяти мудрых девах, запасшихся маслом для светильников, чтобы встретить грядущего Жениха, и о десяти неразумных девах, по своей рассеянности оказавшихся неготовыми к этой встрече.
Она как раз говорит о том, что суд Божий может застигнуть нас врасплох, тогда уже поздно будет что-нибудь предпринимать, поэтому мы должны быть готовыми.
Вторая притча — о талантах. В ней говорится о том, как господин призвал трёх рабов своих и дал каждому из них таланты (денежная единица, которая использовалась в античные времена в Европе, Передней Азии и Северной Африке). Двое вложили всё, что у них было, в труды свои и таким образом приумножили своё богатство, и за это господин наградил их, а третий не захотел утруждать себя и просто зарыл данный ему талант в землю. Господин рассердился на раба за его лукавство, отнял у него талант и отдал одному из слуг, самому трудолюбивому.
Эта притча заставляет нас задуматься о том, что Господь наделяет неким талантом, даром. Для каждого из нас этот дар уникален, но мы должны использовать то, что нам было даровано во благо, чтобы дело наше приносило добрые плоды. Ведь за это потом каждый из нас будет держать ответ перед Богом.
Великая Среда
В этот день в Евангельских чтениях вспоминается предательство Иисуса Христа его учеником Иудой за 30 сребреников.
Евангельский рассказ начинается с того момента, когда Иисус пребывал в Вифании в доме Симона прокаженного. Тогда к Нему пришла некая женщина «грешница» и принесла с собой драгоценное миро, которое возлила на главу Спасителя. Ученики вознегодовали от такой расточительности, но Иисус остановил их, растолковав, что она доброе дело сделала для Него, тем самым готовя Его тело к погребению.
В то же время Иуда Искариот, один из учеников Христа, сговорился с первосвященниками и пообещал выдать Господа за вознаграждение, тогда они предложили ему за это 30 сребреников.
Все богослужебные тексты и песнопения этого дня готовят нас к страшным событиям. Уже произошло осуждение и предательство Спасителя, близится час Его страданий.
Великий Четверг
Великий Четверг приближает нас к часу Крестных страданий Христа. Это своего рода кульминация Страстей Христовых.
Вспоминаются события Тайной Вечери, страшная ночь в Гефсиманском саду, час суда и предание Христа на смертные муки.
Накануне страшного дня Христос совершает последнюю трапезу со своими учениками. В знак смирения Господь омывает ноги своим ученикам, показывая пример того, как должно им обращаться друг с другом, не превознося себя.
В память об этом моменте евангельской истории в Церкви установлена традиция — чин омовения ног. Он совершается архиереем (епископ, архиепископ, митрополит, патриарх) на богослужении Великого Четверга.
По омовении ног Иисус совершил Пасху и установил Великое Таинство Евхаристии, то есть Господь даровал людям Свои Тело и Кровь.
Это событие подробно описывается в Евангелии от Матфея:
И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов (Мф 26:26–28).
Находясь же среди учеников своих, Иисус сказал, что один из них предаст Его. Тогда ученики опечалились и стали спрашивать: кто это?
Господь же сказал, что это будет тот, кто опустит вместе с Ним руку в чашу.
При этом Иуда, предающий Его, спросил: «Не я ли, Равви’?», на что Иисус ответил: «Ты сказал».
Ещё Господь предсказал ученикам искушения, которые им предстоят, а апостолу Петру — что он три раза отречётся от Него. Но также Господь предрёк им Своё явление по Воскресении в Галилее.
По окончании праздничной трапезы Иисус отправляется с учениками в Гефсиманский сад, где возносит свои молитвы Богу Отцу и скорбит о предстоящих мучениях.
И, отойдя немного, пал на лице Свое, молился и говорил: Отче Мой! если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты (Мф 26:39).
Господь испрашивает воли Бога Отца, если это возможно избавить Его от предстоящих страданий. Но всё же со смирением произносит: Отче Мой! если не может чаша сия миновать Меня, чтобы Мне не пить ее, да будет воля Твоя (Мф 26:42).
