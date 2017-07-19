Саввино-Сторожевский монастырь 3D
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Саввино-Сторожевский монастырь основан в 1398 году монахом Саввой, учеником преподобного Сергия Радонежского по настоянию звенигородского князя Юрия Всеволодовича.
В XVI-XVII веках монастырь играл роль форпоста Московского княжества на его западных рубежах. Обитель была местом молитвы многих русских царей. Здесь неоднократно бывал Иван Грозный с супругой Анастасией Романовной, а также их сын Федор Иоаннович. Царь Алексей Михайлович сделал монастырь своей загородной резиденцией. При нем были построены царский дворец и палаты государыни, а сам монастырь был обнесен каменными стенами. Из Москвы к монастырю проложена была дорога из Москвы – Звенигородский тракт, известный как Царский путь или Дорога царей Богоизбранных, по которому совершали паломничества к мощам Саввы Сторожевского все русские правители.
Во время войны 1812 года монастырь был занят французами, но им не удалось его разграбить. По преданию, преподобный Савва явился к французскому полководцу Евгению Богарне и велел не трогать обитель.
В 1919 году монастырь был закрыт. В 1941 году во время эвакуации был разбит Большой Благовестный колокол, звон которого, говорят, слышен был даже в Москве.
Возрождение монастыря началось в 1995 году. А в 1998 году в монастырь были возвращены мощи преподобного Саввы Сторожевского, которые покоятся ныне в Соборе Рождества Богородицы.
Фотопанорама Саввино-Сторожевского монастыря начинает серию публикаций фотографа «Фомы» Владимира Ештокина — Россия 3D.
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