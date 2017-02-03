Старейшая актриса России Зоя Булгакова скончалась на 103-м году жизни
Родившись в уже далеком 1914 году в Новониколаевске, всю свою театральную жизнь она посвятила Новосибирскому театру юного зрителя, студию при котором окончила в 1932 году, сообщает сайт новосибирского театра «Глобус».
Пик творческой деятельности актрисы пришелся на 30-50-ые годы, когда ее даже приглашали в Москву, но она отказалась от заманчивых приглашений ради родного театра.
Свои наиболее известные роли Зоя Булгакова сыграла в спектаклях — «Конек-Горбунок», «Синяя птица», «Красная Шапочка», «Кот в сапогах», «Снежная королева». Единственной «взрослой» ролью актрисы стала роль Снегурочки.
— Я всю жизнь играла мальчиков и девочек. Амплуа «травести» вообще редкость в театре, поэтому невостребованности я никогда не ощущала. Кстати, роли мальчишек у меня всегда получались лучше, чем образы девочек. Может быть, потому, что характер у меня боевой: по крышам, деревьям и заборам я лазила порой лучше иного мальчишки, — рассказывала сама о себе актриса.
В 2001 году имя Зои Булгаковой было внесено в Золотую книгу культуры Новосибирской области как лауреата областной премии «Честь и достоинство».
Актриса также была награждена премией «Человек года» в области культуры и искусства за большой вклад в развитие театрального искусства и культуры города (1999), медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной Войне 1941 — 1945гг.», медалью «Ветеран труда».
Изображение: театр «Глобус»/globus-nsk.ru
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