При этом Он сказал апостолам бодрствовать вместе с Ним и молиться, чтобы не впасть в искушение. Но несколько раз находит их спящими.
Около полуночи приходит в сад предатель Иуда с множеством вооруженного народа, присланного от первосвященников и старейшин. И сказал им: Кого я поцелую, Тот и есть, возьмите Его (Мф 26:48). И, подойдя к Спасителю, поцеловал Его. Тогда же Иисуса схватили, и Он смиренно предал Себя в руки грешников, чтобы понести великие страдания на Кресте. А ученики, бывшие с ним, бежали, оставив Его.
Великая Пятница
Страстная Пятница — самый страшный день в истории человечества. Это день распятия Господа нашего Иисуса Христа.
Евангельские чтения этого дня содержат описание Страданий (Страстей) Христовых.
Иисус — Спаситель мира был отвергнут избранным народом Израиля и подвергнут страшным издевательствам.
На богослужении утрени вспоминается время, когда Спасителя схватили в Гефсиманском саду, и Его осуждение старейшинами и первосвященниками на смерть. На богослужении третьего часа рассказывается о суде у Понтия Пилата. На шестом часе вспоминаются крестные муки Иисуса Христа. На девятом – время смерти. И на вечерне — время снятия Спасителя с креста и погребение тела Его.
Великая Суббота
Суббота — последний день перед Пасхой.
В Евангельских евангельских событиях этого дня описывается снятие с креста Иисуса и положение Его во гроб.
Вечером того же дня, когда умер Спаситель, один из учеников его, Иосиф Аримафейский, тайно от первосвященников и фарисеев пришёл к Понтию Пилату и спросил попросил позволения снять тело Христово. Пилат позволил.
Тогда же Иосиф, сняв тело Иисуса вместе с Никодимом (также одним из учеников), смазал Его благовониями и обвил плащаницей (льняное полотно) по иудейскому обычаю.
После этого тело Тело Христово положили во Гроб, который был высечен в скале и привалили ко входу большой камень.
В субботу же первосвященники и фарисеи пришли к Пилату и потребовали поставить стражников у Гроба Иисуса, боясь, что Его тело украдут, а народу скажут, будто Он Воскрес.
Так и случилось: приставили ко Гробу стражников ко Гробу, чем в положенный час предоставили неопровержимое доказательство Воскресения Христова.
Также в Великую Пятницу Субботу церковь вспоминает сошествие Спасителя в Ад ад, где Он попрал Он силу дьявола и возвестил о победе над смертью.
Вот что писал об этом Митрополит митрополит Сурожский Антоний Сурожский:
«И так мы стоим у гроба Господня. Прошли страшные страстные дни и часы; плотью, которой страдал Христос, Он теперь почил; душою, сияющей славой Божества, Он сошел во ад и тьму его рассеял, и положил конец той страшной богооставленности, которую смерть представляла собой до Его сошествия в ее недра. Действительно, мы находимся в тишине преблагословенной субботы, когда Господь почил от трудов Своих.
И вся Вселенная в трепете: ад погиб; мертвый — ни един во гробе; отделенность, безнадежная отделенность от Бога побеждена тем, что Сам Бог пришел в место последнего отлучения. Ангелы поклоняются Богу, восторжествовавшему над всем, что земля создала страшного: над грехом, над злом, над смертью, над разлукой с Богом…»
Песнопения Страстной седмицы
Великий Понедельник
Тропарь:
Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: недостоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас.
Перевод:
Вот, Жених приходит в полночь, и блажен тот слуга, которого Он найдет бодрствующим; а кого найдет уныло спящим — тот недостоин. Смотри же, душа моя, не отягощайся сном, чтобы тебя не предали смерти и не закрыли пред тобой двери Царствия, но воспрянь, взывая: Свят, Свят, Свят, Ты Господи, по молитвам Богородицы помилуй нас!
Кондак:
Иаков рыдаше Иосифова лишения и доблий седяше на колеснице, яко царь почитаемь: египтяныни бо тогда сластем не поработав, возпрославляшеся от Ведущаго человеческая сердца и Посылающаго венец нетленный.
