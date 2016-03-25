Страстная неделя в 2017 году
Эта неделя считается наиболее строгой. Но при этом Страстная неделя уже не является частью Великого поста, она отделена от него по смыслу и по структуре богослужений.
Для любого христианина это период, без которого невозможно пережить всю глубину Пасхального торжества.
Считается, что переходом от Великого поста к Страстной неделе служат два праздника: Лазарева суббота, когда Церковь вспоминает чудо воскрешения праведного Лазаря и Вход Господь в Иерусалим. Господь входит в город, где Его предадут на суд, а народ, провозглашавший «Осанна в вышних! Благословен Царь, грядущий во имя Господне!», будет кричать «Распни его, распни!».
Церковь завершает пост перед началом Страстной недели, тем самым показывая, что непосредственно Великий пост заканчивается и начинается совершенно новый этап – Страстная неделя, когда христиане вспоминают события последних дней земной жизни Спасителя.
Богослужения Страстной недели имеют свой порядок — великопостное богослужение продолжается до Страстной (Великой) Среды включительно. Последующие дни уже совершаются совершенно особые богослужения.
Желательно для любого верующего человека постараться посетить все службы Страстной недели, но такая возможность есть, к сожалению, далеко не у всех.
Поэтому Церковь призывает не пропустить хотя бы самые главные богослужения этой недели, которые совершаются в Великий Четверг, Великую Пятницу и Великую Субботу.
Присутствуя в храме в эти дни, мы становимся как бы свидетелями самых важных событий, ход которых предопределил и нашу с вами жизнь.
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На заставке фрагмент фото flickr.com/speckled
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