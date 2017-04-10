10 апреля 2017
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Стихира пасхальной утрени

Стихира пасхальной утрени:

Воскресение Твое, Христе Спасе, / Ангели поют на небесех, / и нас на земли сподоби / чистым сердцем / тебе славити

Перевод:

Твоё воскресение, Спаситель Христос, ангелы воспевают на небесах, и нас на земле удостой чистым сердцем славить Тебя.

Спасе — спаситель; ангели — ангелы, сподоби — удостой; славити — славить.

Стихира поётся в самом начале пасхальной утрени, перед крестным ходом. В Русской православной церкви было установлено начинать утреню ровно в полночь — точное время Воскресения Христова нигде не указано. Ровно в двенадцать часов по местному времени духовенство при закрытых царских вратах «тихим гласом» начинает петь стихиру, второй раз стихира поётся уже громко, открываются врата и третий раз священники поют ее до половины — песнопение подхватывает хор, а затем и народ.

Верующие с пением и колокольным звоном обходят храм и останавливаются у закрытых дверей входа — как некогда мироносицы у закрытого входа в пещеру, где лежало тело Христа.

«И весьма рано, в первый день недели, приходят ко гробу, при восходе солнца, и говорят между собою: кто отвалит нам камень от двери гроба? И, взглянув, видят, что камень отвален; а он был весьма велик. И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. Он же говорит им: не ужасайтесь. Иисуса ищете Назарянина, распятого; Он воскрес, Его нет здесь. Вот место, где Он был положен.» (Мк; 16, 2-6).

И символизируя Ангела, благовестившего жёнам о Воскресении Спасителя, священник встает перед дверями и возглашает: «Слава Святей, и Единосущней (существующей Единой), и Животворящей (творящей жизнь), и Нераздельней Троице всегда, ныне (сейчас) и присно (навсегда), и во веки веков».

Возгласом благодарения Богу начинается сама светлая пасхальная служба.

«Воскресение Твое, Христе Спасе» — важнейшее песнопение, это первое небесное славословие воскресшего Спасителя:

«…К торжеству приступили мы песнею, в которой исповедали, что Воскресение Христово ангелы поют на небесах, потом и себе просили благодати славить оное чистым сердцем, и сия песнь вначале возглашена в затворенном алтаре, когда церковь еще молчала. Что значит сей чин? И здесь видно исследование событию. Ангелы узнали и прославили Воскресение Христово прежде человеков: ибо человеки узнали оное вначале от ангелов» (свт. Филарет Московский).

По традиции стихира исполняется на глас (глас – мотив в богослужебном пении Православной Церкви, всего существует 8 гласов), по обиходному распеву.

Исполняет хор Свято-Троицкой Сергиевой Лавры:

 

 

На заставке фрагмент фото spbda/www.flickr.com

Редакция
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#Пасха #Пасхальные песнопения
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