Перевод:
Иаков скорбел о потере Иосифа, а тот, доблестный восседал на колеснице, как царь почитаемый; ибо, не став прежде того рабом услаждений с египтянкой, он обрел за это славу от Видящего человеческие сердца и Дарующего венец нетленный.
Икос:
На рыдание ныне приложим рыдание и излием слезы со Иаковом, плачущеся Иосифа приснопамятнаго и целомудреннаго, порабощеннаго убо телом, душу же непорабощену соблюдшаго и Египтом всем царствовавшаго: Бог бо подает рабом Своим венец нетленный.
Перевод:
Приложим к рыданию рыдание и изольем слезы вместе с Иаковом, оплакивающим приснопамятного и целомудренного Иосифа, порабощенного телом, но сохранившего не порабощенную душу и воцарившегося над всем Египтом: ибо Бог подает Своим рабам венец нетленный.
Ексапостиларий (светилен):
Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя.
Перевод:
Вижу, мой Спаситель, Твой украшенный чертог, и нет у меня достойной одежды, чтобы войти туда: просвети одеяние моей души, о Светодавец, и спаси меня.
Великий Вторник
Тропарь:
Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: не достоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспряни зовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас.
Перевод:
Вот, Жених приходит в полночь, и блажен тот слуга, которого Он найдет бодрствующим; а кого найдет уныло спящим – тот недостоин. Смотри же, душа моя, не отягощайся сном, чтобы тебя не предали смерти и не закрыли пред тобой двери Царствия, но воспрянь, взывая: Свят, Свят, Свят, Ты Господи, по молитвам Богородицы помилуй нас!
Кондак:
Час, душе, конца помысливши, и посечения смоковницы убоявшися, данный тебе талант трудолюбно делай, окаянная, бодрствующи и зовущи: да не пребудем вне чертога Христова.
Перевод:
О часе конца помысли, душа, и участи срубленной смоковницы убоявшись, над данным тебе талантом потрудись, несчастная, бодрствуя и взывая: «Да не останемся мы вне брачного чертога Христова!»
Икос:
Что унываеши, душе моя окаянная? Что мечтаеши безвременно попечения неполезная? Что упражняешися к мимотекущим? Последнейший час есть отселе, и разлучитися имамы от сущих зде. Дондеже время имаши, возникни зовущи: согреших Ти, Спасе мой, не посецы мене, якоже неплодную смоковницу, но яко благоутробен, Господи, ущедри со страхом зовущую: да не пребудем вне чертога Христова.
Перевод:
Что в нерадении пребываешь, душа моя несчастная? Что не вовремя мечтаешь в заботах о бесполезном? Что занимаешься бесследно утекающим? Последний час отныне наступил, и предстоит нам со всем здешним разлучиться. Доколе имеешь время, отрезвись, взывая: Согрешила я пред Тобою, Спаситель мой, не сруби меня, как бесплодную смоковницу, но как милосердный, Господи, пожалей со страхом восклицающую: «»Да не останемся мы вне брачного чертога Христова!»»
Ексапостиларий (светилен):
Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя.
Перевод:
Вижу, мой Спаситель, Твой украшенный чертог, и нет у меня достойной одежды, чтобы войти туда: просвети одеяние моей души, о Светодавец, и спаси меня.
Великая Среда
Особая стихира, творение Кассианы инокини:
Господи, яже во многия грехи впадшая жена, Твое ощутившая Божество, мироносицы вземши чин, рыдающи миро Тебе прежде погребения приносит: увы мне! глаголющи яко нощь мне есть разжжение блуда невоздержанна, мрачное же и безлунное рачение греха. Приими моя источники слез, Иже облаками производяй моря воду. Приклонися к моим воздыханием сердечным, Приклонивый Небеса неизреченным Твоим истощанием: да облобыжу пречистеи Твои нозе, и отру сия паки главы моея власы, ихже в раи Ева, по полудни, шумом уши огласивши, страхом скрыся. Грехов моих множества и судеб Твоих бездны кто изследит Душеспасче Спасе мой? Да мя, Твою рабу, не презриши, Иже безмерную имеяй милость.
