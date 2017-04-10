10 апреля 2017
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Стартует конкурс для журналистов, освещающих тему семьи

15 апреля 2017 года стартует IV Всероссийский конкурс для журналистов федеральных, региональных, муниципальных и иных СМИ, освещающих тему семьи, — «Семья и будущее России»-2017.

Конкурс, организованный Фондом Андрея Первозванного при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям и фонда целевого капитала «Истоки», является частью Всероссийской программы «Святость материнства».

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Я уже не помню, как начался тот судьбоносный разговор. Помню ослепительно яркие солнечные лучи, пересекающие детскую комнату, и пылинки в них. Помню, как сижу на кровати и не могу сделать вдох – не хватает воздуха от услышанного от своих дочерей.

Его главная цель – «поощрить профессиональную деятельность журналистов, освещающих в СМИ тему семьи, материнства, отцовства и детства и стимулировать систематическое обращение журналистов и СМИ к семейной тематике».

— То, что конкурс вызывает большой интерес журналистов, — свидетельство того, насколько востребована тема семьи, как в обществе, так и в профессиональной медиасфере, — отметила председатель Попечительского совета программы «Святость материнства» Наталья Якунина.

По ее словам, «труд каждого журналиста, который стремится в яркой и интересной форме рассказать о семье, — это не просто исполнение своего профессионального призвания, а высокое творческое служение, приносящее благо всему нашему обществу».

В 2017 году в конкурсе могут принять участие авторы или авторские коллективы, представленные телевизионной или радиовещательной компанией, редакцией печатного издания или Интернет-СМИ, чьи материалы были опубликованы, вышли в эфир в СМИ в период с 15 июля 2016 года до 15 июля 2017 года.

При этом в каждой конкурсной заявке должно быть представлено не менее 10 работ на семейную тематику.

Конкурс проводится в 4 номинациях: печатные СМИ, радио, телевидение, Интернет.

Заявки на участие в нем принимаются с 15 апреля по 25 июля 2017 года.

1 сентября будут объявлены 80 финалистов, которые будут приглашены в октябре в Москву на церемонию награждения лауреатов.

Учитывая высокий уровень конкурсных работ, Оргкомитет принял решение, что лауреатами конкурса станут 37 участников, из числа прошедших в его финал.

Каждый участник конкурса будет отмечен благодарственным письмом Фонда Андрея Первозванного за системное освещение семейной тематики.

Общий призовой фонд 1 миллион рублей будет распределен между двумя группами лауреатов: 1 группа — федеральные и региональные СМИ; 2 группа — муниципальные и иные СМИ.

Подробнее о конкурсе и возможном участии в нем можно узнать на его сайте.

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Фото: Ryan Polei/flickr.com

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