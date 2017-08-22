Преображение Господне 2017
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Сентябрь 2017 (173) №9
Сентябрь 2017 (173) №9
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Книжный шкаф для обуви
О том, где сегодня хранить смыслы
Один мой друг недавно опубликовал в «Фейсбуке» фотографию: в застекленном книжном шкафу вместо книг стоит обувь. Фото из квартиры, которую он сейчас сдает. Квартиранты смущенно объяснили, что книг у них…
22 августа 2017
Колонка редактора
Автор:
ЛЕГОЙДА Владимир