Перевод:
Женщина, впавшая во многие грехи, Твою ощутившая Божественную сущность, приняла чин мироносиц, рыдая, приносит Тебе миро прежде погребения, говоря: О, горе мне! Ночь мне невоздержанного блуда, мрачная и безлунная ночь греха. Приклонись к моим сердечным воздыханиям, Приклонивший Небеса несказанным Твоим истощанием, да облобызаю пречистые Твои ноги, шаги которых Ева в полдень в раю услышав, в страхе скрылась, и отру их своими волосами. Множество грехов моих и бездну судеб Твоих кто исследует? Спаситель души моей, имеющий безмерную милость, не презри Твоей рабы.
Тропарь:
Се Жених грядет в полунощи, и блажен раб, егоже обрящет бдяща: не достоин же паки, егоже обрящет унывающа. Блюди убо душе моя, не сном отяготися, да не смерти предана будеши, и Царствия вне затворишися, но воспрянизовущи: Свят, Свят, Свят еси Боже, Богородицею помилуй нас.
Перевод:
Вот, Жених приходит в полночь, и блажен тот слуга, которого Он найдет бодрствующим; а кого найдет уныло спящим – тот недостоин. Смотри же, душа моя, не отягощайся сном, чтобы тебя не предали смерти и не закрыли пред тобой двери Царствия, но воспрянь, взывая: Свят, Свят, Свят, Ты Господи. По молитвам Богородицы помилуй нас!
Кондак:
Паче блудницы, Блаже, беззаконновав, слез тучи никакоже Тебе принесох; но молчанием моляся припадаю Ти, любовию облобызая пречистеи Твои нозе, яко да оставление мне яко Владыка подаси долгов, зовущу Ти, Спасе: от скверных дел моих избави мя.
Перевод:
Больше, чем блудница, беззаконий совершив, слез потоков я Тебе вовсе не принес; но в безмолвной мольбе припадаю к Тебе, Благой, с любовью целуя пречистые ноги Твои, дабы Ты даровал мне, как Владыка, прощение долгов, взывающему Тебе, Спаситель: «От дел моих нечистых меня избавь!»
Икос:
Яже первее блудница жена, внезапу целомудренна явися, возненавидевши дела студнаго греха и сладости телесныя, поминающи студ многий и суд мучения, егоже претерпят блудницы и сквернии, от нихже первый есмь аз, и боюся, но пребываю в злом обычаи, безумный. Блудная же жена, убоявшися, и потщавшися, скоро прииде, вопиющи ко Избавителю: Человеколюбче и Щедре, от скверных дел моих избави мя.
Перевод:
Прежде распутная жена внезапно целомудренной явилась, возненавидев дела постыдного греха и наслаждения телесные, в уме имея великий стыд и суд с последующим наказанием, которому блудники и распутные подвергнутся. Я являюсь первым из их числа, и, хотя страшусь, но держусь порочного обычая, безумный. Блудная же жена, убоявшись и приложив старание, скоро пришла, взывая ко Искупителю: Человеколюбивый и Милосердный, от дел моих нечистых меня избавь!
Ексапостиларий (светилен):
Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя.
Перевод:
Вижу, мой Спаситель, Твой украшенный чертог, и нет у меня достойной одежды, чтобы войти туда: просвети одеяние моей души, о Светодавец, и спаси меня.
Великий Четверг
Тропарь:
Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе праведнаго Судию предает. Виждь, имений рачителю, сих ради удавление употребивша. Бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия. Иже о всех Благий Господи, слава Тебе!
Перевод:
Когда славные ученики при умовении на вечере просвещались, тогда Иуда нечестивый, заболевший сребролюбием, омрачался и беззаконным судьям Тебя, Праведного Судию, предает. Смотри, любитель стяжаний, на удавление из-за них стяжавшего! Беги от ненасытной души, на такое против Учителя дерзнувшей! Господи, ко всем благой, слава Тебе!
Кондак:
Хлеб прием в руце предатель, сокровенно тыя простирает, и приемлет цену Создавшаго Своима рукама человека, и неисправлен пребысть Иуда раб и льстец.
Перевод:
Взяв хлеб в руки, предатель тайно их же простирает и берет цену Создавшего Своими руками человека; и неисправим остался Иуда, раб и льстец.
Икос:
«Тайной трапезе, в страсе приближившеся вси, чистыми душами Хлеб приимем, спребывающе Владыце: да видим, како умывает ноги учеников, и сотворим, якоже видим, друг другу покаряющеся, и друг другу нозе умывающе. Христос бо тако повеле Своим учеником, предрек тако творити, но не услыша Иуда раб и льстец.
Перевод:
К таинственной трапезе все со страхом приблизившись, чистыми душами примем Хлеб, оставаясь вместе с Владыкой, чтобы увидеть, как Он моет ноги учеников и отирает полотенцем, и сделать так, как мы увидели, друг другу покоряясь и друг другу ноги омывая, — ибо Христос так повелел Своим ученикам, как прежде сказал; но не услышал Иуда, раб и льстец.
Ексапостиларий (светилен):
Чертог Твой вижу, Спасе мой, украшенный, и одежды не имам, да вниду вонь: просвети одеяние души моея, Светодавче, и спаси мя.
Перевод:
Вижу, мой Спаситель, Твой украшенный чертог, и нет у меня достойной одежды, чтобы войти туда: просвети одеяние моей души, о Светодавец, и спаси меня.
«Вечери Твоея Тайныя днесь» — поётся на Литургии перед Причастием Святых Христовых Тайн вместо «Тело Христово приимите»:
Тропарь:
Вечери Твоея тайныя днесь, Сыне Божий, причастника мя приими: не бо врагом Твоим тайну повем, ни лобзания Ти дам яко Иуда, но яко разбойник исповедаю Тя: помяни мя Господи во Царствии Твоем.
Перевод:
Вечери Твоей таинственной участником в сей день, Сын Божий, меня прими. Ибо не поведаю я тайны врагам Твоим, не дам Тебе поцелуя, такого, как Иуда. Но, как разбойник, исповедаю Тебя: Помяни меня, Господи, в Царстве Твоём.
Великая Пятница
Стихира:
Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго, в нощи к Пилату пришедшаго и Живота всех испросившаго: даждь ми Сего Страннаго, Иже не имеет где главы подклонити.Даждь ми Сего Страннаго, Егоже ученик лукавый на смерть предаде. Даждь ми Сего Страннаго, Егоже Мати зрящи на Кресте висяща, рыдающи вопияше и матерски восклицаше: увы Мне, Чадо Мое! увы Мне, Свете Мой и утроба Моя возлюбленная! Симеоном бо предреченное в церкви днесь сбыстся: Мое сердце оружие пройде, но в радость воскресения Твоего плачь преложи. Покланяемся Страстем Твоим, Христе (трижды), и Святому Воскресению.
Перевод:
Приидите, ублажим Иосифа приснопамятного,
в нощи к Пилату пришедшего,
и Живота всех испросившего:
даждь ми Сего странного,
Иже не имеет где главы подклонити;
даждь ми Сего странного,
Егоже ученик лукавый на смерть предаде;
даждь ми Сего странного,
Егоже Мати зрящи на кресте висяща,
рыдающи вопияше, и матерски восклицаше:
увы Мне, Чадо Мое! увы Мне, Свете Мой
и утроба Моя возлюбленная!
Симеоном бо предреченное в церкви днесь собыстся:
Мое сердце оружие пройде;
но в радость Воскресения Твоего плач преложи.
Поклоняемся страстем Твоим, Христе,
покланяемся страстем Твоим, Христе,
поклоняемся страстем Твоим Христе,
и Святому Воскресению.
Борис Херсонский
Тропарь:
Егда славнии ученицы на умовении вечери просвещахуся, тогда Иуда злочестивый сребролюбием недуговав омрачашеся, и беззаконным судиям Тебе, Праведнаго Судию, предает. Виждь имений рачителю, сих ради удавление употребивша. Бежи несытыя души, Учителю таковая дерзнувшия. Иже о всех благий, Господи слава Тебе!
Перевод:
Когда славные ученики при умовении на вечере просвещались, тогда Иуда нечестивый, заболевший сребролюбием, омрачался и беззаконным судьям Тебя, Праведного Судию, предает. Смотри, любитель стяжаний, на удавление из-за них стяжавшего! Беги от ненасытной души, на такое против Учителя дерзнувшей! Господи, ко всем благой, слава Тебе!
Антифон 5:
Ученик Учителя соглашаше цену, и на тридесятих сребреницех продаде Господа, лобзанием льстивным предая Его беззаконником на смерть.
Перевод:
Ученик договаривается о цене Учителя и за тридцать сребреников продал Господа, коварным поцелуем предав Его беззаконникам на смерть.
Антифон 15:
Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый; венцем от терния облагается, Иже Ангелов Царь; в ложную багряницу облачается, одеваяй небо облаки: заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама; гвоздьми пригвоздися Жених Церковный; копием прободеся Сын Девы. Покланяемся Cтрастем Твоим, Христе. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покланяемся Cтрастем Твоим, Христе. Покажи нам и славное Твое Воскресение.
Перевод:
Сегодня повешен на древе Тот, Кто повесил землю на водах, венцом терновым увенчан Царь ангелов, в ложную багряницу (царскую одежду) одет Тот, Кто одевает небо облаками, получает пощечины Тот, Кто в Иордане освободил Адама, гвоздями пригвождается Жених Церковный, копьем пробивается Сын Девы. Покланяемся Страстям Твоим, Христе. Покланяемся Страстям Твоим, Христе. Покланяемся Страстям Твоим, Христе. Покажи нам и славное Твое Воскресение.
Ексапостиларий:
Разбойника благоразумнаго во едином часе раеви сподобил еси, Господи, и мене древом крестным просвети и спаси мя.
Перевод:
Разбойника благоразумного сподобил рая единовременно, Господи, и меня древом крестным просвети и спаси.
Стихира:
Два и лукавная сотвори, перворожденный сын Мой Израиль: Мене остави, Источника воды животныя, и ископа себе кладенец сокрушенный; Мене на древе распят, Варавву же испроси и отпусти. Ужасеся небо о сем, и солнце лучи скры; ты же, Израилю, не усрамился еси, но смерти Мя предал еси. Остави им, Отче Святый, не ведят бо, что сотвориша.
Перевод:
Два злых дела совершил первородный сын Мой, Израиль: он оставил Меня, Источник воды живой, и вырыл себе колодец разбитый; Меня распял на Древе, а Варавву выпросил и освободил. Изумилось при этом небо и солнце сокрыло свои лучи. Ты же, Израиль, не устыдился, но смерти предал Меня. Прости им, Отче Святой, ибо они не знают, что соделали».
Тропарь 9-го часа
Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый; венцем от терния облагаетс, Иже Ангелов Царь; в ложную багряницу облачается, одеваяй небо облаки; заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама; гвоздьми пригвоздися Жених Церковный; копием прободеся Сын Девы. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покланяемся Страстем Твоим, Христе. Покланяемся Страстем Твоим, Христе, покажи нам и славное Твое Воскресение.
Перевод:
Сегодня повешен на древе Тот, Кто повесил землю на водах, венцом терновым увенчан Царь ангелов, в ложную багряницу (царскую одежду) одет Тот, Кто одевает небо облаками, получает пощечины Тот, Кто в Иордане освободил Адама, гвоздями пригвождается Жених Церковный, копьем пробивается Сын Девы. Покланяемся Страстям Твоим, Христе. Покланяемся Страстям Твоим, Христе. Покланяемся Страстям Твоим, Христе. Покажи нам и славное Твое Воскресение.
Стихира:
Тебе, одеющагося светом яко ризою, снем Иосиф с Древа с Никодимом, и видев мертва, нага, непогребенна, благосердный плач восприим, рыдая глаголаше: увы мне, сладчайший Иисусе, Егоже вмале солнце на Кресте висима узревшее мраком облагашеся, и земля страхом колебашеся, и раздирашеся церковная завеса; но се ныне вижду Тя,мене ради волею подъемша смерть. Како погребу Тя, Боже мой? Или какою плащаницею обвию? Коима ли рукама прикоснуся нетленному Твоему Телу? Или кия песни воспою Твоему исходу, Щедре? Величаю страсти Твоя, песнословлю и погребение Твое со Воскресением, зовый: Господи, слава Тебе.
Перевод:
Тебя, одевающегося светом, как одеждою, Иосиф, сняв с Древа с Никодимом, и видя мертвым, нагим, не погребенным, начав в глубоком сострадании погребальный плач, с рыданиями возглашал: «Увы мне, Сладчайший Иисусе! Тот, Кого недавно узрев висящим на Кресте, солнце мраком облекалось, и земля от страха колебалась, и разрывалась завеса храма. Но вот, я ныне вижу Тебя ради меня добровольно принявшим смерть. Как я буду погребать Тебя, Боже мой, или как полотном обовью? И какими руками прикоснусь к нетленному Твоему Телу? Или какие песни буду петь ради Твоей кончины, Милосердный? Прославляю страдания Твои, воспеваю и Твое погребение с воскресением, восклицая: Господи, слава Тебе.
Прокимен:
Разделиша ризы Моя себе и о одежди Моей меташа жребий.
Стих: Боже, Боже Мой, вонми Ми, вскую оставил Мя еси?
Перевод:
Разделили одежды мои себе и об одеянии моём бросали жребий.
Стих: Боже, Боже мой, внемли мне, для чего Ты оставил меня?
Великая Суббота
Тропарь:
Благообразный Иосиф, с древа снем Пречистое Тело Твое, плащаницею чистою обвив, и вонями во гробе нове покрыв положи.
Перевод:
Благородный Иосиф, с древа сняв пречистое тело Твое, чистым полотном обвив и помазав благовониями, в гробнице новой положил.
«Да молчит всякая плоть человеча» — этот гимн поется вместо Херувимской песни на великом входе
Да молчит всякая плоть человеча и да стоит со страхом и трепетом, и ничтоже земное в себе да помышляет: Царь бо царствующих и Господь господствующих приходит заклатися и датися в снедь верным. Предходят же Сему лицы Ангельстии со всяким Началом и Властию, многоочитии Херувими и шестокрилатии Серафими, лица закрывающе и вопиюще песнь: аллилуиа, аллилуиа, аллилуиа.»
Перевод:
Да умолкнет всякая плоть человеческая, и да стоит со страхом и трепетом, и ни о чем земном в себе да не помышляет, ибо Царь царствующих и Господь господствующих приходит заклаться и дать Себя в пищу верным. Пред Ним шествуют сонмы Ангелов со всяким их Начальством и Властью, многоокие Херувимы и шестикрылые Серафимы, закрывая лица и возглашая песнь: аллилуия, аллилуия, аллилуия.
Ирмос:
Не рыдай Мене, Мати, зрящи во гробе Егоже во чреве без семене зачала еси Сына: восстану бо и прославлюся, и вознесу со славою непрестанно, яко Бог, верою и любовию Тя величающия.
Перевод:
Не рыдай надо Мною, Матерь, видя во гробе Сына, Которого Ты во чреве без семени зачала, ибо Я воскресну и буду прославлен, и во славе вознесу, как Бог, непрестанно с верою и любовию Тебя величающих.
Службы Страстной седмицы
Великий Понедельник
Утром: часы, изобразительные и вечерня с литургией Преждеосвященных Даров.
Вечером: великое повечерие
Великий Вторник
Утром: часы, изобразительные и вВечерня с литургией Преждеосвященных Даров.
Вечером: великое повечерие
Великая Среда
Утром: часы, изобразительны и вечерня с литургией Преждеосвященных Даров, которая совершается в последний раз в этот Великий пост.
Также по завершении литургии в последний раз произносится великопостная молитва преподобного Ефрема Сирина с тремя поклонами. С этого момента земные поклоны на службах отменяются, кроме поклонов перед Плащаницей Спасителя.
Вечером: великое повечерие
Великий Четверг
Утром: вечерня с литургией Василия Великого.
Вечером: утреня с чтением 12-ти Страстных Евангелий.
На литургии утром вспоминаются события Тайной Вечери. По традиции в этот день все православные верующие причащаются в воспоминание об установлении таинства Евхаристии.
Ещё в четверг утром на архиерейском богослужении совершается чин омовения ног. Архиерей (епископ, архиепископ, митрополит, патрирх) омывает ноги священнослужителям. Этот чин символизирует одно из событий Тайной Вечери, когда Христос в пример истинного смирения омывал ноги своим ученикам.
Вечером совершается служба 12 Евангелий, во время которой читаются отрывки, в которых описываются страдания и крестная смерть нашего Спасителя. С того момента, когда Иисус молился в Гефсиманском саду, до предания Его на смерть.
Великая Пятница
Утром: царские часы, изобразительны.
Днем: вечерня и малое повечерие. Вынос Плащаницы
Вечером: утреня. Чин погребения.
Великая Пятница — тоже особый день. Мы вспоминаем смерть и погребение Христа, Его положение во Гроб.
Начинаются богослужения Великого Пятка в четверг вечером, когда совершается чтение 12-ти Евангелий.
Утром же Великого Пятка читаются часы, которые принято называть царскими, или ввеликими. Литургии в этот день не положено.
Как правило, днем в храмах совершается вынос Плащаницы, а вечером — ее погребение.
Плащаница — это льняная ткань, которой, по преданию, обвили Тело Христа. В богослужебной практике термин «плащаница» означает большой Это фрагмент ткани с образом положенного во Гроб Спасителя В третьем часу дня на вечерне Великой Субботы Плащаницу выносят из алтаря и полагают на возвышение в центре храма, по обычаю украсив цветами.
В пятницу вечером, на утрени Великой Субботы, совершается погребение Плащаницы. Во время богослужения происходит крестный ход, Плащаницу обносят вокруг вокруг храма и поют «Святый Боже», при этом шествие сопровождается погребальным звоном колоколов.
Все православные как бы шествуют за телом Христа — это момент высочайшей скорби. В конце богослужения находящиеся в храме люди подходят приложиться к Плащанице при пении стихиры Приидите, ублажим Иосифа приснопамятнаго.
Великая Суббота
Это последний день перед Пасхой.
Утром: часы, изобразительны, вечерня, литургия свт. Василия Великого.
После часов и изобразительных совершается вечерня с литургией Василия Великого — последней в году. Самый известный момент этого богослужения — чтение пятнадцати паремий из Ветхого Завета, в которых заключаются прообразы страданий, смерти и воскресения Христа и пророчества о наступлении Царства Господа и Новозаветной Церкви.
На литургии во время великого входа вместо Херувимской песни поется удивительный гимн: «Да молчит всякая плоть человеча».
Интересно, что в древности в этот день происходило ещё и крещение оглашенных (людей, желавших принять Святое Крещение), которые готовились к этому дню весь Великий пост. Традиция эта уже не существует, но память о ней сохранилась в порядке богослужения Великой сСубботы: вместо Трисвятого («Святый Боже…») поется «Елицы во Христа крестистеся» и читается Апостол о силе Крещения. И после Апостола, вместо «Аллилуиа» поются семь стихов, составленных из псалмов, содержащих пророчества о Воскресении Господа с припевом: «Воскресни, Боже, суди земли». Во время этого песнопения священнослужители переоблачаются в белые одежды сами и переоблачают престол и жертвенник в алтаре. Затем, в белом облачении, стоя перед Плащаницей в центре храма, диакон читает последнюю, 28 главу Евангелия от Матфея о событии Воскресения Спасителя — это Евангелие читается только раз в году. В этот момент заканчивается скорбь Страстной седмицы и начинается уже радость Пасхи.
На заставке фрагмент фото Alex Stanin
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